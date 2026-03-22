🚀 İran füzeleri İsrail’i vurdu: Arad’da süpersonik yıkım

İran’ın süpersonik Fettah füzeleriyle düzenlediği saldırılar, İsrail’in Arad ve Dimona kentlerinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce kişinin yaralandığı saldırılar, hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı iddialarıyla savaşın seyrini değiştiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 21 Mart saldırıları, bölgedeki dengeleri etkileyen kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

İran'ın saldırıları, İsrail'in güneyinde yer alan stratejik noktaları hedef aldı. Dimona ve Arad'ın seçilmesi, askeri ve nükleer hassasiyet nedeniyle dikkat çekiyor.

🔎 OLAYIN ARKA PLANI: ARAD VE DİMONA NEDEN HEDEF ALINDI?

Dimona, İsrail'in nükleer tesisine yaklaşık 10 km mesafede bulunuyor

Arad ise bu tesise yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alıyor

Bölgede önemli askeri üsler ve altyapı noktaları bulunuyor

Bu durum, saldırının sadece askeri değil, aynı zamanda stratejik mesaj içerdiğini ortaya koyuyor.

🎯 SAVAŞIN KADER GÜNÜ: 21 MART SALDIRISININ DETAYLARI

Arad'da bir yerleşim alanına isabet eden yaklaşık 450 kilogramlık savaş başlığı, büyük çaplı yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina kullanılamaz hale gelirken, bölge adeta enkaza döndü.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, sahadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda Arad'dayız. Arad'da düzenlenen saldırıda direkt bir füzenin isabet etmesi sonucu bu sitenin hemen orta yerine, işte binaların tamamı kullanılamaz hale geldi, enkaza dönmüş durumda"

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre bazı bölgelerde 115–120 arasında yaralı olduğu ifade edilirken, toplamda yüzlerce yaralı olduğu belirtiliyor.

🛡️ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Saldırının en dikkat çeken yönlerinden biri, İsrail'in hava savunma sistemlerinin yetersiz kalması oldu.

Görgü tanıkları ve yaralıların ifadeleri şöyle aktarıldı:

"Alarmların çalmasıyla, erken uyarı sisteminin çalmasıyla birlikte füzelerin düştüğünü aynı dakikalarda gördük"

Kavasoğlu, Amerikan yapımı THAAD sistemlerinin süpersonik füzeleri engelleyemediğini ve bu nedenle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Fettah füzeleri, ses hızının 12–13 katına ulaşabiliyor

Bu hız, mevcut savunma sistemlerini etkisiz bırakabiliyor

Erken uyarı mekanizmalarının devreye girmediği iddia ediliyor

⚠️ KİMYASAL TEHLİKE ALARMI: YENİ RİSKLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından bölgede yalnızca fiziksel yıkım değil, kimyasal tehdit riski de gündeme geldi.

Kavasoğlu'nun açıklaması:

"Ekipler bölgeden parçalar alarak incelemeye götürdüler. Bir yandan da kimyasal tehlikesi olduğunu da söyleyelim, çünkü füze yakıtları bir kimyasal demek aynı zamanda. Nefes problemlerinden nörolojik problemlere, akciğer çökmesine kadar pek çok duruma sebebiyet verebiliyor"

Bu gelişme sonrası İsrail genelinde kimyasal sızıntı alarmı verildiği belirtiliyor.

📢 İRAN'DAN AÇIK MESAJ: "SÜRPRİZLERİMİZ VAR"

İranlı yetkililer, saldırı öncesinde yaptıkları açıklamalarla sürecin sinyallerini vermişti.

Kavasoğlu'nun aktardığına göre İran tarafı şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bizim altyapı tesislerimiz, enerji tesislerimiz hedef alınmaya devam ederse, biz de İsrail'i ve Amerika'nın enerji tesislerini, üslerini hedef almayı sürdüreceğiz ve sürprizlerimiz var, çok da büyük sürprizlerle vurmaya devam edeceğiz"

İran ayrıca, önceki saldırıların İsrail'in savunma açıklarını tespit etmeye yönelik olduğunu belirterek yeni saldırıların sürebileceğini ifade etti.

Son saldırılar, İsrail'in yalnızca kuzeyinin değil, Tel Aviv dahil tüm bölgelerinin risk altında olduğunu ortaya koydu.

UZMANLARA GÖRE BU GELİŞME:

Orta Doğu'da gerilimi en üst seviyeye taşıdı

Yeni nesil füze teknolojilerinin savaş dinamiklerini değiştirdiğini gösterdi

Bölgesel çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği riskini artırdı

📌 ÖNE ÇIKANLAR

İran, İsrail'in Arad ve Dimona kentlerini süpersonik füzelerle vurdu Yüzlerce yaralı olduğu bildirildi 450 kg savaş başlıklı füze yerleşim alanını yok etti Hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı iddia edildi Kimyasal sızıntı riski nedeniyle alarm verildi İran, yeni saldırılar için "sürprizlerimiz var" mesajı verdi

❓ İRAN'IN YERLE YEKSAN ETTİĞİ ARAD'DAKİ SON DURUM NEDİR?

İran'ın kullandığı Fettah füzesi nedir?

Süpersonik hızlara ulaşabilen, modern hava savunma sistemlerini aşmak üzere geliştirilen yeni nesil bir füzedir.

Arad ve Dimona neden önemli?

Bu bölgeler, İsrail'in nükleer ve askeri altyapısına yakın stratejik konumda bulunur.

Hava savunma sistemleri neden başarısız oldu?

Füzelerin aşırı yüksek hızları ve manevra kabiliyeti, mevcut sistemlerin müdahalesini zorlaştırmış olabilir.

Kimyasal tehlike ne anlama geliyor?

Füze yakıtları ve kalıntıları, solunum ve sinir sistemi üzerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

Saldırı savaşın seyrini değiştirir mi?

Uzmanlara göre bu tür saldırılar, teknolojik üstünlüğü ön plana çıkararak savaşın dinamiklerini değiştirebilir.

Bundan sonra ne bekleniyor?

Bölgede gerilimin artması ve karşılıklı saldırıların devam etmesi ihtimali yüksek görülüyor.