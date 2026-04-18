CHP'li Özkan Yalım'ın gayrimeşru trafiği! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ortaya çıkan yeni görüntüsü Eşki, Yalım'ın ricasıyla A.A isimli kadını belediyenin çağrı merkezinde yüksek maaşla işe başlattığını kabul etti. Ancak "torpilli" sevgilinin 5 ay boyunca işe uğramadan maaş aldığı, yani kamu kaynaklarının şahsi ilişkiler için akıtıldığı belirlendi. Bu "bankamatik memuru" skandalı sonrası Ömer Eşki ve bazı yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ortaya çıkan yeni görüntüsü ÖZKAN YALIM'IN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Skandalın son halkası ise internete düşen yeni görüntüler oldu. Yalım'ın "sevgili trafiği"ne 2 kişi daha eklendi. Görüntülerin birinde lüks bir araç içerisinde eğlenen Yalım'ın aynı kadınla akşam yemeğinde de bir arada olduğu hem arabada hem de yemekte "Ben Duygu'yu çok seviyorum" diyerek şarkılar söylediği duyuldu.