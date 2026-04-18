CHP'li Özkan Yalım'ın gayrimeşru trafiği! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım hakkında skandalların ardı arkası kesilmiyor. 21 yaşındaki belediye çalışanıyla otel odasında gözaltına alınmasının ardından, evli ve 3 çocuk babası Yalım’ın diğer sevgilileriyle çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'da bir otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet ve yolsuzluk dosyası, "belediye kaynaklı aşk trafiği" skandalına dönüştü.
OTEL ODASINDA YAKALANDI
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara'da lüks bir otel odasına düzenlenen operasyonda Yalım, yanında 21 yaşındaki belediye personeli S.A. ile yakalandı.
Evli ve üç çocuk babası olan Yalım'ın operasyon anında yarı çıplak olduğu kayıtlara geçerken, soruşturmanın seyrini değiştirecek "ikinci telefonun" sevgilisinin iç çamaşırında saklandığı iddiası dosyaya bomba gibi düştü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından da jet hızıyla görevden uzaklaştırıldı.
İKİNCİ SEVGİLİ BORNOVA'DAN
Soruşturma derinleştikçe Yalım'ın gönül ilişkilerini belediye imkanlarıyla fonladığı iddiaları gün yüzüne çıktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den gelen itiraf ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.