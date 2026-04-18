CHP'li Özkan Yalım'ın gayrimeşru trafiği! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım hakkında skandalların ardı arkası kesilmiyor. 21 yaşındaki belediye çalışanıyla otel odasında gözaltına alınmasının ardından, evli ve 3 çocuk babası Yalım’ın diğer sevgilileriyle çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da bir otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet ve yolsuzluk dosyası, "belediye kaynaklı aşk trafiği" skandalına dönüştü.

CHP'Lİ ÖZKAN YALIM'IN SEVGİLİLERİYLE YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

OTEL ODASINDA YAKALANDI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara'da lüks bir otel odasına düzenlenen operasyonda Yalım, yanında 21 yaşındaki belediye personeli S.A. ile yakalandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Yalım'ın operasyon anında yarı çıplak olduğu kayıtlara geçerken, soruşturmanın seyrini değiştirecek "ikinci telefonun" sevgilisinin iç çamaşırında saklandığı iddiası dosyaya bomba gibi düştü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından da jet hızıyla görevden uzaklaştırıldı.

İKİNCİ SEVGİLİ BORNOVA'DAN
Soruşturma derinleştikçe Yalım'ın gönül ilişkilerini belediye imkanlarıyla fonladığı iddiaları gün yüzüne çıktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den gelen itiraf ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Eşki, Yalım'ın ricasıyla A.A isimli kadını belediyenin çağrı merkezinde yüksek maaşla işe başlattığını kabul etti. Ancak "torpilli" sevgilinin 5 ay boyunca işe uğramadan maaş aldığı, yani kamu kaynaklarının şahsi ilişkiler için akıtıldığı belirlendi. Bu "bankamatik memuru" skandalı sonrası Ömer Eşki ve bazı yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖZKAN YALIM'IN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Skandalın son halkası ise internete düşen yeni görüntüler oldu. Yalım'ın "sevgili trafiği"ne 2 kişi daha eklendi. Görüntülerin birinde lüks bir araç içerisinde eğlenen Yalım'ın aynı kadınla akşam yemeğinde de bir arada olduğu hem arabada hem de yemekte "Ben Duygu'yu çok seviyorum" diyerek şarkılar söylediği duyuldu.

Sosyal medyaya sızan görüntülerde Yalım'ın, sevgilisiyle çıktığı tatil yolunda aşk ilanı yaptığı anlar yer alıyor. Yalım, oldukça neşeli olduğu görüldüğü videoda şu ifadeleri kullanıyor: "Bir gün ben yola çıktım. Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi, düştüm Ağva yollarına. Benim güzel dünyalar tatlısı aşkım ile birlikte bu güzel yolda birlikte yürüyoruz."

YATTA ROMANTİK DANS

Diğer görüntüde ise Yalım'ın bir yatın içinde başka bir kadına sarılarak dans ettiği görüldü.

