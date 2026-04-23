Uşak’ta “Uşakspor” perdesiyle rüşvet: 1 milyonu poşetle teslim ettiler | Tanık ifadesine ve Yalım'ın ses kaydına ahaber.com.tr ulaştı

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede Yalım'ın "Uşakspor için acil para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve milyonlarca liralık çek talep ettiği ifade edildi. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını da beyan etti.

"1 MİLYON TL'Yİ POŞETLE TESLİM ETTİLER"

Tanık Arslan ifadesinde, görüşmenin ardından araçlarında bulunan 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde alarak başkana teslim ettiklerini açıkça anlattı. Paranın belediye personeli tarafından saydırıldığı ve ardından masaya getirildiği da ifade edildi.

Aynı görüşmede çok sayıda çekin getirildiği, çekler üzerinden futbolculara ödeme planı yapıldığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

"PARA TOPLAMA İŞİ AĞABEYİNE DEVREDİLDİ"

İfadeye göre süreç bununla da sınırlı kalmadı. Uşak'taki eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında "bağış" adı altında para talep edildi.

Bu süreçte para toplama organizasyonunun doğrudan tanığın ağabeyine verildiği, işletme sahiplerinden kişi başı yüz binlerce lira toplandığı belirtildi. Tanık, birçok ödemenin elden, bir kısmının ise banka üzerinden yapıldığını ifade etti.

"ÖDEMEYEN GELMESİN" TALİMATI

İkinci toplantıda Başkan Yalım'ın daha sert bir tutum sergilediği ifade edildi. Tanık, Yalım'ın "Ödemeyen olursa yarın işi düştüğünde bize gelmesin" diyerek açık şekilde baskı kurduğunu söyledi.

Toplantı sonrası işletme sahiplerinin kendi aralarında ödeme planı yaptığı, ancak süreç ilerledikçe belediyenin vaat ettiği kolaylıkların sağlanmadığı da ifade edildi.

"TOPLANAN PARALARIN AKIBETİ BELİRSİZ"

Tanık ifadesinde en dikkat çeken noktalardan biri ise toplanan paraların nereye gittiğine dair herhangi bir bilginin olmaması oldu. Yüz binlerce lira ve milyonluk ödemelerin akıbetinin bilinmediği, bu paraların Uşakspor'a mı yoksa başka yerlere mi aktarıldığının net olmadığı belirtildi.



İŞTE O SES KAYDI

Öte yandan, Özkan Yalım'ın rüşvet talebine ilişkin ses kaydı tanık tarafından alınırken söz konusu kayda ahaber.com.tr ulaştı.

Zaman Aralığı Konuşmacı İŞTE ÖZKAN YALIM'IN SES KAYDI DEŞİFRESİ 00:00:01,560 - 00:00:15,700 Özkan YALIM Hatta şey de para da vermene gerek yok. Hakan mesela çek versin. Ben sana çek vereyim, şeyini göstereyim, dağılımını. O, o, o adet çek versin kesin sen. Yani o miktarla. 00:00:16,240 - 00:00:19,170 speaker_1 Tamam. Siz bana bir yazı verin ondan sonra. 00:00:19,240 - 00:00:28,400 Özkan YALIM Aynen. Ben ne yapacağım onu? Eee, o şeyin, eee, bu çek vermiştim bir de evrak vermiştim ya Mustafa'nın evrakı. Hangi futbolcuya ne kadardı? Onu bir getir sen. 00:00:29,980 - 00:00:53,120 speaker_1 O Mustafa yok mu o Mustafa. 00:00:55,900 - 00:03:25,049 Özkan YALIM Getir. Şimdi. Nakit. Bu kartla rahat. Onu hiç karıştırmayalım. Kartlar her zaman açık. Nakit. Eee, bir milyon. Çek. Şimdi. Abdullah, eee, şeylerine bakalım bir saniye. Çek. Abdullah. Borcu olan bunlar. Üç yüz bin Ekim. Üç yüz bin Kasım. Bu Kasım'ın yirmi beşi yazsın, otuzu yazsın, yirmi beşi yazsın. Kendisine göre ödesin. Bu birinci grup kalıyor. Doğan Cankılıç. Bu en pahalı futbolcularımızdan biri. Beş yüz elli bin Ekim. Altı yüz elli bin Kasım. Fuat Kulat. Üç yüz bin. Murat Torun. Üç yüz elli. İki. Mehmet Doğan. İki yüz yirmi beş de bu. 00:03:25,049 - 00:03:25,769 speaker_1 İki yüz yirmi beş. Ekim. 00:03:25,769 - 00:04:15,680 Özkan YALIM Fatih. Dört yüz bin. Ekim. Toplamı Dört yüz, iki yüz yirmi beş, altı yüz, beş yüz elli. Altı yüz elli. Dört yüz Kırk. Aynen. Üç milyon yetmiş beş bin. 00:04:17,709 - 00:04:19,250 speaker_1 Nakitle beraber mi sadece çek mi? 00:04:19,260 - 00:04:29,039 Özkan YALIM Bu çek. Bu çek. Üç milyon yetmiş beş bin. Eee, bu şekilde. Eee, bir milyon da nakit. 00:04:32,340 - 00:04:35,260 speaker_1 Bir milyon nakit ayarlarız. Çek için de hemen çıkalım bakalım. 00:04:35,400 - 00:04:40,320 Özkan YALIM Tamam. Tekrar söyleyeyim. Ben bu parayı bir ay içinde, otuz gün içinde geri iade edeceğim. 00:04:40,720 - 00:04:41,120 speaker_1 Tamam. 00:04:41,140 - 00:04:42,420 Özkan YALIM Hiç sorun değil. 00:04:42,430 - 00:04:42,430 speaker_1 Tamam. 00:04:42,430 - 00:04:55,219 Özkan YALIM Yani çek, eee, çekleri bile hatta para bile kazanabilir duruma getiririz. Ne olur? Ben paralarını veririm. Çek vadesi geldiğinde öder. Oradan da, eee, o da ces yaptıktan dolayı parayı çalıştırmış olur. 00:04:55,260 - 00:04:56,080 speaker_1 Tamam. 00:04:56,400 - 00:05:02,180 Özkan YALIM Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi. 00:05:02,240 - 00:05:14,350 speaker_1 Görüşürüz abi. Hadi sağ ol. Görüşürüz.



İŞTE İFADENİN TAM METNİ...

Belediyeyi sarsan yolsuzluk iddiaları, tanık Yaşar Arslan'ın tam metin ifadesi gün yüzüne çıktı.

"YUKARI ÇIKIN" TALİMATIYLA BAŞLAYAN KARANLIK TRAFİK

Uşak'ta 2018 yılından bu yana Moskova Kulüp isimli mekanı ağabeyi Mehmet Arslan ile birlikte işlettiğini belirten tanık Yaşar Arslan, 12 Eylül 2024 tarihinde yaşanan o sıcak teması şu sözlerle aktardı: "12/09/2024 tarihinde belediyeden bir şahıs ağabeyimi arayarak 'Başkan sizi çağırıyor' dedi. Bu davet üzerine ağabeyimle birlikte Audi Q3 marka aracımızla Uşak Belediyesi'ne gittik. Otoparka aracımızı park ettikten sonra girişte Mustafa Yalım ile karşılaştık ve bize 'Yukarı çıkın' talimatını verdi."

MAKAM ODASINDA PAZARLIK: "1 MİLYON NAKİT, 3.5 MİLYON ÇEK LAZIM"

Belediye binasının üst katındaki başkanlık odasında gerçekleşen ve her anı bir gerilim filmini andıran pazarlığa dair detayları paylaşan Arslan, Özkan Yalım, "Uşakspor için para lazım, bugün transferin son günü, acil 1.000.000 TL nakit ve 3.500.000 TL civarında çek lazım" ifadelerini kullandı sözleriyle skandalın fitilini ateşledi. Tanığın anlatımına göre, bu konuşmaların kayıt altına alınması operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Yaşar Arslan, "Bu konuşmayı ispatlamak için telefonumdan ses kaydı aldım" şeklinde konuştu.

POŞETLER İÇİNDE TESLİM EDİLEN MİLYONLAR

Pazarlık sonrası nakit paranın nasıl el değiştirdiğini detaylandıran Arslan, "Biz 1.000.000 TL nakit verebileceğimizi söyledik. Ardından araçta poşet içinde bulunan 1.000.000 TL'yi alıp başkana teslim ettik" dedi. Paranın makam odasındaki teslimat anını anlatan tanık, paranın personel tarafından sayıldığını ve masaya getirildiğini belirtti. Olayın vahameti bununla da sınırlı kalmadı; Arslan, Özkan Yalım'ın sekreterine hitaben "Mustafa'nın getirdiği çekleri getir" talimatı verdiğini ve odaya çok sayıda çekin geldiğini, başkanın bu çekler üzerinden futbolculara ödeme planı yaptığını sözleriyle aktardı.

MARANGOZUN ÇEKLERİ VE TOPLU HARAÇ TOPLANTISI

Belediyeye aktarılan paraların sadece nakit ile sınırlı kalmadığını belirten Yaşar Arslan, ağabeyi Mehmet Arslan'ın marangoz Nedim Sarıbektaş'tan yaklaşık 1.000.000 TL'lik çek temin ettiğini ifade etti. 2024 yılı sonlarına gelindiğinde ise skandalın boyutu "toplu toplantı" aşamasına geçti. Huzur Park'taki belediye meclis salonunda yapılan o kritik toplantıda Özkan Yalım, Halil Arslan ve bölgedeki tüm işletme sahiplerinin hazır bulunduğunu söyleyen Arslan, mekanlara yazılan cezalar karşılığında Uşakspor'a bağış yapılmasının istendiğini belirtti.

"ÖDEMEYEN GELMESİN" TEHDİDİ VE TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

İşletmecilerin kendi aralarında mekan başı 300.000 TL ödeme kararı aldığını ve paraları toplama işinin ağabeyine verildiğini anlatan tanık, bir ay sonra yapılan ikinci toplantıda taleplerin arttığını vurguladı. Yaşar Arslan, Özkan Yalım'ın bu kez mekan başı 500.000 TL istediğini, ancak gelen tepkiler üzerine "Herkes 60.000 TL taksitlerle 6 ay ödeyecek" ifadelerini kullandığını ve "Parayı kimin toplayacağını belirleyin, ödemeyen gelmesin" şeklinde konuştuğunu aktardı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNDEN GERİ ÖDEME VE İPTAL EDİLEN CEZALAR

Belediye yönetiminin para toplama trafiğinde ağabeyini temsilci olarak atadığını belirten Arslan, Özkan Yalım'ın ağabeyine hitaben "Mehmet ben artık seni bilirim" dediğini dile getirdi. Kendi işletmeleri için de fahiş rakamlar istendiğini belirten tanık, Özkan Yalım'ın kendilerine "İki mekanınız var, 360.000 TL'den toplam 720.000 TL alıyorum" dediğini, daha önce verdikleri 1 milyon TL'den mahsup edilerek 280.000 TL'nin kendilerine iade edildiğini ifade etti. Bu iadenin ise Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz tarafından bizzat yapıldığı sözlerine eklendi.

"ZABITAYI GÖNDERİN, KENDİNİZ TOPLAYIN!"

Verilen onca paraya rağmen belediyenin cezalar konusunda geri adım atmadığını ve bu nedenle hukuki süreç başlattıklarını anlatan Yaşar Arslan, "Ancak cezalar konusunda yardımcı olunmadı. Bu nedenle belediyeye dava açtık ve mahkeme cezaların büyük kısmını iptal etti" dedi. Diğer işletmecilerin ödeme yapmayı kesmesi üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın paraların neden toplanmadığını sorduğunu belirten Arslan, ağabeyinin "Zabıtayı gönderin, kendiniz toplayın" şeklinde cevap verdiğini belirterek ifadesini sonlandırdı.

UŞAK SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu yeni ifade, dosyaya kritik bir boyut kazandırdı. Tanığın detaylı anlatımı, belediye içindeki para trafiğine ve sistematik tahsilat iddialarına ışık tutarken, soruşturmanın yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyon, her geçen gün yeni itiraflar ve belgelerle derinleşirken, kamuoyu şimdi toplanan paraların izinin sürülmesini bekliyor.