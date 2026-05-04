Yalım’ın kızından muhasebeciye kritik talimat: “Telefonları kır at” iddiası soruşturma dosyasına girdi
Uşak Belediyesi ve Uşakspor bağlantılı yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan muhasebeci Ceren Yeşildağ’ın savcılıktaki ifadeleri dosyaya yeni detaylar ekledi. Yeşildağ, operasyon sırasında bir avukat tarafından “telefonları kırın atın” yönünde talimat verildiğini öne sürdü. Söz konusu talimata uymadığını belirten Yeşildağ, cihazları emniyet birimlerine teslim ettiğini ifade etti.
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gündeme yansıyan Uşak Belediyesi soruşturması kapsamında, muhasebeci Ceren Yeşildağ'ın savcılık ifadesi kamuoyuna yansıdı. Uşak Belediyesi soruşturması dosyasında yer alan beyanlarda, operasyon sürecinde delil karartma girişimine ilişkin iddialar dikkat çekti. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Uşak Belediyesi ve Uşakspor üzerinden yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında, mali işlemlere ilişkin iddialar inceleniyor. Soruşturmanın merkezinde yer alan isimlerden biri olan Ceren Yeşildağ, daha önce belediyeye bağlı muhasebe süreçlerinde görev aldığını ifade etti.
Yeşildağ, savcılıktaki beyanında bağış adı altında toplanan paraların kullanımına ilişkin iddialarda bulunarak, bazı finansal işlemlerin incelendiğini aktardı.