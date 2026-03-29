CHP'li başkan tarafından taciz edilmişti! Genç kız trafik kazası geçirdi

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde feci bir kaza geçirdi. Bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düşmüştü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

"Cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

SKANDALIN ODAĞINDAKİ GENÇ KIZ DEHŞETİ YAŞADI

Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin adının karıştığı taciz iddialarıyla çalkalanırken, olayların odağındaki 16 yaşındaki T.T.'den kahreden haber geldi.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Hasbi Dede tarafından sosyal medya platformları üzerinden tacize maruz kaldığı öne sürülen genç kız, ilçenin en hareketli noktalarından biri olan Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışıyordu.

KÖPRÜ ÜZERİNDE CAN PAZARI: ARAÇ ÇARPTI

O esnada köprü üzerinde seyir halinde olan bir araç, 16 yaşındaki T.T.'ye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız, kanlar içinde yerde kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, "Genç kızın durumu çok ağırdı, araç çok hızlı geliyordu" şeklinde konuşarak yaşanan dehşet anlarını tarif ettiler.

GENÇ KIZIN DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan T.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun çaba sarf ettiği genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu ve vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan araç sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düştü. Mağdur genç kız yaşadığı travmayı anlatırken, psikolojisinin bozulduğunu, okula gidemez hale geldiğini ifade etti. İfadeye giden ahlaksız başkanı başta kadın vekil olmak üzere CHP teşkilatı kahraman gibi kucaklarken, tacizci Dede'nin mesajları da ortaya çıktı.

Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞMUŞTU

Lise öğrencisi 16 yaşındaki T.T., yaşadıklarını şu sözlerle A Haber'e anlattı:

"Eşinin olduğunu ve benim kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirttim, ama 'Olsun, sorun yok' gibi cevaplar verdi. 'Annen geldi mi? Annene haber verme' gibi mesajlar attı. Kendi numarasını verip WhatsApp'a yönlendirdi, 'Yaz bana', 'Sana güvenmek istiyorum. Kimseye söylemezsin, annene haber verme' gibi mesajlar gönderdi. 'Beni beğeniyor musun?', 'Her zaman aklımdaydın', 'Etkileniyorum senden' dedi. Belki adalet yerini bulur, ama korkarsak bu tür şeyler daha çok devam eder."

Genç kızın annesi, CHP kadın kollarında görev yaptığını belirterek, "Kazansın diye seçimde her sabah, gece, gündüz hep beraber olduk. Partimin içindeyim, ama bu konuda fazla konuşamıyorum" dedi.

Baba ise, "Mağduriyetin anlaşılması ve empati yerine bazı kişiler makam ve mevkiyi korumaya çalışıyor. Özellikle bu şahıslar kendilerini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

