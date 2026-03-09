Zehir tacirlerine operasyon: Bakanlık duyurdu, 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 şüpheli zehir taciri yakalanarak adalete teslim edildi. İşte bölgedeki uyuşturucu rotasına vurulan darbenin ayrıntıları...

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele bütün hızıyla sürerken, İçişleri Bakanlığı Van ve Hakkari illerinde gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonuçlarını duyurdu. Jandarma ekiplerinin titiz istihbarat çalışmaları sonucu zehir tacirlerine geçit verilmedi.

JANDARMADAN TİTİZ OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar, kapsamlı bir çalışmanın eseri olarak gerçekleştirildi. Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları, zehir tacirlerinin izini sürerek eş zamanlı baskınlar düzenledi.

320 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen başarılı saha operasyonları sonucunda toplamda 320 kilogram uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden engellendi. Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre ele geçirilen maddeler şunlar:

198 kg Esrar

112 kg Metamfetamin

10 kg Eroin

15 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptığı belirlenen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, operasyonda emeği geçen Kahraman Jandarmayı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik ederek, uyuşturucuya karşı mücadelenin ülke genelinde etkin şekilde süreceği mesajını verdi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Operasyonlar hangi illerde gerçekleştirildi? Operasyonlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Hakkari illerinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

2. Ne kadar uyuşturucu madde ele geçirildi? Yapılan aramalarda toplam 320 kilogram uyuşturucu madde (esrar, metamfetamin ve eroin) ele geçirildi.

3. Kaç kişi yakalandı? Zehir taciri olduğu değerlendirilen toplam 15 şüpheli operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

4. Operasyonu hangi birimler yönetti? Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.