İngilizler de Kasım Garipoğlu'nun peşine düştü! Kirli yazışmaları ortaya çıktı
İstanbul’un göbeğindeki lüks yalıda uyuşturucu partileri düzenleyen ve firari olan Kasım aripoğlu'nun başı şimdi de İngiliz hükümetiyle derde girdi. Garipoğlu'nun şirketine, kara para aklama suçlamasıyla operasyon düzenleyen FCA, hazırladığı raporda yöneticisi ile yaptığı yazışmalara yer verdi.
Boğaz'daki yalısında günler süren uyuşturucu partileri veren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konulan firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun şirketine, 13 Mart'ta kara para aklama suçlamasıyla operasyon düzenleyerek yöneticilerini tutukladı.
FCA, hazırladığı 105 sayfalık suç raporunda Garipoğlu'nun İngiltere'deki şirketinin yöneticisiyle yaptığı yazışmalara detaylı şekilde yer verdi. Yazışmalarda Garipoğlu'nun yöneticisine açıkça rüşvet vermeye, sahte belgelerle hareket etmeye zorladığı vurgulandı.
Sabah'ın haberine göre şok yazışmalardan bazıları şu şekilde:
"BENİM DNA'M BÖYLE"
İngiliz yöneticinin tüm uyarılarına rağmen Kasım Garipoğlu, "Benim DNA'm böyle, bu fikrimden beni vazgeçiremezsiniz... İnsanlar kar görünce doğruya yanlışa bakmaz" dedi. Yönetici ise Garipoğlu'nu sert bir dille uyararak, "Hapis ve para cezası konusunda fetişiniz yoksa bundan vazgeçin!" ifadelerini kullandı.