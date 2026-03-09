CANLI YAYIN

İran füzesi imha edildi! A Haber'de kritik uyarı: İran çok büyük bir bedel ödeyecek

İran ile İsrail-ABD hattında yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , Batı'nın İran’da beklediği iç ayaklanmanın gerçekleşmediğini ve askeri operasyonların öngörülen sürede sonuç vermediğini vurguladı. İran’ın süreç yönetimindeki başarısızlıklarına ve komşularıyla olan ilişkilerine dikkat çeken Akgün "İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’a füze göndermesi nasıl açıklanabilir? Bu çok büyük bir hataydı" dedi ve savaşın sonunda İran’ın büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Batı'nın İran'da beklediği iç ayaklanmanın gerçekleşmediğini ve askeri operasyonların öngörülen sürede sonuç vermediğini vurgulayan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün İran ile İsrail-ABD hattında yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'NİN İRAN PLANINDA KRİZ KAPIDA!

Akgün savaşın maliyetinin artmasıyla birlikte ABD iç siyasetinde ve küresel ekonomide ciddi bir krizin kapıda olduğunu belirten Akgün , bölgedeki stratejik dengelerin sanıldığından çok daha karmaşık olduğuna dikkat çekti.

İRAN REJİMİ BEKLENENİN AKSİNE DİRENİYOR
Sürecin askeri boyutunu ele alan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , "Geçtiğimiz bir hafta 10 gün içinde İran'ın yoğun ve yıkıcı saldırılara rağmen birkaç günde tabiri caizse diz çökmeyeceği anlaşılmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in en büyük beklentilerinden birinin gerçekleşmediğini belirten A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "Trump'ın ve Netanyahu'nun açıklamalarında sık sık dile getirdikleri içeriden bir dip dalga, yani bir İran içindeki ayaklanmaydı. Bunun da olmadığını gördük. İran halkı şu ana kadar şu ya da bu nedenle henüz daha ayaklanmadı" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

MİLLİYETÇİLİK DUYGUSU VE REJİME DESTEK ARTIYOR
Olası ambargo ve altyapı saldırılarının ters tepebileceğini öngören A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün "İran'a diz çöktürebilmek için elektrik, su şebekesi gibi sıradan insanların normal hayatlarını etkileyecek birtakım saldırılar da gündeme gelir. Tüm bunları yan yana koyduğumuz zaman İran halkının milliyetçi bir duyguyla mevcut yönetim etrafında kenetlenmesi, kenetlenmenin artması riski de söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

KÜRT GRUPLAR HAREKETE GEÇMEDİ: SADECE HAVA HAREKATI YETMEZ
Bölgesel aktörlerin tutumuna değinen A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , "Amerika ve İsrail'in beklentilerinin aksine gerek İran'daki Kürt gruplar, gerekse Irak'taki Kürt gruplar da henüz bir hareketlenme içine girmiş durumda değiller" dedi. Tarihsel perspektiften hava saldırılarının yetersizliğini vurgulayan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , "İkinci Dünya Harbi'nden itibaren olan şöyle kabaca 50-100 sene arasına baktığımız zaman sadece hava akınlarıyla kazanılmış bir savaş yok, tarih bunu yazmıyor. Eğer Kürtler de kendilerini kullandırmayacaklarsa o takdirde bu savaş hava saldırılarıyla ne kadar sürebilir?" sorusunu sordu.

TRUMP'IN RETORİĞİ DEĞİŞTİ: ABD SEÇİMLERİ RİSKTE
Trump'ın ilk başlardaki özgüvenli tavrının yerini daha temkinli açıklamalara bıraktığını ifade eden A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün "Trump o her ikircikli konuşma tarzına uyduğu gibi bu sefer de 3-4 haftadan bahsetmeye başladı. Önce adeta bir iş adamı edasıyla 'Öyle bombalarımız var ki bakın göreceksiniz neler yapacağız' diye konuşurken, o bombalarla işin bitmediği ortaya çıktı" şeklinde konuştu. ABD'deki iç siyasi takvime de dikkat çeken A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün "Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim söz konusu. Amerika 7 askerini kaybetti, düşen uçakları var. Bu maliyet yükseldiği zaman Amerikan toplumundan da homurdanmalar başlayacaktır" sözlerini kaydetti.

"İRAN, VENEZUELA DEĞİLDİR"
İran operasyonunun Venezuela ile kıyaslanamayacak kadar zorlu olduğunu vurgulayan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün "Venezuela'da sadece başkanlık sarayına yapılan bir organizasyon söz konusuydu, burada bütün bir ülkeye yapılan saldırı söz konusu. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımız zaman evdeki hesapların çarşıya uymadığını görüyoruz" dedi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün sözlerini, "Saddam Hüseyin zamanında da Irak'a saldırıldığı zaman başka hesaplar vardı, Afganistan'a saldırıldığında da başka hesaplar vardı; ama hop hep o evdeki hesaplar çarşıya uymadı" diyerek noktaladı.

Bölgedeki istikrarsızlığın kökenlerine dikkat çeken uzmanlar, dış müdahalelerin yarattığı yıkımı Irak örneği üzerinden hatırlatıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akgün , "Irak senelerce bir şiddet ortamına savruldu, on binlerce insan öldü, sakat kaldı ve altyapı yok oldu. Bugün merkezi bir otorite olsa bile ülke fiilen üçe bölünmüş vaziyette" sözleriyle acı tabloyu gözler önüne serdi. Suriye üzerinde oynanan oyunlara da değinen uzman, "Benzeri senaryo Suriye'de de yapılmak istendi fakat Türkiye karşı koyduğu için bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin bölgedeki kilit rolünün altını çizdi.

İSRAİL'İN SOYKIRIM SİCİLİ KABARIYOR
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırgan tavrının uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını belirten Akgün , Gazze'de 80 binden fazla insanın katledildiğine dikkat çekerek, "Gazze adeta bir hayalet bölgeye çevrildi. Hizbullah'ı yok etmek için aynı şeyi Lübnan'da mı yapacaksınız? Gazze'de Hamas yok oldu mu ki şimdi Lübnan'da Hizbullah yok olsun?" sorusunu yöneltti. İsrail'in tarihe kara bir leke olarak geçeceğini vurgulayan Akgün , "İsrail, 21. yüzyılın en büyük soykırımcısı olarak damgalandı ve bu damgayı giderek büyütüyor" sözleriyle sert eleştirilerde bulundu.

ABD'NİN KAYPAK POLİTİKALARI VE TRUMP ETKİSİ
Bölgedeki istikrarsızlığın bir diğer ayağını ise ABD'nin öngörülemez politikaları oluşturuyor. Özellikle Donald Trump dönemine ve ABD'nin müdahaleci tavrına değinen Akgün , "Trump son derece kaypak politikalar uyguluyor. Yarın öbür gün bir bakarsınız bir Küba söylemi ortaya çıkarır, İran'da zafer ilan eder ve orayı öylece bırakır çünkü o sadece kendi dediğini önemsiyor" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin "güçlü olanın haklı olduğu" yönündeki tehlikeli anlayışına vurgu yapan Akgün , "ABD Başkanı çıkıp İran'daki lideri benim belirlemem gerekiyor diyor. Bunu bir muz cumhuriyeti için bile söyleyemezsiniz, nerede kaldı binlerce yıllık tarihi olan İran" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İRAN'IN BÜYÜK HATASI: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A FÜZE
İran'ın süreç yönetimindeki başarısızlıklarına ve komşularıyla olan ilişkilerine dikkat çeken Akgün, Tahran yönetiminin attığı adımların kendi sonunu hazırladığını belirtti. İran'ın bölgede zaten yalnızlaştığını ifade eden Akgün , "İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a füze göndermesi nasıl açıklanabilir? Bu çok büyük bir hataydı" dedi. Savaşın sonunda İran'ın büyük bir bedel ödeyeceğini öngören uzman, "Bu savaş bittiği zaman İran, çok uzun bir süre hiç olmadığı kadar yalnız ve izole olmuş bir ülke olarak kalacak. Çünkü etrafında canını yakmadığı hiçbir ülke kalmadı" ifadelerini kullandı.

