Kilitli kapılar ardında 5 gün! Garipoğlu'nun yalısında neler yaşandı?

Kilitli kapılar ardında 5 gün! Garipoğlu'nun yalısında neler yaşandı?

Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy’deki yalı partilerinin gizemi, ikinci tanığın ifadesiyle derinleşiyor. Atilla Aydın’ın ardından konuşan barmen Ozan Kılıç, kilitli kapılar ardında yaşanan 120 saati anlattı. Kılıç; kilitlenen telefonlardan bardaklarda kalan uyuşturucu izlerine kadar, yalıda kurulan skandal düzeni tek tek ifşa etti.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının firari ismi Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın, Yeniköy'deki yalı partileriyle ilgili geçtiğimiz günlerde itiraflarda bulunmuştu. İtiraflara bir yenisi daha eklendi ve bir barmen daha itirafçı oldu.

İşte barmen Ozan Kılıç'ın ifadeleri: Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu'nun düzenlemiş oldukları partiler bazen 24 saat bazen 120 saate kadar sürerdi. Katılımcılar uyuşturucu madde kullanırlardı.

Odalar bu amaç için kullanılırdı. Ortam karanlıktı. Alkol karşılığı insanlardan ücret almazdık. Partiyi düzenleyen Kasım Garipoğlu tarafından karşılanırdı.

Telefonlarımız kilitli dolapta olup parti esnasında çıkartmak yasaktı. Bardak ve tabak boşlarında uyuşturucu madde kalıntılarını görüyorduk.

Odalara 5-6 kişilik gruplar halinde girilirdi. Parti esnasında yerlerde rulo şeklinde paralar bulunur ayrıca çok sayıda evin değişik yerlerinde şeffaf poşetler yere atılmış vaziyette bulunurdu.

Bu paralarla katılımcılar burunlarına kokain maddesi çekerdi. Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay ortalığı kontrol ederdi.

İtirafçı barmen partilere manken Şevval Şahin, firari işadamı Burak Ateş, Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Sima Tarkan, Mert Ayaydın, Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül Şeynova, Seray Kurt ve model Bilge Yenigül'ün katıldığını söyledi.

