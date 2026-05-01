KADEM’den "tacizci Hasbi Dede" dava sürecine ilişkin açıklama: Çocukların güvenliği için çağrı
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen çocuğa yönelik cinsel taciz davasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, 16 yaşındaki mağdur Tuana Elif Torun'un hayatını kaybetmesiyle birlikte sürecin daha ağır bir tabloya dönüştüğü belirtilirken, çocukların dijital ortamda korunmasının önemine dikkat çekildi.
16 yaşındaki Tuana Elif Torun eski CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddialarının ardından hayatını kaybettiği trafik kazasıyla Türkiye'yi yasa boğmuştu.
CEZASI BELLİ OLDU
Hasbi Dede'nin taciz suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılanan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KADEM'DEN AÇIKLAMA
Açıklamada, fail hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, herhangi bir indirim ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının uygulanmadığı ifade edildi.
KADEM açıklamasında ayrıca, çocukların dijital ortamda hedef alınmasına karşı koruma mekanizmalarının önemine dikkat çekilerek, çocukların yaşam hakkını ve güvenliğini koruyan daha etkili bir adalet mekanizmasının gerekli olduğu vurgulandı.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇAĞRI: ADIMLAR GÜÇLENMELİ
KADEM'den yapılan açıklamada, "Görele'de, CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen çocuğa yönelik cinsel taciz davası, mağdur çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte çok daha ağır bir tabloya dönüşmüştür.
Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yönde atılan adımların güçlenerek devam etmesi; çocukların yaşam hakkını ve güvenliğini koruyan daha etkili bir adalet mekanizmasının tesisi için zorunludur." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
KURTARILAMADI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLGİNÇ SÜRÜCÜ DETAYI
Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Adem Hasbaş ile yanında bulunan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Adem Hasbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Adem Hasbaş'ın Görele'de bir restoranda çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.