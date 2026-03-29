CHP'li başkan tarafından taciz edilmişti! Genç kız trafik kazası geçirdi

Ağır yaralanan T.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun çaba sarf ettiği genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu ve vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Hasbi Dede’nin 16 yaşındaki T.T.’ye gönderdiği bazı mesajlar (ahaber.com.tr-arşiv)

NE OLMUŞTU?

Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düştü. Mağdur genç kız yaşadığı travmayı anlatırken, psikolojisinin bozulduğunu, okula gidemez hale geldiğini ifade etti. İfadeye giden ahlaksız başkanı başta kadın vekil olmak üzere CHP teşkilatı kahraman gibi kucaklarken, tacizci Dede'nin mesajları da ortaya çıktı.

Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞMUŞTU

Lise öğrencisi 16 yaşındaki T.T., yaşadıklarını şu sözlerle A Haber'e anlattı:

"Eşinin olduğunu ve benim kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirttim, ama 'Olsun, sorun yok' gibi cevaplar verdi. 'Annen geldi mi? Annene haber verme' gibi mesajlar attı. Kendi numarasını verip WhatsApp'a yönlendirdi, 'Yaz bana', 'Sana güvenmek istiyorum. Kimseye söylemezsin, annene haber verme' gibi mesajlar gönderdi. 'Beni beğeniyor musun?', 'Her zaman aklımdaydın', 'Etkileniyorum senden' dedi. Belki adalet yerini bulur, ama korkarsak bu tür şeyler daha çok devam eder."

Genç kızın annesi, CHP kadın kollarında görev yaptığını belirterek, "Kazansın diye seçimde her sabah, gece, gündüz hep beraber olduk. Partimin içindeyim, ama bu konuda fazla konuşamıyorum" dedi.