Yalıdaki kirli trafik deşifre oldu! Kasım Garipoğlu dosyasında müstehcen içerik ve kripto para skandalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, firari Kasım Garipoğlu'nun Çin merkezli +18 yetişkin içerikli bir sitenin sahibi olduğu ve İngiltere'de kripto para hesabı bulunduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının da girdiği dosyada, para hareketlerinin çok sayıda ülkeye yayıldığı ve uluslararası bir finans ağının kurulduğu tespit edildi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte firari Kasım Garipoğlu'nun dijital dünyadaki karanlık faaliyetleri deşifre edildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, Garipoğlu'nun Çin merkezli ve +18 içerik barındıran yetişkin sitesinin sahibi olduğu, buradan elde edilen devasa gelirlerin ise İngiltere'deki kripto hesaplar üzerinden transfer edildiği belirlendi.

YALIDAKİ UYUŞTURUCU PARTİLERİ VE "İTİRAFÇI" ŞOFÖR

Sarıyer'deki lüks yalıda düzenlenen uyuşturucu partileri, soruşturmanın en çarpıcı ayaklarından birini oluşturuyor. Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, 15 günde bir yalıda parti organize edildiğini, bu partilerde uyuşturucu kullanıldığını ve bazı gizli organizasyonlarda katılımcıların telefonlarının toplandığını sözleriyle aktardı.

Yalının havuzunda yer alan "Divine Circus" yazısının ise Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu bir şirkete ait olduğu belirlenirken, güvenlik birimleri bu yapılanmanın organize bir suç ağı olup olmadığını incelemeye devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK: "İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BUNA MÜSAADE EDEMEM"

Konuya ilişkin en net mesaj ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. A Haber ekranlarında soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, "İstanbul'un göbeğinde bir yalı var. Kasım Garipoğlu denen şahıs var. İstanbul'da 3 gün parti yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak ben buna müsaade edemem. Bu olmaz" ifadelerini kullandı.

Üç gün süren organizasyonlarda telefonların toplanmasına ve uyuşturucu tüketimine ilişkin ciddi iddiaların dosyada yer aldığını belirten Gürlek, "Ben buna müsaade etmedim" diyerek operasyonların arkasındaki iradeyi ortaya koydu.