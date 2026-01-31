Kasım Garipoğlu dosyasında sırlar dökülüyor! Şoföre adliye koridorunda "sus" kıskacı!

Ünlülerin isminin geçtiği dev operasyonda düğüm çözülüyor. Kasım Garipoğlu’nun şoförü Murat Can Şirin, ek ifade için gittiği savcılıkta hiç tanımadığı bir avukat tarafından markaja alındı. "Gerçekleri anlatma" telkiniyle karşılaştığını iddia eden şoförün itirafları, soruşturmaya yeni bir boyut kazandı.

Yalısı ve yatında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin (27) itirafçı oldu. Cezaevinden dilekçe verip bildiklerini anlatmak isteyip 29 Ocak'ta adliyeye geldikten sonra ifadeye başlayacağı sırada tanımadığı avukat Berkay V.'nin ifadesine katılmak istediğini belirten Murat Can Şirin, "Ben bu kişinin ifadeye katılmasını istemedim.

Avukat benim gerçekleri anlatmamam için telkinlerde bulundu. Ben bunu kabul etmedim, bildiklerimi açık bir şekilde kimseye iftira atmadan devletime güvenerek anlatmak istiyorum" dedi.