Yeşilçam’ın "Yumurcak"ı aslında bir kadındı! Hayatı filme dönüşmüş

Yıllarca İlker İnanoğlu'nun o sevimli, ele avuca sığmayan halleriyle gönüllerde taht kuran "Yumurcak" karakterinin meşhur hikayesinin ilham kaynağı yıllar sonra gün yüzüne çıktı. O fırlama, cin gibi zeki ama bir o kadar da yoksul çocuğun hayat hikayesi, aslında 43 yıl önce aramızdan ayrılan usta oyuncu Mürüvvet Sim'in ta kendisiymiş.

Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden biri olan, sarı saçları ve afacan tavırlarıyla hafızalara kazınan Yumurcak'ın hikayesi hakkında yıllar sonra çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'ın oğulları İlker İnanoğlu'nun hayat verdiği bu sevimli karakterin, aslında Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Mürüvvet Sim'in hüzün ve yaramazlık dolu gerçek çocukluk anılarından süzülüp geldiği öğrenildi.

Filmlerde izlediğimiz o zeki, yerinde duramayan ve hayatla dalga geçen fakir çocuk tiplemesi, aslında Mürüvvet Sim'in 1929 yılında Tekirdağ'da bir tarlada başlayan zorlu yaşamının bir yansıması.

ZORLU ÇOCUKLUK VE "KORKUNÇ MÜRÜVVET"

1929 yılında Tekirdağ'da bir tarlada, oldukça yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Ailesi İstanbul'a taşınmış, annesi hizmetçilik, babası bahçıvanlık yaparak geçinmeye çalışmıştır. Çocukluğunda o kadar yaramazdır ki mahalleli ona "Korkunç Mürüvvet" adını takmış, ondan kurtulmak için eline para verip sinemaya göndermişlerdir. Bu durum, onun oyunculuğa olan ilgisinin başlamasına vesile olmuştur.

EĞİTİM HAYATI

Okul Yılları: Yoksulluk nedeniyle okul masraflarını mahalleli karşılamıştır. Yaramazlıkları yüzünden iki kez okuldan atılsa da öğretmenlerinin desteğiyle ilkokulu bitirmiştir.

Ortaokula kayıt yaptırmak için okuma yazması olmayan ailesinin yerine, yolda gördüğü bir katibe (Vahdi Ersin) yalvararak onu velisi yapmış ve kaydını kendisi halletmiştir.

Amerikan Kız Sanat Okulu'na girmek istemiş, parasızlıktan dolayı okulun sobasını yakma ve temizlik yapma karşılığında okumayı teklif etmiştir. Ancak çalışkanlığı sayesinde okul tarihinde ilk kez burslu öğrenci olarak kabul edilmiştir.

SANAT HAYATI VE SİNEMA

Tiyatro: Sahneye ilk adımı, başrol oyuncusu kaza geçirince onun yerine geçtiği bir okul piyesiyle atmıştır. Profesyonel kariyeri 16 yaşında Raşit Rıza Topluluğu ile başlamıştır.

1950 yılında sinemaya adım atmış; "Ayşecik Bahar Çiçeği", "Neşeli Günler", "Gülen Gözler" gibi klasikleşmiş filmlerde rol almıştır. Genellikle iyi kalpli, hırçın ama sevimli, uyanık anne veya hizmetçi rollerinde hafızalara kazınmıştır.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN KEŞFİ

Bir film setinde kendi çocukluk anılarını, yaramazlıklarını ve yoksullukla mücadelesini anlatan Mürüvvet Sim, yapımcı Türker İnanoğlu'nu derinden etkiledi. İnanoğlu, bu samimi ve hayat dolu hikayeyi senaryolaştırmaya karar vererek Türk sinemasına "Yumurcak" serisini kazandırdı.

İlker İnanoğlu her ne kadar karaktere can verse de, karakterin ruhu ve yaşadığı olay örgüsü tamamen Mürüvvet Sim'in gerçek hayat izlerini taşıyor.

YELEK HİKAYESİ

Mürüvvet Sim, çocukken annesinin iş yoğunluğu nedeniyle kendisine yelek giydirememesini bir eksiklik olarak hissetmiş, bu yüzden hayatı boyunca ördüğü yelekleri kimsesiz çocuklara hediye etmiştir.

Sanat hayatının son dönemlerinde yine maddi zorluklar yaşamış; piyango bileti satmış ve kıyıya vuran eşyaları toplayarak (lodosçuluk yaparak) geçinmeye çalışmıştır.

SANATLA ÖRÜLMÜŞ İKİ EVLİLİK

"Yumurcak" karakterinin hayat damarlarını oluşturan anıların sahibi Mürüvvet Sim, sadece sanatıyla değil, özel hayatındaki değerli bağlarla da sinema tarihine kök salmış bir isim.

Sim, yaşamı boyunca kalbini yine kendisi gibi sanatın içinde olan isimlere açtı. İlk Evlilik (Suat Sim): Sanatçı, ilk evliliğini tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Suat Sim ile gerçekleştirdi.

Sim, ikinci ve son evliliğini ise Türk sinemasının "gizli kahramanlarından", efsanevi seslendirme sanatçısı Temuçin (Timuçin) Caymaz ile yaptı. Yeşilçam'ın en karakteristik seslerinden biri olan Caymaz, eşi Mürüvvet Sim ile birlikte sanat camiasının saygın çiftlerinden biri olarak anıldı. Zorluklarla geçen çocukluğunun ardından anne olan Sim, çocuklarına olan bağlılığıyla biliniyordu.

AİLESİ VE VEFATI

İlk evliliğini Suat Sim ile yapan usta oyuncu, hayatının asıl dengesini kendisi gibi sanatçı olan tiyatro ve seslendirme dünyasının dev ismi Temuçin (Timuçin) Caymaz'da bulmuştu. Mürüvvet Sim,1983 yılında aramızdan ayrılana dek Temuçin Caymaz ile olan evliliğini büyük bir aşkla sürdürdü.

Ancak bu birliktelikten geriye sadece unutulmaz hatıralar değil, sanat dünyasına farklı pencerelerden bakan iki evlat kaldı. Usta oyuncunun iki evliliğinden iki oğlu dünyaya geldi: Mehmet Yaşar Özerdem ve Zafer Caymaz. Mürüvvet Sim'in müzisyen oğlu Mehmet Yaşar Özerdem 4 yıl önce aramızdan ayrıldı.

9 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle sağ ayağı diğerine göre kısa olan ve yüzde 20 özürlü raporu bulunan Zafer Caymaz ise maddi sıkıntılarıyla adından söz ettiriyordu.

