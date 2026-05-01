CHP'li Büyükçekmece’de yolsuzluk çarkı! Villa rüşveti ve basketbol takımı üzerinden kirli para trafiği

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, eylem 1'de şüpheliler Ahmet Murat Mermer, İbrahim Emre Mermer ve Hayrettin Mermer'in Büyükçekmece'de başladıkları villa projesi için belediyeden yol, iskan izni gibi taleplerde bulundukları, bunun için firari şüpheli olan eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile görüştükleri belirtildi.

Şüphelilerin Sak'ın talebini kabul ettiği, projelerindeki 72 numaralı villayı rüşvet olarak verdikleri, suç örgütü elebaşı Akgün ve örgüt üyesi Sak'ın, suç konusu taşınmazın sicil kaydı gerektirmesi nedeniyle rüşvet olarak aldıkları villayı Akgün'ün "kasası" olarak bilinen örgüt üyesi şüpheli Ayhan Bacınoğlu'na ait firma üzerine devir yaptırdıkları iddianamede yer aldı.

İddianamede yer verilen eylem 2'de, şüpheliler Ahmet Murat Mermer, İbrahim Emre Mermer ve Hayrettin Mermer'in Büyükçekmece'de başladıkları villa projesi için belediyeden yol, iskan izni gibi taleplerde bulundukları, şüpheli Sak'ın talep karşılığında bu şüphelilerden villa istediği, şüphelilerin de talebi kabul ederek 71 numaralı villayı rüşvet olarak verdikleri ifade edildi.

Eylem 3'te mağdurlar H.D. ve M.A'nın Büyükçekmece'de başlayacakları villa projesi için belediyeden inşaat ruhsatı talebiyle şüpheli Sak ile görüştükleri, Sak'ın üç villa verilmesini istediği, talebin kabul edilmediği, ancak talebin sürüncemede bırakılması üzerine arsa/proje sahibiyle yaptıkları sözleşmede belirtilen sürenin sonuna gelinmesi üzerine talebi kabul etmek zorunda kalıp bir villayı şüpheliler Mehmet Kılıç ve Abdulsamet Bahadır'a icbar altında vermek zorunda kaldıkları tespiti iddianamede yer aldı.