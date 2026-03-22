Katil Netanyahu'dan diğer ülkelere İran'a saldırı daveti! Tahran yönetiminden vatandaşlarına 48 saat çağrısı
İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaş, 3. haftayı da geride bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elektrik santrallerini vurmakla tehdit etti. İsrail Başbakanı Binyamin Nentanyahu, İran'a saldırılara daha fazla ülkenin katılması gerektiğini savundu. Tahran yönetimi, vatandaşlarına 48 saat uyarısında bulundu. Orta Doğu'da son durum ne? İşte ayrıntılar...
İsrail ve ABD, İran'a saldırılarını sürdürüyor. Tahran, misillemelerle hedef almaya devam ediyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
"48 SAAT İÇİNDE SU DEPOLAYIN, TELEFONLARINIZI ŞARJ EDİN"
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini vuracaklarını" belirten açıklamasına karşılık, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını verdi.
İsfahani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Trump'ın "İran'ın elektrik santrallerini hedef alacakları" yönündeki açıklamasına cevap verdi.
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin Trump'ı baskı altına aldığını öne süren İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletti.
İsfahani ayrıca, İsrail ve ABD'nin bölgedeki altyapılarına yönelik olası İran saldırılarının, ABD'yi daha da ağır bir baskı altına sokacağını öne sürdü.
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran altyapısına yapılacak saldırı, bölgede yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır." uyarısında bulundu.
NETANYAHU, ABD ORTAKLIĞINDA İRAN'A KARŞI YÜRÜTTÜKLERİ SALDIRILARA DAHA FAZLA ÜLKENİN KATILMASINI İSTEDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla ülkenin ABD ile İran'a karşı yürüttükleri saldırılara katılması gerektiğini savundu.
Başbakan Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde 23 gündür İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.
ABD ve İsrail'in tüm dünya için birlikte çalıştığını öne süren Netanyahu, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor." dedi.
Trump'ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, "Artık hareket geçme zamanı." ifadesini kullandı.
İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının "rejimi devirmesi" için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi.
İlk hedeflerine ulaşma konusunda "ciddi bir mesafe kaydettiklerini" ileri süren Netanyahu, ikinci amaçlarına da ulaşmayı umduklarını söyledi.
İRAN MECLİS BAŞKANI KALİBAF'TAN, TRUMP'IN "İRAN'IN ELEKTRİK ŞEBEKELERİNE SALDIRI" TEHDİTLERİNE YANIT
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edileceğini" söyledi.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarına" dair tehditlerine yanıt verdi.
İran Meclis Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir."
Kalibaf, açıklamasını Hazreti Musa'ya hitap edilen Taha Suresi'nin 69. ayetini alıntılayarak sonlandırdı.
ABD Başkanı Trump, İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.