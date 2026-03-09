İsrail’in suikast planı sızdı: İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney ölüm listesinde

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney, İsrail'in hedef listesine dahil oldu. A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu ve Hamaney'in halefine yönelik suikast tehdidinin perde arkasını Tel Aviv'den ekranlara taşıdı.

İran'da dini liderlik koltuğu getirilen Mücteba Hamaney'in İsrail tarafından açıkça hedef alınması bölgedeki gerilimi iyice tırmandırdı. A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, "İsrail'den Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney'e yönelik suikast tehditleri Tel Aviv kulislerinde en çok konuşulan başlık haline geldi. Bu ismin hedef gösterilmesi, savaşın boyutunu tamamen değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Saldırıların şiddetinin arttığını vurgulayan Kavasoğlu, "İran tarafından ateşlenen füzeler Tel Aviv semalarına kadar yaklaştı. Özellikle kuzeyde Hayfa ve Lod bölgesi yoğun saldırı altında. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e ait Uzay ve Bilim Tesisi'nin vurulması büyük bir şok yaşatmıştı. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen üç dalga halindeki saldırılar stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor" bilgisini paylaştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ortadoğu'nun haritasını değiştirme iddiasını sürdüğünü belirten Emine Kavasoğlu, " Netanyahu son açıklamasında Lübnan'ı açıkça tehdit ederek, 'Hizbullah'a sahip çıkmazsanız bunun bedelini siz ödersiniz, sizin için felaket olur' ifadelerini kullandı. Başarılı bir savaş yürüttüklerini iddia etse de İran'ın füze stoklarının tükenmediği sahadaki patlamalarla açıkça görülüyor" şeklinde konuştu.

KÜRESEL PETROL KRİZİ

Savaşın ekonomik yansımalarının dünyayı sarsacağını ifade eden Kavasoğlu, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle 16 milyon varil petrol boğazın diğer tarafında kaldı. Bu durum küresel bir enerji krizini tetiklerken, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın İsrail'e hedefleri daha dikkatli seçmesi yönündeki uyarıları dikkat çekiyor. Diğer yandan ABD'den gelen 12 bin bombanın İsrail üslerine sevkiyatı peyderpey devam ediyor" ifadeleriyle haberini tamamladı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Mücteba Hamaney neden hedef listesinde? İran'da Ali Hamaney'in halefi Mücteba Hamaney, İsrail tarafından savaşın boyutunu değiştirebilecek stratejik bir hedef olarak görülmektedir.

2. Tel Aviv havalimanındaki tahliye krizi neden kaynaklanıyor? Güvenlik gerekçeleriyle uçakların tam kapasite yerine sadece 50 yolcuyla kalkmasına izin verilmesi havalimanlarında izdihama ve bilet fiyatlarının fahiş artışına yol açtı.

3. İran füzeleri hangi kritik tesisleri vurdu? A Haber muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İran füzeleri İsrail'e ait Uzay ve Bilim Tesisi dahil birçok stratejik noktayı hedef aldı.

4. Küresel petrol piyasası neden alarm veriyor? Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle 16 milyon varil petrolün sevkiyatının aksaması küresel bir enerji krizi riskini doğurdu.