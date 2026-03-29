CHP'li başkan tarafından taciz edilmişti! Genç kız trafik kazası geçirdi
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde feci bir kaza geçirdi. Bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düşmüştü.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
"Cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
SKANDALIN ODAĞINDAKİ GENÇ KIZ DEHŞETİ YAŞADI
Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin adının karıştığı taciz iddialarıyla çalkalanırken, olayların odağındaki 16 yaşındaki T.T.'den kahreden haber geldi.
Edinilen bilgilere göre, Başkan Hasbi Dede tarafından sosyal medya platformları üzerinden tacize maruz kaldığı öne sürülen genç kız, ilçenin en hareketli noktalarından biri olan Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışıyordu.
KÖPRÜ ÜZERİNDE CAN PAZARI: ARAÇ ÇARPTI
O esnada köprü üzerinde seyir halinde olan bir araç, 16 yaşındaki T.T.'ye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız, kanlar içinde yerde kaldı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, "Genç kızın durumu çok ağırdı, araç çok hızlı geliyordu" şeklinde konuşarak yaşanan dehşet anlarını tarif ettiler.