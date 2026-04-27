Özkan Yalım’ın cezaevindeki gece mesaisinde Adnan Oktar izi! 2 saatlik gizemli görüşme

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan tutuklu Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın cezaevindeki temasları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Yalım’ın, gece saatlerinde Adnan Oktar Suç Örgütü’nün avukatlarıyla görüştüğü kayıtlara geçti. Söz konusu temaslara ilişkin detaylar soruşturma dosyasına yansırken, cezaevi sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

CHP'Lİ YALIM 2. TELEFONUNU KIZ ARKADAŞININ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.

4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

ÖZKAN YALIM'DAN CEZAEVİNDE SIR GÖRÜŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet kapsamında tutuklanan Özkan Yalım'ın skandalları bitmiyor.

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemden düşmeyen Özkan Yalım, cezaevinde de rahat durmuyor. 26 Nisan gecesi, saatler tam 02:25'i gösterdiğinde cezaevinde olağan dışı bir hareketlilik yaşandı.

2 SAATLİK GİZEMLİ KONUŞMA

Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasının kritik isimleri olan avukatlar H.D., E.A. ve H.İ.T., Yalım'ı ziyaret etmek üzere cezaevine giriş yaptı. Karanlık dehlizlerde gerçekleşen bu gizemli ziyaret tam 2 saat sürdü. Kayıtlara geçen bilgilere göre, 04:22 sularında sona eren görüşmenin içeriği henüz gizemini korurken, kamuoyu bu gece yarısı trafiğinin ardındaki kirli pazarlıkları merak ediyor.

ÖRGÜTÜN HABERLEŞME AĞINDAKİ AVUKATLAR

Yapılan araştırmalar neticesinde avukatlar E.A. ve H.D.'nin Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağladıkları öğrenildi.

H.D.'nin örgütün mektupla haberleşmesini sağlamak amacıyla içeriye kalem sokmaya çalıştığı ve hakkında iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. Diğer avukat H.İ.T.'nin ise örgüt içerisinde yer alan ve şüpheli konumda olan annesi vasıtasıyla faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL YALIM'I ZİYARET ETMEDİ

Skandalın siyasi ayağında ise Özkan Yalım'ın adeta kaderine terk edildiği görülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği ancak kendi partisinden olan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kapısını bile çalmadığı öğrenildi.

CEZAEVİNDEKİ TEMASIN PERDE ARKASI NE?

Oktar bağlantılı isimlerin Özkan Yalım'a hangi mesajı ilettiği merak konusu olurken, bu temasın perde arkasında ne olduğu tartışılıyor. Yalım'ın bu kanal üzerinden siyasi bir hamle yapıp yapmadığı da soru işaretleri arasında yer alıyor. Zamanlamasıyla dikkat çeken bu ziyaretin yankılarının sürmesi bekleniyor.

Uşak’ta rüşvetin ses kaydıUşak’ta rüşvetin ses kaydı UŞAK'TA RÜŞVETİN SES KAYDI
CHPli Özkan Yalımın yeni görüntüler ortaya çıktı!CHPli Özkan Yalımın yeni görüntüler ortaya çıktı! CHP'Lİ ÖZKAN YALIM'IN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Özgür Özelden Özkan Yalıma özel korumaÖzgür Özelden Özkan Yalıma özel koruma ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖZKAN YALIM'A "ÖZEL" KORUMA
CHPli Özkan Yalımın sevgilisini belediyeye işe almasına soruşturmaCHPli Özkan Yalımın sevgilisini belediyeye işe almasına soruşturma CHP'Lİ ÖZKAN YALIM'IN SEVGİLİSİNİ BELEDİYEYE İŞE ALMASINA SORUŞTURMA
Pavyon çalışanlarının maaşını belediyeye ödetti!Pavyon çalışanlarının maaşını belediyeye ödetti! PAVYON ÇALIŞANLARININ MAAŞINI BELEDİYEYE ÖDETTİ!

