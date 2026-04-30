CHP’nin kirli siyasetine Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap: Ciriminiz kadar yer yakarsınız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in medya kuruluşlarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, tehdit dili ve baskı imalarının demokrasiyle bağdaşmadığını vurguladı. Açıklamalar, siyaset-medya ilişkisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Taraflar arasındaki polemik gündemdeki yerini koruyor.
Yolsuzluk dosyalarını ve gerçekleri bir bir ifşa eden A Haber, CHP yönetiminin hedefi olmaya devam ediyor. İBB davasındaki usulsüzlüklerin kamuoyuna yansıtılmasından rahatsız olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tehditlerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, basın özgürlüğünü maske olarak kullanan CHP zihniyetinin maskesini bir kez daha düşürdü.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TEHDİT DİLİ BARDAĞI TAŞIRDI
İBB davasında yaşananları ve yolsuzluk iddialarını tüm şeffaflığıyla ekranlara taşıyan A Haber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yine rahatsız etti. Hafta sonu düzenlenen Belediye Başkanları toplantısında kürsüye çıkan Özel, A Haber'i hedef alarak, "Nerede A Haber? Silivri'nin önünde çeksene anonsu, arkanda asrın yolsuzluğu, içeriden iki satır bilgi ver" ifadelerini kullandı. Tehditlerin dozunu artıran Özel, "A Haber'de orada burada aynı nasıl konuştular. Gün gelecek fitil fitil burnunuzdan getireceğim, söz veriyorum" sözleriyle adeta nefret kustu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ AYAR: "ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK"
Özgür Özel'in basını hedef alan skandal sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap gecikmedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor" sözleriyle CHP liderine yüklendi. Tehdit ve şantaj siyasetinin artık işe yaramayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler, ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği günler artık geride kaldı" şeklinde konuştu.
MİLLİ MEDYAYA YÖNELİK ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEDİ
CHP'nin medyayı susturma çabalarının yeni olmadığını hatırlatan Erdoğan, Özgür Özel'in siyaset tarzını eleştirerek, "Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere saygıdan dem vuranlar, daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Kendini dev aynasında görenlere şunu söylemek isterim: Beyler, ciriminiz kadar yer yakarsınız" ifadelerini kullandı. CHP'nin yolsuzlukların üzerine gitmek yerine haber yapan kurumları hedef aldığını belirten Erdoğan, "Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğü diyip, sırf yolsuzluklarını faş ediyor diye kürsüden basına parmak sallayanlardan olmadık" dedi.
KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDEN BUGÜNE AYNI SENARYO
Yerli ve milli medyayı hedef alma geleneği, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de benzer şekillerde tezahür etmişti. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, "A Haber'i kınıyorum, ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum" şeklindeki tehditkar sözleri ve CHP'li Gürsel Tekin'in, "İlk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacak, kapılarına kilit vuracağız" ifadeleri hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bu antidemokratik yaklaşımlara değinen Başkan Erdoğan, "Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız gibi yollara asla tevessül etmedik. Cenab-ı Allah bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin" sözleriyle duasını dile getirdi.
A HABER 15 YILDIR DOĞRULARI HAYKIRIYOR
Her türlü tehdit, şantaj ve baskıya rağmen geri adım atmayan A Haber, yayın hayatında 15. yılını geride bıraktı. Hızlı, güvenli ve etkili habercilik anlayışıyla Türk medyasının lokomotifi olmaya devam eden A Haber, milletin sesi olmaktan ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla ekrana taşımaktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha kanıtladı.