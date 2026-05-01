CHP’de otogar krizi büyüyor: Aynı partiden belediyeler mahkemelik oldu

Tekirdağ’da CHP yönetimindeki iki belediye arasında eski otogar alanı üzerinden başlayan kriz yargıya taşındı. Büyükşehir ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında uzlaşma sağlanamazken, Başkan Volkan Nallar’ın "Bizi bizim partimiz mahkemeye verdi" sözleri parti içindeki gerilimi açık şekilde ortaya koydu.

TEKİRDAĞ'DA AYNI PARTİNİN BELEDİYELERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, eski otogar alanının devri konusunda anlaşmaya varamayınca süreç yargıya taşındı. Aynı siyasi yapı içinde yer alan iki belediyenin mahkemelik olması, yerel yönetimlerdeki uyum tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

NALLAR'DAN SERT TEPKİ: "BİZİ BİZİM PARTİMİZ MAHKEMEYE VERDİ"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Alanın ilçe halkının kullanımına kazandırılması için mücadele ettiklerini vurgulayan Nallar, Büyükşehir Belediyesi'nin konuyu mahkemeye taşımasına tepki gösterdi.

Nallar, "Bizi bizim partimiz mahkemeye verdi" diyerek parti içindeki çatlağı açık şekilde dile getirirken, "Büyükşehir Belediyesinin bizi mahkemeye vermesinden çok mutsuzum" sözleriyle sürecin geldiği noktaya dikkat çekti.

ESKİ OTOGAR ALANI TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Krizin merkezinde yer alan eski otogar alanının kime devredileceği konusu, taraflar arasında temel anlaşmazlık noktası olarak öne çıkıyor. Süleymanpaşa Belediyesi, alanın ilçe halkının kullanımına açılması gerektiğini savunurken, Büyükşehir Belediyesi'nin farklı bir planlama yaklaşımı benimsediği belirtiliyor.

GERİ ADIM YOK MESAJI: SÜREÇ SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK

Volkan Nallar, geri adım atmayacaklarını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı. Bu çıkış, krizin sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi bir gerilim haline geldiğini gösterdi.

CHP İÇİNDE UYUM TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmeler, CHP içinde yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ve uyum tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Aynı parti çatısı altında farklı adımlar atılması ve sürecin kamuoyu önünde tartışılır hale gelmesi, "ortak akıl zayıfladı" yorumlarına neden oldu.

GÖZLER MAHKEME SÜRECİNDE

Tekirdağ'da yaşanan bu kriz, sadece yerel düzeyde değil siyasi açıdan da dikkatle takip ediliyor. İki belediye arasındaki davanın nasıl sonuçlanacağı ve tarafların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tekirdağ'daki kriz neden çıktı?

Eski otogar alanının devri konusunda Süleymanpaşa Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşmazlık yaşandı.

Hangi taraflar mahkemelik oldu?

CHP yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi karşı karşıya geldi.

Volkan Nallar ne dedi?

"Bizi bizim partimiz mahkemeye verdi" ve "Büyükşehir Belediyesinin bizi mahkemeye vermesinden çok mutsuzum" ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Kriz yargıya taşındı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı mahkeme kararına bağlı olacak.