CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

"Tacizci" CHP'li Hasbi Dede tutuklandı! Kadınlara attığı iğrenç mesajlar ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hasbi Dede'nin taciz suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılanan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma kapsamında Dede'nin adli bilişim raporu ortaya çıktı ve kadınlara attığı mesajlar adeta mide bulandırdı.

Hasbi Dede'nin taciz suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Davanın mağduru Tuana Elif Torun'a, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

ESKİ CHP'Lİ HASBİ DEDE'YE HAPİS CEZASI!

CEZASI BELLİ OLDU: HAPİS!

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı.

Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu. Mahkeme hakimi, duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.

"AHLAKSIZLIĞA CESARET VERENLERİ LANETLE KINIYORUM"

Tuana'nın amcası Mehmet Salih Torun, adliye çıkışında açıklamada bulunarak "Artık daha Görele sokaklarında ulu orta dolaşmalarını istemiyoruz. Umarım Göreleliler de istemiyorlardır. Ahlaksızların yanında durmamakla birlikte ses çıkarmayıp, ahlaksızlığa cesaret verenleri de lanetle kınıyorum. İsim bazında daha sonra açıklama yapacağız. Avukatlar ve destek olan dostlara istismara karşı duran herkese gençlere teşekkür ediyorum. Allı şanlı, kelli felli olup ahlaksızlığın karşısında durma cesaretini gösteremeyen bizlerle olmayanları da tekrar lanetliyorum. Adaletin adliye binasında tecellisini bekledik ve istedik. Hala daha aynısını istiyorum. İnşallah adalet adliye dışında tecelli etmez. Soruşturmayı yürüten herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre "Cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Hasbi Dede hakkında hazırlanan adli bilişim raporunun detayları ortaya çıktı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dijital veriler, dikkat çekici bulgular içeriyor.

Rapora göre, Hasbi Dede'nin cep telefonu ile şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Torun'a ait dijital kayıtlar üzerinde kapsamlı inceleme yapıldı. Bu incelemede silinmiş mesajlar, çoklu cihaz bağlantıları ve çeşitli ekran görüntülerine ulaşıldı.

DEDE'NİN TELEFONUNDAN KADINLARA OLAN MESAJLAŞMALARI ÇIKTI

WhatsApp verileri üzerinde yapılan analizde, Tuana'nın hesabında belirli bir kullanıcıyla yapılan konuşmanın "gizli/silinmiş" olarak işaretlendiği tespit edildi. Mesaj içeriklerine ulaşılamasa da sistem kayıtları, Tuana ile geçmişte iletişim kurulduğunu gösterdi. Ayrıca teknik verilerde yer alan bazı bilgiler, taraflar arasında mesajlaşma ya da arama gerçekleştiğine işaret etti.

Raporda, Tuana'nın WhatsApp hesabının birden fazla cihazda kullanıldığına dair bulgular da yer aldı.

Farklı cihazlara ait veri izleri tespit edilirken, kullanıcıya ait bazı bilgilerin standart kayıt düzeninden farklı şekilde işlendiği değerlendirildi.

Öte yandan, "companion_devices.db" adlı dosyada yapılan incelemede geçmişe ait 27 cihaz kaydının silinmiş olduğu belirlendi. Hesabın en son 15 Eylül 2025'te Windows işletim sistemine sahip bir cihazda aktif olduğu, oturumların manuel olarak kapatılmadığı ve bağlantıların düzensiz aralıklarla gerçekleştiği ifade edildi.

TUANA'NIN FOTOĞRAFI TELEFONUNDAN ÇIKTI

Hasbi Dede'nin telefonunda yapılan incelemede, 8 Şubat 2026 tarihinde Tuana'ya ait bir sosyal medya hesabının ekran görüntüsünün alındığı da ortaya çıktı. Ayrıca, mesajlaşmadan kısa süre önce farklı bir kadına ait bir video içeriğinin cihazdan izlendiği tespit edildi.

Cihazda yapılan detaylı incelemelerde, farklı kadınlarla yapılan yazışmalara ait ekran görüntüleri ve çeşitli fotoğrafların da bulunduğu belirlendi.

Rehberde kayıtlı bazı kişilerle özel içerikli mesajlaşmaların yer aldığı, bu kişilere ait görsellerin de cihazda saklandığı öğrenildi.

"AZ KALDI SENİ YOLLAMAYA AYYAŞ BAŞKAN"

Bunun yanı sıra, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına ait olduğu düşünülen video ve görsellerde yer alan bazı ifadeler de dikkat çekti. Video da "Az kaldı seni yollamaya ayyaş başkan" yazdığı görüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm dijital bulguların değerlendirilmesine devam ediliyor.

İŞTE O MİDE BULANDIRAN MESAJLAR...

Mobil uygulamalarımızı indirin