Bakan Gürlek açıkladı: Eski Uşak Belediye Başkanı Yalım ve Muhittin Böcek'in oğlu etkin pişmanlıktan ifade verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uşak Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevden uzaklaştırılan Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı Özkan Yalım ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in “etkin pişmanlık” hükümleri kapsamında ifade verdiğini açıkladı.

YALIM VE BÖCEK'İN OĞLU "ETKİN PİŞMANLIK"TAN İFADE VERDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevden uzaklaştırılan Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade verdiğini açıkladı.

Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de "etkin pişmanlık"tan ifade verdiğini belirtti.

"ÖZKAN YALIM BEYANDA BULUNDU NE BEYAN VERDİ BİLMİYORUM"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gürlek, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturmada şüpheli olarak yer aldığını ve mal varlığına el konulduğunu belirtti.

Soruşturmanın yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma ve örgüt yönetme iddialarını kapsadığını ifade eden Gürlek, "Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum" dedi. Gürlek, verilen ifadelerin içeriğine ilişkin ise bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayında hem İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına hem de kamuoyunda tartışma yaratan dava süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gürlek, İBB dosyasında "etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını" belirtirken, dosyada yalnızca tanık beyanlarının değil MASAK raporları, para hareketleri, HTS kayıtları ve sanık ikrarlarının da yer aldığını söyledi.

Gürlek, devam eden yargılamaya ilişkin değerlendirmesinde "407 sanıklı bir dava yürütülüyor. Suç örgütü lideri hakkında 143 eylem bulunuyor. Şu ana kadar ifadesini geri çeken ya da etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse olmadı" ifadelerini kullandı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren isimlerin avukat huzurunda beyanda bulunduğunu vurgulayan Gürlek, "Kimse baskıyla ifade vermedi" dedi.

"İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN NİHAİ AMACI CUMHURBAŞKANLIĞI FONU"

İBB soruşturmasının siyasi değil hukuki bir süreç olduğunu savunan Gürlek, "Dosyanın kapağına bakılmaz. Şahsın hangi partiden olduğuna bakılmaz. AK Partili belediyelere de operasyon yapıldı" diyerek soruşturmaların siyasi kimlik gözetilmeden yürütüldüğünü ifade etti.

Gürlek ayrıca iddianamede suç örgütünün nihai amacının "yolsuzluk havuzu oluşturmak, Cumhurbaşkanlığı fonu meydana getirmek ve partiyi dizayn etmek" olarak yer aldığını açıkladı.

CHP'DEKİ MUTLAK BUTLAN

CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" davası hakkında da konuşan Gürlek, kararın tamamen mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi. Sosyal medya ve televizyonlarda yürütülen tartışmaların yargı kurumlarını yıprattığını belirten Gürlek, "Mahkemeler Türk milleti adına karar verir. Bu süreçlere kimse müdahale edemez" dedi.

İMAMOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ HALLERİ: MAHKEMEDE ŞOV YAPILMAZ

Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının duruşma salonundaki tutumlarına da değinen Gürlek, mahkemelerin siyaset yapılacak yerler olmadığını belirterek, "Mahkemelerde şov yapılmaz. Deliller tartışılır, savunmalar yapılır. Heyeti hedef alan söylemler doğru değildir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun da dosyadaki diğer isimler gibi bir sanık olduğunu söyleyen Gürlek, "Mahkeme usul kurallarını uygular ve bu tür çıkışlardan etkilenmez" dedi.

İBB iştiraklerine yönelik yeni soruşturma ve iddianamelerin de gündemde olduğunu açıklayan Gürlek, belediye iştiraklerindeki ihale dosyalarının incelendiğini, yeni süreçlerin devam ettiğini belirtti.

Büyükçekmece'ye ilişkin iddianamenin kabul edildiğini duyduğunu ifade eden Gürlek, "İhale dosyaları inceleniyor, raporlar bekleniyor. Süreç devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"SÜREÇ SAVCILIĞIN TAKDİRİNDE"

"Hem Gökhan Böcek hem de Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuruda bulunduğu gündemdeyken, özellikle Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı da dikkate alındığında, bu süreç siyasi gündemi sarsacak yeni gelişmeleri beraberinde getirir mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Uşak'ta devam eden bir süreç var. Henüz iddianame yazılmadı. Orada eksiklikler var bildiğim kadarıyla. Savcılık makamı eksiklikleri gideriyor, MASAK raporları tamamlanıyor. Devam ediyor. Yani operasyon genişler mi genişlemez mi ya da yeni dosyaya deliller girer mi, bunlar tamamen iddia makamının takdirinde."

