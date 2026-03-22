Trump yönetimi İran’ın nükleer stoklarına göz mü dikti?
CBS News'in özel haberine göre, Donald Trump yönetimi, İran'ın nükleer materyallerini ele geçirmek ya da güvence altına almak için askeri seçenekleri değerlendiriyor. ABD-İsrail öncülüğünde yürütülen operasyonların seyri belirsizliğini korurken, bu planların henüz kesinleşmediği ancak aktif şekilde tartışıldığı belirtiliyor.
Habere göre, olası bir operasyonun merkezinde ABD'nin en gizli ve seçkin birliklerinden biri olan Joint Special Operations Command (JSOC) yer alıyor. Bu birim, daha önce nükleer ve hassas askeri hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılmıştı.
Trump'ın böyle bir operasyon için henüz nihai karar vermediği ifade edilirken, planlamaların Pentagon koordinasyonunda sürdüğü aktarılıyor.
SAVAŞIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR: HEDEF ARTIK NÜKLEER KAPASİTE
Çatışmaların ilk aşamasında İran'ın konvansiyonel askeri gücünü zayıflatmaya odaklanan saldırılar, artık daha stratejik bir hedefe yönelmiş durumda: İran'ın nükleer silah üretme ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılması.
Bu süreçte özellikle Islamic Revolutionary Guard Corps bağlantılı altyapılar, füze sistemleri ve hava savunma unsurları hedef alındı. Ancak sahadaki tablo, beklenenden daha karmaşık ilerliyor.
KARŞI SALDIRILAR VE TIRMANAN KRİZ
Yoğun hava saldırılarına rağmen İran'ın bölgedeki askeri hamleleri sürüyor. Körfez'de petrol sevkiyatları tehdit altına girerken, ABD ve müttefiklerine yönelik saldırılar da devam ediyor.
Kuveyt'teki bir ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 asker hayatını kaybetti, onlarca asker yaralandı. Suudi Arabistan'da bir ABD askeri daha yaşamını yitirdi. Irak'ta düşen bir askeri uçakta ise 6 Amerikan personeli öldü.
972 POUNDLUK KRİTİK STOK: NÜKLEER EŞİKTE BİR ÜLKE
International Atomic Energy Agency (IAEA) verilerine göre İran'ın elinde yaklaşık 972 pound (%60 zenginleştirilmiş) uranyum bulunuyor. Bu oran, nükleer silah üretimi için gereken seviyeye oldukça yakın kabul ediliyor.
Söz konusu materyalin önemli bir kısmının, daha önce bombalanan nükleer tesislerin altında bulunduğu ifade ediliyor. ABD yönetimi, bu stoklara doğrudan müdahale ihtimalini tamamen dışlamış değil.
"SON DERECE RİSKLİ VE TEKNİK OLARAK ZOR"
IAEA Başkanı Rafael Grossi, böyle bir operasyonun zorluklarına dikkat çekti:
"Bu, yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum hekzaflorür gazı. Taşınması ve kontrol altına alınması son derece zor. İmkânsız değil ama çok ciddi teknik ve güvenlik riskleri içeriyor."