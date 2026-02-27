Kasım Garipoğlu yalısındaki zehir trafiği deşifre oldu! İtirafçılar "Saso"yu işaret etti
Firari Kasım Garipoğlu’nun yalısındaki skandal partilerin sır perdesi aralandı. İtirafçı olan temizlikçi ve garsonun ifadeleri; uyuşturucu trafiğinden "Saso" lakaplı tedarikçiye ve davetlilere ikram edilen gizemli "Cİ" sıvısına kadar tüm kirli detayları gün yüzüne çıkardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında iş insanları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Kritik isimler hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. O isimlerin arasında, Kasım Garipoğlu da vardı…
SABAH'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Garipoğlu'na ait yalıda düzenlendiği iddia edilen partilere ilişkin iki yeni ifade dosyaya girdi. Soruşturma, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Bulundurma" ve "Fuhşa Teşvik" suçlamaları kapsamında sürüyor.
DAVETLİLER "Cİ" DENİLEN SIVI VE ŞEFFAF BİR MADDE İÇERDİ
Tutuklanan temizlik görevlisi Yağmur Uçkun, yaklaşık 3,5 yıldır söz konusu yalıda çalıştığını ve parti sonralarında temizlik yaptığını anlattı. İfadesinde, evin çeşitli yerlerinde beyaz ve pembe toz kalıntıları, şeffaf küçük poşetler ile esrar izleri gördüğünü öne süren Uçkun, uyuşturucunun "Saso" lakaplı bir kişi tarafından getirildiğini iddia etti.