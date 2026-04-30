CHP’nin kirli siyasetine Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap: Ciriminiz kadar yer yakarsınız

Yolsuzluk dosyalarını ve gerçekleri bir bir ifşa eden A Haber, CHP yönetiminin hedefi olmaya devam ediyor. İBB davasındaki usulsüzlüklerin kamuoyuna yansıtılmasından rahatsız olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tehditlerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, basın özgürlüğünü maske olarak kullanan CHP zihniyetinin maskesini bir kez daha düşürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEHDİT DİLİ BARDAĞI TAŞIRDI

İBB davasında yaşananları ve yolsuzluk iddialarını tüm şeffaflığıyla ekranlara taşıyan A Haber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yine rahatsız etti. Hafta sonu düzenlenen Belediye Başkanları toplantısında kürsüye çıkan Özel, A Haber'i hedef alarak, "Nerede A Haber? Silivri'nin önünde çeksene anonsu, arkanda asrın yolsuzluğu, içeriden iki satır bilgi ver" ifadelerini kullandı. Tehditlerin dozunu artıran Özel, "A Haber'de orada burada aynı nasıl konuştular. Gün gelecek fitil fitil burnunuzdan getireceğim, söz veriyorum" sözleriyle adeta nefret kustu.