İngilizler de Kasım Garipoğlu'nun peşine düştü! Kirli yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul’un göbeğindeki lüks yalıda uyuşturucu partileri düzenleyen ve firari olan Kasım aripoğlu'nun başı şimdi de İngiliz hükümetiyle derde girdi. Garipoğlu'nun şirketine, kara para aklama suçlamasıyla operasyon düzenleyen FCA, hazırladığı raporda yöneticisi ile yaptığı yazışmalara yer verdi.

Boğaz'daki yalısında günler süren uyuşturucu partileri veren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konulan firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun şirketine, 13 Mart'ta kara para aklama suçlamasıyla operasyon düzenleyerek yöneticilerini tutukladı.

FCA, hazırladığı 105 sayfalık suç raporunda Garipoğlu'nun İngiltere'deki şirketinin yöneticisiyle yaptığı yazışmalara detaylı şekilde yer verdi. Yazışmalarda Garipoğlu'nun yöneticisine açıkça rüşvet vermeye, sahte belgelerle hareket etmeye zorladığı vurgulandı.

Sabah'ın haberine göre şok yazışmalardan bazıları şu şekilde:

"BENİM DNA'M BÖYLE"

İngiliz yöneticinin tüm uyarılarına rağmen Kasım Garipoğlu, "Benim DNA'm böyle, bu fikrimden beni vazgeçiremezsiniz... İnsanlar kar görünce doğruya yanlışa bakmaz" dedi. Yönetici ise Garipoğlu'nu sert bir dille uyararak, "Hapis ve para cezası konusunda fetişiniz yoksa bundan vazgeçin!" ifadelerini kullandı.

Yönetici, ödeme sistemindeki açıklara dikkat çekerek "El Kaide'nin parasını aklıyor olabiliriz" uyarısında bulundu. Garipoğlu bu sözlere, "Bana bunları söylemeyin, işimi bozuyorsunuz, moralimi bozuyorsunuz, kafa yapımı bozuyorsunuz!" şeklinde karşılık verdi.

'KARA PARA AKLAMA KOKUYOR'

Garipoğlu, yöneticisine hitaben, "Biz temkinli bir İngiliz broker değiliz, biz agresif bir İsrailli broker'ız... Bu benim için psikolojik bir mesele... Kimse sizden temkinli hareket etmenizi istemiyor!" diye yazdı. Buna karşılık yönetici, Dubai'den gelen paralarla ilgili olarak "Bu işin her noktası kara para aklama kokuyor!" ikazında bulundu.

Kimlik tespiti yapılmadan para kabul edilmesine karşı çıkan yöneticiye Garipoğlu, "Türkiye'dekiler size Usame Bin Ladin'e para gönderin dese, benim adımı yazıp göndereceksiniz! Riski ve cezayı ben kabul ediyorum" dedi.

'PARA EL KAİDE'YE GİDİYORSA?'

İngiliz yöneticinin "Ya bu kimliği belirsiz kişiye gönderiyoruz diye El Kaide'ye para gönderirsek?" sorusuna ise Garipoğlu, "Eğer muhasebe olarak sorun yoksa her ay El Kaide'ye para gönderin, sorun yok" yanıtını verdi.

Raporun ilerleyen bölümlerinde Şili'de sahte şirket kurma ve çalışanlara sahte belgelerle "gölge şube" açtırma çabaları yer aldı. Garipoğlu, "Önce iş yapalım, sonra rüşvet verelim" ve "Yaptığımız iş hukuka uygun mu diye sorup durma" talimatlarını verdi.

'ENERJİNİ PARAYA HARCA'

Yöneticinin, "Photoshop ile sahte adres belgeleri düzenlenip hesaplar açılmış. Paraların nereden geldiği belli değil" isyanına karşı Garipoğlu, "Bu muhabbetlerle vakit harcama! Enerjini paraya harca! Bir şey olursa sorumluluğu alırım! Paralar lütfen!" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİSİNİ RÜŞVETE ZORLADI

Suç raporunda Kasım Garipoğlu'nun İngiltere'deki yöneticisini, rüşvete ve sahte belgelerle hareket etmeye zorladığı görülüyor.

