"Tacizci" CHP'li Hasbi Dede tutuklandı! Kadınlara attığı iğrenç mesajlar ortaya çıktı

Rapora göre, Hasbi Dede'nin cep telefonu ile şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Torun'a ait dijital kayıtlar üzerinde kapsamlı inceleme yapıldı. Bu incelemede silinmiş mesajlar, çoklu cihaz bağlantıları ve çeşitli ekran görüntülerine ulaşıldı.

DEDE'NİN TELEFONUNDAN KADINLARA OLAN MESAJLAŞMALARI ÇIKTI WhatsApp verileri üzerinde yapılan analizde, Tuana'nın hesabında belirli bir kullanıcıyla yapılan konuşmanın "gizli/silinmiş" olarak işaretlendiği tespit edildi. Mesaj içeriklerine ulaşılamasa da sistem kayıtları, Tuana ile geçmişte iletişim kurulduğunu gösterdi. Ayrıca teknik verilerde yer alan bazı bilgiler, taraflar arasında mesajlaşma ya da arama gerçekleştiğine işaret etti.

Raporda, Tuana'nın WhatsApp hesabının birden fazla cihazda kullanıldığına dair bulgular da yer aldı. Farklı cihazlara ait veri izleri tespit edilirken, kullanıcıya ait bazı bilgilerin standart kayıt düzeninden farklı şekilde işlendiği değerlendirildi.

Öte yandan, "companion_devices.db" adlı dosyada yapılan incelemede geçmişe ait 27 cihaz kaydının silinmiş olduğu belirlendi. Hesabın en son 15 Eylül 2025'te Windows işletim sistemine sahip bir cihazda aktif olduğu, oturumların manuel olarak kapatılmadığı ve bağlantıların düzensiz aralıklarla gerçekleştiği ifade edildi.