Kilitli kapılar ardında 5 gün! Garipoğlu'nun yalısında neler yaşandı?

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının firari ismi Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın, Yeniköy'deki yalı partileriyle ilgili geçtiğimiz günlerde itiraflarda bulunmuştu. İtiraflara bir yenisi daha eklendi ve bir barmen daha itirafçı oldu.