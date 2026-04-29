CHP'nin "çakarlı araç kıyağı" skandalında yeni görüntüler! Bayram ertesi "Hazım"ın teknesinde keyif tatili

CHP'de skandalların yenisine her geçen farklısı eklenirken bu kez Ali Mahir Başarır'ın "tahsisli araç kıyağı"nın detayları ortaya çıktı.

ÇAKARLI ARACI KİRAYA VERDİ

CHP'li Başarır'a tahsis edilen TBMM plakalı ve çakarlı aracın, Hazım Giray'a kiralandığı ve şahıs tarafından sık sık kullanıldığı da skandalların arasında. Söz konusu aracın İstanbul ile İzmir arasında sık sık gidip geldiği, hatta yaz aylarında da aktif şekilde kullanıldığı da ortaya çıktı.

Başarır'ın daha önce araçla ilgili "çocukları okula bırakıyor" açıklaması yapmıştı ancak ortaya atılan yeni bilgiler bu savunmayı çürüttü.