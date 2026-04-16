Katliam böyle mi geldi? İşte katil İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarından çıkan oyun

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olduğu okul saldırısına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin dijital geçmişine yönelik incelemeler sürüyor. Yapılan ilk değerlendirmelerde, bilgisayarında şiddet içerikli bazı video oyunlarının bulunduğu tespit edildi.

ROBLOX OYUNUNDAN KATLİAMA

İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında bir süre önce yasaklanan Roblox oyununu oynadığı ortaya çıktı.

ŞİDDET İÇEREN SÖZDE OYUN SAHNELERİ…

İnceleme görüntülerinde yer alan şiddet içerikli oyun sahneleri, bu tür içeriklerin davranışlar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Bu kapsamda görüntülerde, çocukların şiddet içerikli oyunlarda yer alan silahlı saldırı senaryolarına maruz kaldığı görülüyor. Ayrıca çocukların elinde silahla bir binayı basıp insan öldürmeyi bu sözde oyunlardan öğrendiği gözler önüne serildi.

Öte yandan yetkililer, okul güvenliğinin artırılması ve gençleri şiddetten uzak tutacak sosyal politikaların güçlendirilmesi için yeni bir eylem planı üzerinde çalışıyor.

"TÜRKİYE'DE 30 MİLYON ÇOCUK AKTİF OLARAK OYUNLARLA TEMAS HALİNDE"

Uzmanlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki iki okulda yaşanan saldırıların dijital platformların şiddeti körükleme ve organize etmedeki tehlikeli rolünü bir kez daha gösterdiğine, bu platformlardaki bazı içeriklerin çocuklar ve gençlerde şiddeti normalleştirme gibi risklere yol açabildiğine dikkati çekti.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise dünyada 3 milyardan fazla insanın dijital oyunlar oynadığını, Türkiye'de ise 10-18 yaş aralığında yaklaşık 30 milyon çocuğun aktif olarak oyunlarla temas halinde olduğunu ifade etti.

Kötü niyetli kişilerin güvenli olduğu varsayılan Telegram gibi platformları kullanarak çocuklara ulaşabildiğine dikkati çeken Eraslan, bu tarz platformlar üzerinden talimatlandırma ve yönlendirme riskinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de bu tür platformlara yönelik henüz kapsamlı düzenleme bulunmadığını vurgulayan Eraslan, ilgili kurumların süreci dikkatle ele alması gerektiğini söyledi.

Ebeveynlerin sorumluluğuna da değinen Eraslan, sosyal medya ve dijital platformları aktif kullanan çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Anne ve babalar çocuklarının telefonlarındaki yaygın olmayan uygulamaları da bilmeli, bunları adeta çocuğun 'dijital arkadaşları' olarak görmelidir." dedi.

"EBEVEYNLERE YÖNELİK DİJİTAL FARKINDALIK EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞTIRILMALIDIR"

PUBG, Counter-Strike ve GTA gibi şiddet içerikli oyunlara dikkati çeken Eraslan, bu tür yapımları "dijital tehlikeli oyunlar" olarak tanımladıklarını anlatarak, "Bu oyunlar çocuklarda şiddeti normalleştirme, içselleştirme ve öğrenme riskini artırıyor, dikkat eksikliği, gerçeklikten kopma, uykusuzluk ve öfke patlamaları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor." diye konuştu.

Dijital oyunların rekabetçi yapısına da değinen Eraslan, bu sistemlerin çocuklar üzerinde "kanıtlama, üstün olma ve yok etme" motivasyonunu beslediğini ifade etti.

Bu durumun sosyal ve eğitsel faaliyetlere ilgiyi azalttığını, çocukları birbirine karşı rakip, hatta düşman konumuna getirdiğini aktaran Eraslan, dijital oyunların tamamen yasaklanması yerine bilinçli kullanımın esas alınması gerektiğinin altını çizerek, "Ebeveynlere yönelik dijital farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. Unutmamalıyız ki sorun oyun değil, denetimsiz, rehbersiz ve yalnız bırakılmış dijital çocukluktur." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. 5 silah ve şarjörlerle okula gidip rastgele ateş etmeye başlayan saldırganı bir öğretmen engellemek için canı pahasına üzerine kapandı.

Okul içerisinde bu olaylar yaşanırken, silah seslerini duyan bir veli de olayın yaşandığı yere gelerek Mersinli'yi engellemek için bıçakla müdahalede bulundu.

Saldırganın engellenmesiyle can kayıplarının artmasının önüne geçildi.