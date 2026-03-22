İsrail'e koordineli saldırı! Hizbullah sistemleri kör etti İran vurdu

Ortadoğu’da gerilim hız kesmeden sürerken, İsrail’in uzun süredir “aşılamaz” olarak tanıttığı hava savunma sistemlerinin İran ve Hizbullah saldırıları karşısında yetersiz kaldığı iddiaları gündeme geldi. Saldırıların arka planına ilişkin iddialara da değinen Kavasoğlu, Demir Kubbe sisteminin önce Hizbullah tarafından yoğun atışlarla zorlandığı, ardından İran füzeleriyle hedef alındığı yönünde bir senaryonun konuşulduğunu belirtti. Bu çerçevede, THAAD sistemlerinin neden devreye girmediği ve erken uyarı mekanizmalarının niçin geciktiğine dair İsrail ordusunun kapsamlı bir inceleme başlattığı öne sürülüyor.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, ateş hattından yaptığı özel açıklamalarla, nükleer tesislerin vurulma riskinden sığınaklara dahi gidemeyen halkın feryadına, kabine üyelerine yönelik "Yahudi Nazisi" suçlamalarından Demir Kubbe'nin nasıl delindiğine kadar tüm sıcak detayları aktardı.

Saldırıların ardından İsrail sokaklarında tansiyonun zirve yaptığını belirten A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Aslında çok büyük bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Dimona sakinlerinden yükseliyor bu tepki. Dimona sakinleri, 'Dimona'nın yıllardır bize İsrail'in en güvenli yeri olduğunu söylediniz ama gördük ki bir füzelik canımız varmış' tepkisi gösteriyorlar haklı olarak. Çünkü dün akşam saatlerinde deyim yerindeyse kabusu yaşadılar" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER TESİSLERİN DİBİNE KABUS ÇÖKTÜ

Füzelerin düştüğü noktaların kritik önemine dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "İsrail'in en korunaklı noktalarından birinde, aynı zamanda nükleer tesislerin bulunduğu noktaya yaklaşık 10 kilometrelik bir alana düştü füzeler. Hava savunma sistemleri, o 'delinemez' denilen Demir Kubbe ve ABD'nin THAAD hava savunma sistemleri Fettah füzelerine karşı koyamadı. 12 gün savaşlarında da bu sistemlerin delinebildiğini görmüştük ama bu kez durum çok daha ciddi" şeklinde konuştu. SIĞINAKLARA GİDECEK ZAMAN BİLE BULAMADILAR

Saldırı anında yaşanan dehşeti ve sistemlerin yetersizliğini anlatan Emine Kavasoğlu, "İki ayrı saldırıda 200'ün üzerinde yaralı var. Hayatını kaybedenlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok ama günlerdir hava savunma sistemlerinin sorgulandığını anlatıyorduk. Hem görgü tanıklarının hem de yaralıların anlattığı tek bir gerçek var: Hava savunma sistemlerinin telefonlara gönderdiği uyarılar ya da sokaklarda inleyen o siren sesleri, ancak füzeler düşmeye başladığında çaldı. Dolayısıyla insanların sığınaklara gidecek zamanı bile olmadı" sözleriyle bölgedeki çaresizliği aktardı.