Bakan Gürlek açıkladı: Eski Uşak Belediye Başkanı Yalım ve Muhittin Böcek'in oğlu etkin pişmanlıktan ifade verdi!
Uşak Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevden uzaklaştırılan Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı Özkan Yalım ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in “etkin pişmanlık” hükümleri kapsamında ifade verdiğini açıkladı.
YALIM VE BÖCEK'İN OĞLU "ETKİN PİŞMANLIK"TAN İFADE VERDİ
"ÖZKAN YALIM BEYANDA BULUNDU NE BEYAN VERDİ BİLMİYORUM"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gürlek, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturmada şüpheli olarak yer aldığını ve mal varlığına el konulduğunu belirtti.
Soruşturmanın yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma ve örgüt yönetme iddialarını kapsadığını ifade eden Gürlek, "Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum" dedi. Gürlek, verilen ifadelerin içeriğine ilişkin ise bilgi sahibi olmadığını söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayında hem İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına hem de kamuoyunda tartışma yaratan dava süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gürlek, İBB dosyasında "etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını" belirtirken, dosyada yalnızca tanık beyanlarının değil MASAK raporları, para hareketleri, HTS kayıtları ve sanık ikrarlarının da yer aldığını söyledi.
Gürlek, devam eden yargılamaya ilişkin değerlendirmesinde "407 sanıklı bir dava yürütülüyor. Suç örgütü lideri hakkında 143 eylem bulunuyor. Şu ana kadar ifadesini geri çeken ya da etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse olmadı" ifadelerini kullandı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren isimlerin avukat huzurunda beyanda bulunduğunu vurgulayan Gürlek, "Kimse baskıyla ifade vermedi" dedi.