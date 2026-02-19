Genç kadınlara ilaçlı tuzak! Firari Kasım Garipoğlu hakkında şok iddia

Ünlülere uzanan uyuşturucu ağına yönelik soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun yalısında kurulan kirli düzenin perde arkası aralanırken, "Divine Circus" adıyla organize edilen partilerde genç kadınların hedef alındığı belirlendi. Havuz tabanına kadar uzanan sembollerle dikkat çeken skandalda, partilere davet edilen kızların yalıda daha uzun süre kalmaları için içkilerine uyuşturucu ve etken madde katılarak mağdur edildiği ortaya çıktı.

Boğaz'daki yalısında günler süren uyuşturucu partileri veren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla ilgili A Haber ekranlarından yaptığı şu açıklama büyük yankı uyandırmıştı: "Kasım Garipoğlu isimli şahıs, İstanbul'da 3 gün parti yapıyor. İstanbul Başsavcısı olarak buna müsaade edemem. Bu olmaz!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını A Haber'e vermişti. Gürlek röportajında Kasım Garipoğlu ile ilgili olarak da konuşmuştu.

Gürlek röportajında, "Siz de biliyorsunuz; İstanbul'un göbeğinde bir yalı var, Kasım Garipoğlu denen bir şahıs var. İstanbul'da üç gün parti yapıyor; ya bakın bu çok önemli. Bir Başsavcı olarak, ben İstanbul Başsavcısı olarak buna müsaade edemem. Ya bu olmaz. Ben bunu yaptım. Yani üç gün boyunca cuma günü gidiyorlar eve, telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var, salı gününe kadar evde kalıyorlar, 2-3 kilo kokain tüketiliyor. Yani gayriahlaki ilişkiler var. Ben buna müsaade etmedim. Yani bunu İstanbul Başsavcısı değil, bir savcı olarak yaptım." ifadelerini kullanmıştı.