Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi! Sevgilileriyle çekildiği görüntüler gündem olmuştu

27 Mart'ta CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım partisinden ihraç edildi. Yalım'ın çok sayıda sevgilisi olduğu ve bu şahısları belediye personeli olarak göstererek maaşa bağladığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mart'ta CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otelde gözaltına alındı.

CHP'Lİ YALIM 2. TELEFONUNU KIZ ARKADAŞININ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Evli ve 3 çocuk babası Yalım'In gözaltına alındığı sırada otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

YALIM TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

CHP yönetimi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.

CHP'DEN İHRAÇ KARARI

CHP Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu. Evli ve 3 çocuk babası Yalım'ın sevgilileriyle çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı.

BANKAMATİK SEVGİLİ

İddialara göre Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile gönül ilişkisi olan A.A., Bornova Belediyesi'nde çağrı merkezi personeli olarak kağıt üzerinde işe başlatıldı.

Ancak A.A.'nın belediyenin kapısından bile geçmediği, Özkan Yalım ile yurt dışı gezilerine katıldığı ve lüks hayat sürerken Bornova Belediyesi'nden düzenli maaş aldığı tespit edildi. Olayın patlak vermesinin ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratları gözaltına alınırken, kirli ilişkiler ağı adliye koridorlarında dökülmeye başladı.

BANKAMATİK SEVGİLİDEN İTİRAF: "HİÇ İŞE GİTMEDİM, ÖZKAN BAŞKANLA GEZDİM"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A., savcılık makamında suçunu tek tek itiraf ederek CHP içindeki torpil mekanizmasını deşifre etti.

A.A. ifadesinde, "Özkan Başkan ile bir birlikteliğim vardı. Özkan Başkan beni gittiği yerlere götürdüğü için işe devam etmedim. Özkan Başkan ile yurt dışına gittim ya da bazı programlarına katıldım. Çünkü beni götürüyordu. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı" şeklinde konuşarak, çalışmadan maaş aldığını kabul etti.

ÖZKAN YALIM'IN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Skandalın son halkası ise internete düşen yeni görüntüler oldu. Yalım'ın "sevgili trafiği"ne 2 kişi daha eklendi. Görüntülerin birinde lüks bir araç içerisinde eğlenen Yalım'ın aynı kadınla akşam yemeğinde de bir arada olduğu hem arabada hem de yemekte "Ben Duygu'yu çok seviyorum" diyerek şarkılar söylediği duyuldu.

Sosyal medyaya sızan görüntülerde Yalım'ın, sevgilisiyle çıktığı tatil yolunda aşk ilanı yaptığı anlar yer alıyor. Yalım, oldukça neşeli olduğu görüldüğü videoda şu ifadeleri kullanıyor: "Bir gün ben yola çıktım. Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi, düştüm Ağva yollarına. Benim güzel dünyalar tatlısı aşkım ile birlikte bu güzel yolda birlikte yürüyoruz."

YATTA ROMANTİK DANS

Diğer görüntüde ise Yalım'ın bir yatın içinde başka bir kadına sarılarak dans ettiği görüldü.

