Kasım Garipoğlu'nun barmeninden fuhuş partisi itirafı: 27 ünlünün ismini verdi

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 15:05 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 15:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeniköy'deki yalısında fuhuş ve uyuşturucu içerikli partiler düzenlediği iddia edilen firari iş insanı Kasım Garipoğlu ile ilgili soruşturmada dikkat çekici bir itiraf geldi. Garipoğlu'nun yalısında yaklaşık 2 yıl boyunca barmenlik yaptığını söyleyen Atilla Aydın, savcılığa giderek itirafçı oldu. Aydın, yalıda düzenlenen partilerde en az 20 kez görev aldığını, cep telefonunu da savcılığa teslim edip şifresini paylaştığını belirtti. Partilere ilişkin kuralların çok katı olduğunu anlatan Aydın, çalışanların üst kattaki mutfaktan dışarı çıkmasının yasaklandığını, etkinlik başlamadan önce ise telefonların kilitli dolaplara bırakıldığını söyledi. 27 kişinin ismini veren Aydın yalıdaki tüm odalarda uyuşturucu kullanıldığını ifade etti. İşte detaylar...

Eğlence mekanlarından, İBB'deki vurgun timinin özel jet partilerine kadar uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı. Savcılığa dilekçeyle itirafçı olmak için başvuruda bulunanlar arasında uyuşturucu ve fuhuşun merkezlerinden biri olan Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak, "Cihanna" olarak bilinen magazin yazarı Cihan Şensözlü, İBB'deki vurgundan elde ettikleri milyarlık gelirlerle kiraladıkları özel jetle yurt dışında kumar ve fuhuş partileri veren İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör'ün olduğu öğrenildi.

Bu isimlerin dilekçelerinde "Bildiklerimizi tüm içtenliğimizle anlatmak istiyoruz. Bize bir fırsat verin" dediği kaydedildi. Bu isimlerden bir tanesi de yalısı ve yatında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın oldu.

2 YIL BARMENLİKLERİNİ YAPTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye ilk etapta uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek başlayan Aydın, "Ben uyuşturucu maddeyi Kasım Garipoğlu'nun evinde parti düzenlenirken kullandım. Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenler. Yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez ben bu kişilerin partilerinde barmenlik yaptım. Bu partilerde uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım" dedi.

CEP TELEFONU ŞİFRESİNİ SAVCILIKLA PAYLAŞTI Sabah'ın haberine göre partilerde yaşananların içeriğini anlatan Aydın, "Yeniköy'deki yalısında, lacivert teknesinde uyuşturucu kullanılan partiler düzenlerlerdi" diyerek cep telefonunda bu partilerin yapıldığı yerlerin fotoğraflarının olduğunu belirtti ve cep telefonu şifresini de savcılıkla paylaştı.