ASIRLIK KÜLTÜRE VE ÇOCUKLARIN COŞKUSUNA DARBE

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Mehter, asırlar içinden gelen bir kültürdür. Coşkusu ve ruhuyla Türk milleti tarafından hâlâ yaşatılıyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sırf mehter gösterisi yaptığı için çocuklara neden sırt dönülür?" sorusuyla skandalın yaşandığı noktada vatandaşın fikrini sordu. Vatandaşların ortak paydası, çocukların bayramında sergilenen bu kutuplaştırıcı dilin kabul edilemez olduğu yönündeydi.



"BU TOPRAKLARIN İNSANI DEĞİLLER"

CHP'li yöneticilerin çocuklara sırtını dönmesine tepki gösteren bir vatandaş, "O kişiler zaten bu toprakların insanları değiller. Eğer mehter marşından rahatsız olan insan varsa, zaten bu coğrafyayı temsil eden insanlar değillerdir. Yapılan büyük bir terbiyesizliktir." ifadelerini kullandı. Olayın sadece bir siyasi tavır değil, köklere yönelik bir hazımsızlık olduğunu belirten bir diğer vatandaş ise, "Kutuplaşmayı yapan da bunlar, arayı bozan da bunlar, insanları galeyana getiren de bunlar. Bunların hayatı yalan. Bir şeyi sevip sevmemen için çocukların üstünden siyaset yapmanın bir anlamı yok." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"YÜZLERİ DÜŞTÜ"

Gösteri sırasında çocukların yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çeken bir anne, "Bu yakışık asla almaz. Çocuklar için sergi göstermek, onların mutlu olması için elinden gelen her şeyin yapılması gerekir. Videoda görünüyor, çocuklar arkalarını dönenleri görünce gösteri sırasında yüzleri düşüyor. Biz dışarıdan görenlerin bile yüzü düşerken o çocukların ne hissettiğini düşünün." şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş ise, "O çocuklar bizim çocuklarımız ve onları el üstünde tutmamız lazım. Onlara her şeyi öğretmemiz lazım. Çocuklar deyince akan sular durmalı." diyerek çocukların siyasi nefretin öznesi yapılmasını kınadı.



"SİYASİ NEFRETİN ÇOCUKLARA YANSITILMASINI ASLA DOĞRU BULMUYORUM"

Skandalın siyasi boyutuna değinen bir vatandaş, "Çocuklar hazırlanıyor, bir sunum yapıyor, bu her tarafta izleniyor. Ne kadar çirkin bir şey. Düşün ki bu gibi insanların Meclis'te bile yeri var. Çocukların siyasi konulara alet edilmesini, siyasi nefretin çocuklara yansıtılmasını asla doğru bulmuyorum. Onlar daha hiçbir şeye karar vermemiş saf çocuklarımız." sözleriyle Meclis çatısı altındaki isimlerin bu tavrını "utanç verici" olarak nitelendirdi.