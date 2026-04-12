Ünlüler dünyasında narkotik ve fuhuş depremi! Yeni dalga operasyonda flaş gözaltılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Elif Karaarslan, Samet Liçina, Mika Slowana ve Özlem Parlu gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında ise gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kapsamlı soruşturmada, uyuşturucu ve fuhuş ağını çökertmek amacıyla operasyonun kapsamı genişletildi.
Yeni dalga operasyonunda, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
ELİF KARAARSLAN VE SAMET LİÇİNA GÖZALTINDA
CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın en flaş ismi ise ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian oldu. Operasyon dosyasında adı geçen ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan İnanoğlu ve Adrian'ın yapılan incelemeler sonucunda yurt dışında olduğu tespit edildi.