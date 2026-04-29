CHP'nin "çakarlı araç kıyağı" skandalında yeni görüntüler! Bayram ertesi "Hazım"ın teknesinde keyif tatili
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a ait TBMM plakalı ve çakarlı aracın, milletvekilinin değil; otelcilik yapan iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı ortaya çıkmıştı. CHP'li Özgür Özel, Başarır ve Veli Ağbaba’nın, iş insani Hazım Giray’a ait teknede bayram sonrası rakı sofrasında eğlendikleri görüntüler tartışma yarattı. Başarır'ın tahsisli plakasını kiraladığı iş insanı Hazım Giray'ın teknesindeki o görüntüler skandalın boyutunu bir kez daha göler önüne serdi.
CHP'de skandalların yenisine her geçen farklısı eklenirken bu kez Ali Mahir Başarır'ın "tahsisli araç kıyağı"nın detayları ortaya çıktı.
ÇAKARLI ARACI KİRAYA VERDİ
CHP'li Başarır'a tahsis edilen TBMM plakalı ve çakarlı aracın, Hazım Giray'a kiralandığı ve şahıs tarafından sık sık kullanıldığı da skandalların arasında. Söz konusu aracın İstanbul ile İzmir arasında sık sık gidip geldiği, hatta yaz aylarında da aktif şekilde kullanıldığı da ortaya çıktı.
Başarır'ın daha önce araçla ilgili "çocukları okula bırakıyor" açıklaması yapmıştı ancak ortaya atılan yeni bilgiler bu savunmayı çürüttü.
VER ÇAKARLI PLAKAYI AL TATİLİ: TEKNEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
2024 yılı Ramazan Bayramı'nın hemen sonraki gün çekilen görüntülerde, CHP'nin üst düzey isimleri arasında yer alan Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın, iş insanı Hazım Giray'ın teknesinde bir araya geldiği görüldü.
Öte yandan Hazım Giray hakkında "dolandırıcılık ve adam yaralama" suçlarından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Çakarlı aracı kullanan turizmci Giray ile CHP üst yönetimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken Kurban bayramı tatilinde Özel, Ağbaba ve Başarır'ın Giray'ın otelinde konakladıkları öğrenildi.
Her seferinde "etik" naraları atan CHP'nin tepki toplayan bu görüntüsü skandallarının nasıl bir boyuta evrildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.