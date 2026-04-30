"Tacizci" CHP'li Hasbi Dede tutuklandı! Kadınlara attığı iğrenç mesajlar ortaya çıktı
Hasbi Dede'nin taciz suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılanan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma kapsamında Dede'nin adli bilişim raporu ortaya çıktı ve kadınlara attığı mesajlar adeta mide bulandırdı.
Hasbi Dede'nin taciz suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Davanın mağduru Tuana Elif Torun'a, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.
CEZASI BELLİ OLDU: HAPİS!
Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı.
Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu. Mahkeme hakimi, duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.
"AHLAKSIZLIĞA CESARET VERENLERİ LANETLE KINIYORUM"
Tuana'nın amcası Mehmet Salih Torun, adliye çıkışında açıklamada bulunarak "Artık daha Görele sokaklarında ulu orta dolaşmalarını istemiyoruz. Umarım Göreleliler de istemiyorlardır. Ahlaksızların yanında durmamakla birlikte ses çıkarmayıp, ahlaksızlığa cesaret verenleri de lanetle kınıyorum. İsim bazında daha sonra açıklama yapacağız. Avukatlar ve destek olan dostlara istismara karşı duran herkese gençlere teşekkür ediyorum. Allı şanlı, kelli felli olup ahlaksızlığın karşısında durma cesaretini gösteremeyen bizlerle olmayanları da tekrar lanetliyorum. Adaletin adliye binasında tecellisini bekledik ve istedik. Hala daha aynısını istiyorum. İnşallah adalet adliye dışında tecelli etmez. Soruşturmayı yürüten herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre "Cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Hasbi Dede hakkında hazırlanan adli bilişim raporunun detayları ortaya çıktı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dijital veriler, dikkat çekici bulgular içeriyor.