Kasım Garipoğlu yalısındaki zehir trafiği deşifre oldu! İtirafçılar "Saso"yu işaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Firari Kasım Garipoğlu’nun yalısındaki skandal partilerin sır perdesi aralandı. İtirafçı olan temizlikçi ve garsonun ifadeleri; uyuşturucu trafiğinden "Saso" lakaplı tedarikçiye ve davetlilere ikram edilen gizemli "Cİ" sıvısına kadar tüm kirli detayları gün yüzüne çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında iş insanları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Kritik isimler hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. O isimlerin arasında, Kasım Garipoğlu da vardı…

SABAH'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Garipoğlu'na ait yalıda düzenlendiği iddia edilen partilere ilişkin iki yeni ifade dosyaya girdi. Soruşturma, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Bulundurma" ve "Fuhşa Teşvik" suçlamaları kapsamında sürüyor.

DAVETLİLER "Cİ" DENİLEN SIVI VE ŞEFFAF BİR MADDE İÇERDİ

Tutuklanan temizlik görevlisi Yağmur Uçkun, yaklaşık 3,5 yıldır söz konusu yalıda çalıştığını ve parti sonralarında temizlik yaptığını anlattı. İfadesinde, evin çeşitli yerlerinde beyaz ve pembe toz kalıntıları, şeffaf küçük poşetler ile esrar izleri gördüğünü öne süren Uçkun, uyuşturucunun "Saso" lakaplı bir kişi tarafından getirildiğini iddia etti.

Firari Kasım Garipoğlu'nun evinden çıkanlar.Firari Kasım Garipoğlu'nun evinden çıkanlar.

UYUŞTURUCUYU "SASO" TAŞIRDI

Garson Esra Yoldaş Balcı ise yalının farklı tarihlerde düzenlenen beş partisine servis verdiğini belirtti. Katılımın bazı geceler 100'ü aştığını ifade eden Balcı, küllüklerde esrar, masalarda ise kokain kalıntıları bulunduğunu söyledi. Balcı ayrıca "ci" olarak adlandırılan sıvı ve şeffaf bir maddenin içildiğini iddia etti. Kendisinin de zaman zaman kokain kullandığını beyan etti.

Derin Talu / InstagramDerin Talu / Instagram

PARTİYE KATILAN İSİMLER

Soruşturma dosyasında, partilere katıldığı iddia edilen çok sayıda isim yer aldı. Bunlar arasında Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Yusuf Tekin, oyuncular Berk Atan ve Hira Koyuncuoğlu, diş hekimi Eyüp Çelik, iş insanı Kerim Sabancı ile Cihan Saydam'ın bulunduğu ileri sürüldü.

