CHP'nin mehter protestosuna halk ne diyor? A Haber mikrofonlarında tepki: Bu toprakların insanı değiller
Gaziantep’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, sahne alan çocukların mehter gösterisi yaptığı anlarda CHP'lilerin sergilediği skandal tavır Türkiye’nin gündemine oturdu. Mehteran takımına ve bayram sevincini yaşayan çocuklara sırtını dönen zihniyet, toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, sokağın nabzını tutarken vatandaşlar CHP'nin saygısızlığına "Bu toprakların insanı değiller" diyerek ateş püskürdü.
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluklar parti içinden gelen ifşalarla gündemdeki yerini korurken, CHP cephesinde yeni bir skandal daha patlak verdi.
Milli değerlerimizin sembolü olan mehteran takımına ve bayram sevincini yaşayan çocuklara sırtını dönen zihniyet, toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, sokağın nabzını tuttu; ecdat yadigarı mirasa ve çocukların coşkusuna yapılan bu saygısızlığa vatandaşlar ateş püskürdü. İşte milli ruhu hedef alan o skandalın ardından vatandaşların tarihi ayarı ve sıcak bölgeden yansıyan çarpıcı gerçekler.
ASIRLIK KÜLTÜRE VE ÇOCUKLARIN COŞKUSUNA DARBE
A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Mehter, asırlar içinden gelen bir kültürdür. Coşkusu ve ruhuyla Türk milleti tarafından hâlâ yaşatılıyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sırf mehter gösterisi yaptığı için çocuklara neden sırt dönülür?" sorusuyla skandalın yaşandığı noktada vatandaşın fikrini sordu. Vatandaşların ortak paydası, çocukların bayramında sergilenen bu kutuplaştırıcı dilin kabul edilemez olduğu yönündeydi.
"BU TOPRAKLARIN İNSANI DEĞİLLER"
CHP'li yöneticilerin çocuklara sırtını dönmesine tepki gösteren bir vatandaş, "O kişiler zaten bu toprakların insanları değiller. Eğer mehter marşından rahatsız olan insan varsa, zaten bu coğrafyayı temsil eden insanlar değillerdir. Yapılan büyük bir terbiyesizliktir." ifadelerini kullandı. Olayın sadece bir siyasi tavır değil, köklere yönelik bir hazımsızlık olduğunu belirten bir diğer vatandaş ise, "Kutuplaşmayı yapan da bunlar, arayı bozan da bunlar, insanları galeyana getiren de bunlar. Bunların hayatı yalan. Bir şeyi sevip sevmemen için çocukların üstünden siyaset yapmanın bir anlamı yok." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"YÜZLERİ DÜŞTÜ"
Gösteri sırasında çocukların yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çeken bir anne, "Bu yakışık asla almaz. Çocuklar için sergi göstermek, onların mutlu olması için elinden gelen her şeyin yapılması gerekir. Videoda görünüyor, çocuklar arkalarını dönenleri görünce gösteri sırasında yüzleri düşüyor. Biz dışarıdan görenlerin bile yüzü düşerken o çocukların ne hissettiğini düşünün." şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş ise, "O çocuklar bizim çocuklarımız ve onları el üstünde tutmamız lazım. Onlara her şeyi öğretmemiz lazım. Çocuklar deyince akan sular durmalı." diyerek çocukların siyasi nefretin öznesi yapılmasını kınadı.
"SİYASİ NEFRETİN ÇOCUKLARA YANSITILMASINI ASLA DOĞRU BULMUYORUM"
Skandalın siyasi boyutuna değinen bir vatandaş, "Çocuklar hazırlanıyor, bir sunum yapıyor, bu her tarafta izleniyor. Ne kadar çirkin bir şey. Düşün ki bu gibi insanların Meclis'te bile yeri var. Çocukların siyasi konulara alet edilmesini, siyasi nefretin çocuklara yansıtılmasını asla doğru bulmuyorum. Onlar daha hiçbir şeye karar vermemiş saf çocuklarımız." sözleriyle Meclis çatısı altındaki isimlerin bu tavrını "utanç verici" olarak nitelendirdi.
DÜNYANIN HAYRAN KALDIĞI MEHTERANA İÇERİDEKİ HAZIMSIZLIK
Mehterin sadece yerel değil evrensel bir güç olduğunu vurgulayan bir vatandaş, "Mehteran Türklerin geleneğinde var. Milli takımların sahaya çıkışında bile mehter takımı vardı. Sadece Türkiye değil, dünya da tanıyor. Hollandalı arkadaşlarım mehter çaldığında 'Tüylerimiz diken diken oldu' diyorlar. Hiç bilmeyen bir insan bile ilgiyle izliyor. Mehter bizim Selçuklu'dan gelen kadim geleneğimiz. Biz bir devletin değil, on devletin devamıyız." ifadelerini kullanarak tarihe vurgu yaptı.
"TARİHİNDEN KOPANLAR AYAKTA DURAMAZ"
Mehterin savaşlarda orduya moral veren tarihi misyonunu hatırlatan bir genç, "Mehter marşı atalarımızdan gelen geleneğimiz. Savaşlara, seferlere çıkarken mehterle çıkılırdı. Evet, şu anda Cumhuriyetle yönetiliyoruz ama o da bizim tarihimiz, inkar edemeyiz ve sahiplenmek gerekir. Bu eski özlem değil, tarihine sahip çıkmaktır. Köklerimizden koparsak zaten ayaklarımızın üstünde duramayız." şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise, "Mehter takımı ordunun moralini yüksek tutmak için kurulmuş bir takımdır. Kültür zenginliğimizi gösterir. Tepki gösterenler bu tarihi geçmişi bilmiyor, bilselerdi zaten sırtlarını dönmezlerdi." dedi.
"CUMHURİYET ÖNCESİ BİZ YOK MUYDUK?"
Cumhuriyet değerleri arkasına sığınılarak yapılan bu hareketi eleştiren bir vatandaş, "Sanki mehter marşı Cumhuriyet'in bir düşmanıymış gibi bir izlenim uyandırmaya çalışıyorlar. Ben soruyorum; Cumhuriyet kurulmadan önce biz yok muyduk? Biz nereden geldik? Cumhuriyet'ten önce bir devletimiz, atalarımız yok muydu? Bu düşmanlık niye?" diyerek ideolojik körlüğe dikkat çekti.
ECDADIN MİRASINA SAYGISIZLIK UTANCI
Son olarak çocukların zihninin yıkanmaya çalışıldığını belirten bir vatandaş, "Ufacık çocukların beynini yıkamaya kalkıyorlar. Böyle bir şey yok. Bak bakayım şu koskoca İstanbul'a, ecdadımın yaptığı her şey ayakta. Dolmabahçe Sarayı bana bakıyor. İnsan onu görüp de bir kere utanır. Nasıl bir anlayıştır bu, anlamıyorum." sözleriyle CHP yönetiminin sergilediği tutuma sert bir nokta koydu.