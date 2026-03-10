Ankara Tahran hattında kritik görüşme! Erdoğan’dan İran’a net mesaj: "Kimse yanlış hesap yapmasın"

Bu gelişmenin ardından İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İranlı lider ayrıca, "İsrail ve ABD'nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair asılsız iddialar ortaya attığını" ifade etti.

Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin bölge ülkeleri arasında nifak tohumları ekmeye çalıştığını savunarak, "Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacaklarını" söyledi.

Bölgedeki yangının sönmesi için Türkiye'nin barışçıl tutumunu koruduğunu belirten Başkan Erdoğan, krizden çıkış yolunun masadan geçtiğine işaret etti. Erdoğan, "Diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını " ifade etti. İran'ın bölgedeki diğer aktörlerle olan ilişkilerine de değinen Erdoğan, "İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgemizdeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığımızı, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını" sözleriyle aktardı.

CAN KAYIPLARI İÇİN TAZİYE VE YENİ DÖNEM TEMENNİSİ

Görüşmede insani dramlar da unutulmadı. Başkan Erdoğan, İran'daki sivil can kayıpları nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaşırken, "Menab'daki okul saldırısında öldürülen çocuklar başta olmak üzere yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğumuzu" dile getirdi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini tazeleyen Erdoğan, yeni döneme ilişkin olarak da "Mücteba Hamaney'in yeni Dini Lider seçilmesinin, bölgede barışa vesile olmasını temenni ettiğini" ifadelerini kullandı.

ANKARA-TAHRAN HATTINDA KRİTİK TEMAS

Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği bir dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye topraklarına düşen ve etkisiz hale getirilen füze meselesi tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

İran tarafı saldırı iddialarını kesin bir dille reddederken, gerçeğin ortaya çıkması için "ortak araştırma grubu" kurulması önerisinde bulundu. Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmenin en kritik maddesini Türkiye sınırları içine düşen ve etkisiz hale getirilen füze oluşturdu. Konuyla ilgili detayları paylaşan A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Mesud Pezeşkiyan, "Türkiye'de bugün olan bu füze meselesiyle ilgili oraya düşen ve etkisiz hale getirilen mesele konusunda ortak araştırma grubu oluşturulmasına sıcak baktıklarını" ifade ettiğini belirtti.

İran tarafı, Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerinin altını çizerek, hedefte bölgesel iş birliklerinin olduğunu savundu. Mesud Pezeşkiyan, "Bazı devletler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve kendi deyimiyle Siyonist rejim, komşu ve İran'ın komşularıyla kendisi arasında işte bazı ihtilaflar yaratmaya çalışıyor" sözleriyle provokasyon uyarısında bulundu.

İran'ın komşularıyla olan ilişkilerinde saldırgan bir tutum içinde olmadığını kaydeden Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerden bize saldırı olmadığı sürece biz onların topraklarına bir saldırımız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.