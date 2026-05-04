Yalım’ın kızından muhasebeciye kritik talimat: “Telefonları kır at” iddiası soruşturma dosyasına girdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uşak Belediyesi ve Uşakspor bağlantılı yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan muhasebeci Ceren Yeşildağ’ın savcılıktaki ifadeleri dosyaya yeni detaylar ekledi. Yeşildağ, operasyon sırasında bir avukat tarafından “telefonları kırın atın” yönünde talimat verildiğini öne sürdü. Söz konusu talimata uymadığını belirten Yeşildağ, cihazları emniyet birimlerine teslim ettiğini ifade etti.

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gündeme yansıyan Uşak Belediyesi soruşturması kapsamında, muhasebeci Ceren Yeşildağ'ın savcılık ifadesi kamuoyuna yansıdı. Uşak Belediyesi soruşturması dosyasında yer alan beyanlarda, operasyon sürecinde delil karartma girişimine ilişkin iddialar dikkat çekti. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Uşak Belediyesi ve Uşakspor üzerinden yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında, mali işlemlere ilişkin iddialar inceleniyor. Soruşturmanın merkezinde yer alan isimlerden biri olan Ceren Yeşildağ, daha önce belediyeye bağlı muhasebe süreçlerinde görev aldığını ifade etti.

Yeşildağ, savcılıktaki beyanında bağış adı altında toplanan paraların kullanımına ilişkin iddialarda bulunarak, bazı finansal işlemlerin incelendiğini aktardı.

"TELEFONLARI KIRIN ATIN" İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren en dikkat çekici iddialardan biri, operasyon sırasında gerçekleştiği öne sürülen bir telefon görüşmesi oldu. Yeşildağ ifadesinde, bir avukatın kendisini arayarak "telefonları kırın atın" yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

Ancak Yeşildağ, bu talimata uymadığını belirterek, söz konusu cihazları emniyet güçlerine teslim ettiğini söyledi. İfadesinde, delil niteliği taşıyabilecek materyalleri saklamanın ileride sorumluluk doğurabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Ceren Yeşildağ hakkında "zimmet", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamaları yöneltildi. Yeşildağ savunmasında, herhangi bir menfaat elde etmediğini ve yalnızca çalışan olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında Yeşildağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİYASİ GELİŞME: İHRAÇ KARARI

Soruşturmanın siyasi boyutunda ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hakkında işlem yapılan Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili kararını açıkladı. Parti sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiği bildirildi.

Özgegül Yalım (Kızı)

Kararın, disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Uşak Belediyesi soruşturması neyi kapsıyor?
Soruşturma, belediye ve Uşakspor bağlantılı mali işlemler ile yolsuzluk iddialarını kapsıyor. Savcılık, para akışı ve işlem süreçlerini inceliyor.

Ceren Yeşildağ kimdir?
Ceren Yeşildağ, belediyede muhasebe süreçlerinde görev aldığı belirtilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biridir.

"Telefonları kırın" iddiası nedir?
Yeşildağ'ın ifadesine göre, operasyon sırasında kendisine telefonların imha edilmesi yönünde talimat verildiği öne sürüldü. Bu iddia yargı sürecinde değerlendiriliyor.

Özkan Yalım hakkında ne karar alındı?
CHP, disiplin süreci sonrası Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Uşak Belediyesi soruşturmasına ilişkin süreç devam ederken, savcılık tarafından elde edilen yeni bulguların dosyaya eklenmesi bekleniyor. Yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında iddiaların netleşmesi öngörülüyor.

