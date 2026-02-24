Ünlülerin torbacısı deşifre oldu! Kırmızı bültenle arama talebi | İşte Kasım Garipoğlu’nun partilerine katılan isimler
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tanık ifadelerinde, Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında düzenlenen partilere uyuşturucu temin eden ve "Cio" lakabıyla anılan torbacının kimliği netleşti. Savcılık, söz konusu kişinin Gürkan Kahramanoğlu olduğunu belirledi. Operasyon hazırlıkları sürerken yurtdışına kaçtığı tespit edilen Kahramanoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca Garipoğlu'nun düzenlediği partilere katıldığı belirlenen isimlerin de tek tek tespit edildiği öğrenildi.
Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği günler süren uyuşturucu partilerine uyuşturucu temini sağlayan "CİO" lakaplı torbacının kimliği belli oldu.
Gürkan Kahramanoğlu isimli şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunuldu.
Sabah'ın haberine göre Garipoğlu'nun şoförü ve barmeninin, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı. "Cio" lakaplı kişi Kasım Bey'in tarafından organize edilen partilerin hemen hepsine katılan ismini tam olarak bilmediğim bir şahıstır. Bu şahsın yapılan partilere il olarak uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" dediği "CİO"nun operasyonlar başlamadan kısa bir süre önce yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.
Özellikle firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği partilerin hemen hemen hepsinde bulunan "Cio" lakaplı kişinin partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı.