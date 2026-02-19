CANLI YAYIN
Genç kadınlara ilaçlı tuzak! Firari Kasım Garipoğlu hakkında şok iddia

Ünlülere uzanan uyuşturucu ağına yönelik soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun yalısında kurulan kirli düzenin perde arkası aralanırken, "Divine Circus" adıyla organize edilen partilerde genç kadınların hedef alındığı belirlendi. Havuz tabanına kadar uzanan sembollerle dikkat çeken skandalda, partilere davet edilen kızların yalıda daha uzun süre kalmaları için içkilerine uyuşturucu ve etken madde katılarak mağdur edildiği ortaya çıktı.

Boğaz'daki yalısında günler süren uyuşturucu partileri veren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla ilgili A Haber ekranlarından yaptığı şu açıklama büyük yankı uyandırmıştı: "Kasım Garipoğlu isimli şahıs, İstanbul'da 3 gün parti yapıyor. İstanbul Başsavcısı olarak buna müsaade edemem. Bu olmaz!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını A Haber'e vermişti. Gürlek röportajında Kasım Garipoğlu ile ilgili olarak da konuşmuştu.

Gürlek röportajında, "Siz de biliyorsunuz; İstanbul'un göbeğinde bir yalı var, Kasım Garipoğlu denen bir şahıs var. İstanbul'da üç gün parti yapıyor; ya bakın bu çok önemli. Bir Başsavcı olarak, ben İstanbul Başsavcısı olarak buna müsaade edemem. Ya bu olmaz. Ben bunu yaptım. Yani üç gün boyunca cuma günü gidiyorlar eve, telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var, salı gününe kadar evde kalıyorlar, 2-3 kilo kokain tüketiliyor. Yani gayriahlaki ilişkiler var. Ben buna müsaade etmedim. Yani bunu İstanbul Başsavcısı değil, bir savcı olarak yaptım." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Bakan Gürlek, "Aynı şekilde yani burada işte biz kimi alıyoruz? Biz sadece kullanıcıları almıyoruz ki organizasyonu sağlayanları alıyoruz, teşvik edenleri alıyoruz, yani temin edenleri alıyoruz, bulunduranları alıyoruz. Bunların hepsi silsile halinde oluyor. Teşvik eden, bulunduran, yer ve imkan sağlayan... Bakın mesela Kasım Garipoğlu isim verdim çünkü kamuoyuna yansıdığı için; yer ve imkan sağlıyor. Bu şekilde yani bunların hepsinin alınma sebepleri var. İtirafçıların beyanları çıkıyor, zaten biliyorsunuz aynı şekilde Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor, test sonuçları çıkılıyor... Yani bu şekilde süreç ilerliyor. Yani bunların hepsinin bir hikayesi var ve sonuna kadar da uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar gideceğiz." demişti.

Bakan Gürlek'in sözlerinin ardından gözler bir kez daha o partilere ve skandal yalıya çevrildi.

BAĞIMLI YAPILDILAR
Sabah'ın haberine göre İstanbul gecelerinde konuşulanlara göre bu partilere ilk kez katılan bazı genç kadınların uyuşturucu kullanmak istemediği öğrenildi.

Ancak bu kızların yalıda daha uzun süre kalmaları ve uyuşturucuya alışmaları için bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu madde katılmış.

Yalının havuzunun zemininde kırmızı harflerle 'Divine Circus' yazısının bulunması dikkat çekmişti.

"Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.

ÖZEL TEKNE
Ayrıca yalının iskelesine demirlenmiş 'Divine Circus' isimli teknenin ise parti organizasyonları için özel olarak tasarlandığı belirlendi.

Teknenin içerisinde koltuk bulunmadığı, bunların bilinçli şekilde söküldüğü; ses sistemlerinin ise özel kurulum olduğu öğrenilmişti.

Teknenin ulaşım amaçlı olmadığı, doğrudan organizasyon ve eğlence etkinlikleri için kullanıldığı belirtildi. Global Kapital Group (GK-Group) CEO'su olan Kasım Garipoğlu'nun, eğlence sektöründe faaliyet gösteren 'Divine Circus' şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi.

YALI DEĞİL UYUŞTURUCU LABORATUVARI
Yalıda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu,

5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtlar bulunmuştu.

