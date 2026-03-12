Devlet Bahçeli: "Yol yakınken ateşkes devreye girmeli"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ortadoğu’da fitili ateşlenen ABD-İsrail ve İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki şiddet sarmalının küresel bir felakete kapı araladığına dikkat çeken Bahçeli, işgalci politikalara karşı dünyayı uyararak ateşkes çağrısını yineledi. Türkiye’nin milli güvenliğini hedef alan senaryolara karşı teyakkuz mesajı veren MHP lideri, Washington ve Tel Aviv hattına "İran’dan elinizi çekin" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ABD/İsrail ile İran arasından yaşanan savaş gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN YENİ BİR VİETNAM'A DÖNEBİLİR"

Bölgedeki sıcak çatışma riskine karşı itidal çağrısında bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan'a, yeni bir Irak'a, hatta yeni bir Vietnam'a dönebilecektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SİNSİ EMELLERE GEÇİT YOK

Savaş lobilerinin Türkiye üzerindeki kirli planlarına karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Bahçeli, "Türkiye'mizi ve aziz milletimizi riske atacak, hedef yapacak, hatta İran'la ve diğer bölge ülkeleriyle çatıştırmayı sağlayacak niyet ve emellere ağır başlı bir şekilde yaklaşmak esas olmalıdır" sözleriyle aktardı.

Türkiye'nin komşularıyla karşı karşıya getirilme çabalarına karşı milli bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizen MHP lideri, Ankara'nın stratejik soğukkanlılığını koruyacağını ifade etti.

"ABD VE İSRAİL İRAN'DAN ELİNİ ÇEKMELİ"

Gerilimin tırmanmasındaki asıl aktörlere doğrudan seslenen Devlet Bahçeli, "ABD-İsrail, İran'dan elini çekmelidir. Herkesi uyarıyorum, sıcak gelişmelerin her türlü ihtimale açık olması münasebetiyle körüklenen şiddet ateşi küresel ve bölgesel alana sıçramadan söndürülmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir" açıklamasında bulundu. Şiddet ateşinin yayılmasının insanlık için ağır bir fatura doğuracağını kaydeden Bahçeli, küresel aktörlerin sorumlu davranması gerektiğini belirtti.