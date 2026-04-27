Özkan Yalım’ın cezaevindeki gece mesaisinde Adnan Oktar izi! 2 saatlik gizemli görüşme

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündemden düşmeyen Özkan Yalım, cezaevinde de rahat durmuyor. 26 Nisan gecesi, saatler tam 02:25'i gösterdiğinde cezaevinde olağan dışı bir hareketlilik yaşandı.

2 SAATLİK GİZEMLİ KONUŞMA

Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasının kritik isimleri olan avukatlar H.D., E.A. ve H.İ.T., Yalım'ı ziyaret etmek üzere cezaevine giriş yaptı. Karanlık dehlizlerde gerçekleşen bu gizemli ziyaret tam 2 saat sürdü. Kayıtlara geçen bilgilere göre, 04:22 sularında sona eren görüşmenin içeriği henüz gizemini korurken, kamuoyu bu gece yarısı trafiğinin ardındaki kirli pazarlıkları merak ediyor.

ÖRGÜTÜN HABERLEŞME AĞINDAKİ AVUKATLAR

Yapılan araştırmalar neticesinde avukatlar E.A. ve H.D.'nin Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağladıkları öğrenildi.

H.D.'nin örgütün mektupla haberleşmesini sağlamak amacıyla içeriye kalem sokmaya çalıştığı ve hakkında iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. Diğer avukat H.İ.T.'nin ise örgüt içerisinde yer alan ve şüpheli konumda olan annesi vasıtasıyla faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.