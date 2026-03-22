ABD-İsrail-İran savaşı 23. gününde: THAAD ve füze savunma sistemlerindeki zafiyetler neler?

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İsmail Ermağan, savaşın artık farklı bir boyuta geçtiğine dikkat çekerek, "23 gündür devam eden bu süreçte taraflar ciddi kayıplar yaşadı ve artık karşılıklı yıpratma savaşı daha sert bir aşamaya evriliyor" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

İran'ın son misillemeleriyle birlikte özellikle İsrail'in hava savunma sistemlerinin etkinliği yeniden gündeme gelirken, "İsrail'in daha önce bu ölçekte saldırılarla karşılaşmadığını görüyoruz. Bu da savunma sistemlerinin sınandığı bir süreç oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Yüksek irtifada önleme kapasitesiyle öne çıkan sistem, uzun yıllar boyunca "en güvenilir savunma kalkanlarından biri" olarak değerlendirildi.

ABD tarafından geliştirilen THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) sistemi, balistik füzeleri atmosferin üst katmanlarında imha etmeyi amaçlayan ileri teknoloji bir hava savunma sistemi olarak biliniyor.

EN KRİTİK ZAFİYET: RADARA TAM BAĞIMLILIK

Ancak son gelişmeler, bu sistemlerin de ciddi sınırlamaları olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre THAAD sisteminin en büyük zafiyeti, erken uyarı radarına neredeyse tamamen bağımlı olması.

İsmail Ermağan, "Bu sistemler tamamen radar verisiyle çalışıyor. Radarın kör edilmesi ya da yanıltılması durumunda savunma zinciri ciddi şekilde zayıflayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Aynı değerlendirmede, modern savaşta elektronik harp unsurlarının bu sistemleri etkisiz hale getirebileceği vurgulandı.