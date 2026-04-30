Facia gecesi eğlence krizi: CHP kulislerinde “içeriden sızdırma” depremi

Antalya’da yaşanan teleferik faciasının ardından ortaya çıkan tekne görüntüleri, CHP içinde adeta deprem etkisi yarattı. Ali Mahir Başarır’ın görüntülere ilişkin açıklamaları tartışmayı daha da büyütürken, parti kulislerinde “görüntüler nasıl sızdı?” sorusu üzerinden ciddi bir güven bunalımı yaşanıyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın sert tepkileri, parti içindeki çatlağın artık gizlenemez hale geldiğini ortaya koyarken Başarır'ın sert ve kontrolsüz çıkışları, siyasi kulislerde "öfke değil panik hali" olarak değerlendirildi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın teleferik faciasının yaşandığı geceye ait tekne görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamalar, yalnızca kamuoyunda değil parti içinde de çok yönlü bir krize yol açtı.

LÜKS TEKNEDEKİ ANLARI ORTAYA ÇIKTI!

Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Başarır'a sert tepki gösterdiği kulislerde açıkça konuşulurken, "görüntüler nasıl sızdı?" sorusu CHP içinde güven bunalımını tetikleyen ana başlık haline geldi. Facia gecesine ait detaylar ve görüntüler, CHP troykası içindeki çatlağı daha görünür ve derin hale getirdi.

Başarır'ın görüntüler için dile getirdiği "video ile oynanmış" iddiası kamuoyunda karşılık bulmadı. Görüntülerin kesintisiz ve doğal akışta ilerlediği yönündeki değerlendirmeler, bu savunmayı zayıflattı. Tartışma böylece "montaj mı?" sorusundan çıkıp "o gece gerçekte ne yaşandı?" sorusuna evrildi.

CHP'Lİ İSİMLERİN YAT EĞLENCESİ TEPKİ ÇEKTİ

FACİA İLE EĞLENCE SAATLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ BÜYÜYOR
AFAD kayıtlarına göre Antalya'da 12 Nisan 2024'te yaşanan teleferik kazası saat 17.28'de meydana geldi ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 22,5 saat sürdü. Bu kritik saatlerde kriz yönetimi yürütüldüğü ifade edilirken, tekne görüntülerinin zamanlaması kamuoyunda ciddi bir çelişki algısı oluşturdu. Görüntülerdeki rahat atmosfer, facianın ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo olarak yorumlandı.

Kaza Antalya'da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olması, mesafe tartışmasını da beraberinde getirdi. En az 4 saatlik yolculuk süresi, hazırlık ve denize açılma süreçleriyle birlikte 5-6 saate kadar uzayabilecek bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu tablo, kriz anında bölgeden ayrılındığı iddialarını güçlendirdi.

"AİLECEYDİK" SAVUNMASI YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI
Başarır'ın "Ailemizle birlikteydik" sözleri, savunmadan çok yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ortaya çıkan tablo, önceden planlanmış bir organizasyonun iptal edilmediği yönünde yorumlandı. Büyük bir facia yaşanırken, programın devam etmesi kamuoyunda "öncelik sorgulaması" başlattı.

Kaza noktası ile tekne arasındaki mesafe, tartışmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. İddialar, bazı isimlerin kriz bölgesinden erken ayrılarak programa katıldığı yönünde yoğunlaştı. Bu durum, "öncelik kurtarma çalışmaları mıydı yoksa planlanan etkinlik mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

CHP İÇİNDE GERİLİM TIRMANIYOR; GÖZLER ORGANİZASYONDA: "SIZINTI İÇERİDEN Mİ?
Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın görüntüler nedeniyle Başarır'a açık şekilde tepki gösterdiği ifade ediliyor. Görüntülerin partiye zarar verdiği ve kriz yönetiminde ciddi hatalar yapıldığı değerlendirmesi öne çıkıyor.

Tekne organizasyonunun iş insanı Hazım Giray tarafından düzenlendiği iddiaları, dikkatleri bu isme çevirdi. Başarır ile yakınlığı bilinen Giray üzerinden "görüntüler içeriden mi servis edildi?" sorusu kulislerde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

ALİ MAHİR'İN "DERİN DEVLET" ÇIKIŞI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ
Başarır'ın görüntülerin "devlet içindeki derin yapı" tarafından sızdırıldığı yönündeki açıklaması, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Ancak bu çıkış, bazı çevrelerde "sorumluluktan kaçış" olarak yorumlandı. Tartışmanın odağında ise hâlâ görüntülerin içeriği yer alıyor.

Başarır'ın sert ve kontrolsüz çıkışları, siyasi kulislerde "öfke değil panik hali" olarak değerlendirildi. Özellikle "Bizi mi dinliyorsunuz?" sözleri, görüntülerin kaynağından çok içeriğinin konuşulmasına neden oldu. Ortaya çıkan tablo, yalnızca bir görüntü krizinin ötesinde, CHP içinde derinleşen bir güven krizi ve yönetim zafiyeti tartışmasını gözler önüne seriyor.

Öte yandan panikleyen Ali Mahir Başarır şimdi ikinci bir kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yapıyor.

