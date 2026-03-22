İsrail'e koordineli saldırı! Hizbullah sistemleri kör etti İran vurdu

Ortadoğu’da gerilim hız kesmeden sürerken, İsrail’in uzun süredir “aşılamaz” olarak tanıttığı hava savunma sistemlerinin İran ve Hizbullah saldırıları karşısında yetersiz kaldığı iddiaları gündeme geldi. Saldırıların arka planına ilişkin iddialara da değinen Kavasoğlu, Demir Kubbe sisteminin önce Hizbullah tarafından yoğun atışlarla zorlandığı, ardından İran füzeleriyle hedef alındığı yönünde bir senaryonun konuşulduğunu belirtti. Bu çerçevede, THAAD sistemlerinin neden devreye girmediği ve erken uyarı mekanizmalarının niçin geciktiğine dair İsrail ordusunun kapsamlı bir inceleme başlattığı öne sürülüyor.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, ateş hattından yaptığı özel açıklamalarla, nükleer tesislerin vurulma riskinden sığınaklara dahi gidemeyen halkın feryadına, kabine üyelerine yönelik "Yahudi Nazisi" suçlamalarından Demir Kubbe'nin nasıl delindiğine kadar tüm sıcak detayları aktardı.

İSRAİL'DE KAOS! HİZBULLAH SAVUNMAYI YORDU İRAN VURDU

DİMONA SAKİNLERİNDEN SERT TEPKİ: BİR FÜZELİK CANIMIZ VARMIŞ
Saldırıların ardından İsrail sokaklarında tansiyonun zirve yaptığını belirten A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Aslında çok büyük bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Dimona sakinlerinden yükseliyor bu tepki. Dimona sakinleri, 'Dimona'nın yıllardır bize İsrail'in en güvenli yeri olduğunu söylediniz ama gördük ki bir füzelik canımız varmış' tepkisi gösteriyorlar haklı olarak. Çünkü dün akşam saatlerinde deyim yerindeyse kabusu yaşadılar" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER TESİSLERİN DİBİNE KABUS ÇÖKTÜ
Füzelerin düştüğü noktaların kritik önemine dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "İsrail'in en korunaklı noktalarından birinde, aynı zamanda nükleer tesislerin bulunduğu noktaya yaklaşık 10 kilometrelik bir alana düştü füzeler. Hava savunma sistemleri, o 'delinemez' denilen Demir Kubbe ve ABD'nin THAAD hava savunma sistemleri Fettah füzelerine karşı koyamadı. 12 gün savaşlarında da bu sistemlerin delinebildiğini görmüştük ama bu kez durum çok daha ciddi" şeklinde konuştu.

SIĞINAKLARA GİDECEK ZAMAN BİLE BULAMADILAR
Saldırı anında yaşanan dehşeti ve sistemlerin yetersizliğini anlatan Emine Kavasoğlu, "İki ayrı saldırıda 200'ün üzerinde yaralı var. Hayatını kaybedenlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok ama günlerdir hava savunma sistemlerinin sorgulandığını anlatıyorduk. Hem görgü tanıklarının hem de yaralıların anlattığı tek bir gerçek var: Hava savunma sistemlerinin telefonlara gönderdiği uyarılar ya da sokaklarda inleyen o siren sesleri, ancak füzeler düşmeye başladığında çaldı. Dolayısıyla insanların sığınaklara gidecek zamanı bile olmadı" sözleriyle bölgedeki çaresizliği aktardı.

RADAR SİSTEMLERİ KÖR EDİLDİ İDDİASI
Saldırının teknik boyutundaki ihmallere değinen Emine Kavasoğlu, "Günlerdir radar sistemlerinin etkisiz hale getirilmiş olduğu iddiaları vardı ve biz de buna tanık olduğumuzu söylüyorduk. Siren seslerini duymadan saldırıların gerçekleşmesinden bahsediyorduk. İşte bugün, bu büyük kabusla birlikte İsrailliler de durumu daha net anladı. Sadece nükleer tesisler değil, Beersheba'daki Nevatim Hava Üssü de hedefte. Burası İsrail'in F-35'lerinin konuşlandığı, 'en güvenli' denilen noktaydı" dedi.

BAKAN BEN-GVİR'E ŞOK TEPKİ: "SEN YAHUDİ NAZİSİSİN!"
Siyaset dünyasının da bu kaostan payını aldığını belirten Emine Kavasoğlu, "Soykırımcı kabine üyeleri bugün Dimona ve Arat bölgelerini ziyaret etti. Ancak en büyük tepkiyi Ben-Gvir çekti. Arat sakinleri Ben-Gvir'e çok sert tepki göstererek, 'Sen Yahudi Nazisisin, buradan git!' diye bağırdı. Ben-Gvir neye uğradığını şaşırdı ve o noktadan hızla ayrılmak zorunda kaldı. Savunma Bakanı Kats, Netanyahu ve Cumhurbaşkanı da incelemelerde bulundu. Kats, İran'ı 10 yıl geriye götürecek şekilde vurmalıyız ki bir daha buna cesaret edemesinler tehdidini savurdu" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN NET MESAJ: "BU DAHA BAŞLANGIÇ"
İran cephesinden gelen restleşmelere değinen Emine Kavasoğlu, "İran geri adım atacak gibi görünmüyor. Eğer İsrail bizim petrol, elektrik ya da nükleer altyapımıza zarar verirse bu daha başlangıç olur dediler. Dimona'ya füze göndererek 'nükleer tesisinizi de vurabiliriz' mesajı verdiler. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili 48 saatlik mühletine de İran'dan sert cevap geldi. İran tarafı, 'Eğer böyle bir planınız varsa Pazar gecesini daha hareketli hale getiririz' diyerek rest çekti" şeklinde konuştu.

TEL AVİV'DE SAVAŞ ALANI MANZARALARI
Saldırıların sadece güneyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Emine Kavasoğlu, "An itibarıyla saldırılar hem kuzeyde hem güneyde hem de Tel Aviv'in merkezinde devam ediyor. Gözler Dimona ve Arat'tayken Tel Aviv için sirenler çalmaya başladı. 7 ayrı noktaya düşen füzeler konutlarda ve otoyollarda yoğun hasar meydana getirdi, 15 yaralı var. Telefonlarımıza sürekli Hizbullah ve İran kaynaklı saldırı uyarıları düşüyor" dedi.

HİZBULLAH SAVUNMAYI YORDU, İRAN VURDU
Saldırının askeri stratejisine dair çarpıcı iddiaları dile getiren Emine Kavasoğlu, "Demir Kubbe skandalına dair şöyle bir iddia var: Lübnan (Hizbullah), İsrail hava savunma sistemlerini yordu ve kör etti, ardından İran füzeleriyle vurdu. Yani koordineli bir saldırı söz konusu. İsrail ordusu şimdi THAAD sistemlerinin neden devreye giremediği ve uyarı sistemlerinin neden geç çalıştığına dair büyük bir soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

FETTAH FÜZELERİ YİNE VURDU
Fettah füzelerinin yarattığı tahribatın ilk olmadığını hatırlatan Emine Kavasoğlu, "Bu, Fettah füzelerinin ilk vukuatı değil. 28 Şubat'ta, savaşın ilk günlerinde Beit Shemesh bölgesinde de benzer bir saldırı olmuş ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi İsrail halkında büyük bir panik hakim. İnsanlar sığınaklarda yaşamaya alışmaya çalışırken, bir yandan da yıllardır güven duydukları hava savunma sistemlerine olan inançlarını tamamen yitirmiş durumdalar" diyerek sözlerini noktaladı.

