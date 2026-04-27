Özkan Yalım’ın cezaevindeki gece mesaisinde Adnan Oktar izi! 2 saatlik gizemli görüşme
Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan tutuklu Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın cezaevindeki temasları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Yalım’ın, gece saatlerinde Adnan Oktar Suç Örgütü’nün avukatlarıyla görüştüğü kayıtlara geçti. Söz konusu temaslara ilişkin detaylar soruşturma dosyasına yansırken, cezaevi sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor.
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.
4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.