İran füzesi imha edildi! A Haber'de kritik uyarı: İran çok büyük bir bedel ödeyecek
İran ile İsrail-ABD hattında yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , Batı'nın İran’da beklediği iç ayaklanmanın gerçekleşmediğini ve askeri operasyonların öngörülen sürede sonuç vermediğini vurguladı. İran’ın süreç yönetimindeki başarısızlıklarına ve komşularıyla olan ilişkilerine dikkat çeken Akgün "İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’a füze göndermesi nasıl açıklanabilir? Bu çok büyük bir hataydı" dedi ve savaşın sonunda İran’ın büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.
Akgün savaşın maliyetinin artmasıyla birlikte ABD iç siyasetinde ve küresel ekonomide ciddi bir krizin kapıda olduğunu belirten Akgün , bölgedeki stratejik dengelerin sanıldığından çok daha karmaşık olduğuna dikkat çekti.
İRAN REJİMİ BEKLENENİN AKSİNE DİRENİYOR
Sürecin askeri boyutunu ele alan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , "Geçtiğimiz bir hafta 10 gün içinde İran'ın yoğun ve yıkıcı saldırılara rağmen birkaç günde tabiri caizse diz çökmeyeceği anlaşılmış vaziyette" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in en büyük beklentilerinden birinin gerçekleşmediğini belirten A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "Trump'ın ve Netanyahu'nun açıklamalarında sık sık dile getirdikleri içeriden bir dip dalga, yani bir İran içindeki ayaklanmaydı. Bunun da olmadığını gördük. İran halkı şu ana kadar şu ya da bu nedenle henüz daha ayaklanmadı" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.
MİLLİYETÇİLİK DUYGUSU VE REJİME DESTEK ARTIYOR
Olası ambargo ve altyapı saldırılarının ters tepebileceğini öngören A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün "İran'a diz çöktürebilmek için elektrik, su şebekesi gibi sıradan insanların normal hayatlarını etkileyecek birtakım saldırılar da gündeme gelir. Tüm bunları yan yana koyduğumuz zaman İran halkının milliyetçi bir duyguyla mevcut yönetim etrafında kenetlenmesi, kenetlenmenin artması riski de söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.
KÜRT GRUPLAR HAREKETE GEÇMEDİ: SADECE HAVA HAREKATI YETMEZ
Bölgesel aktörlerin tutumuna değinen A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , "Amerika ve İsrail'in beklentilerinin aksine gerek İran'daki Kürt gruplar, gerekse Irak'taki Kürt gruplar da henüz bir hareketlenme içine girmiş durumda değiller" dedi. Tarihsel perspektiften hava saldırılarının yetersizliğini vurgulayan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün , "İkinci Dünya Harbi'nden itibaren olan şöyle kabaca 50-100 sene arasına baktığımız zaman sadece hava akınlarıyla kazanılmış bir savaş yok, tarih bunu yazmıyor. Eğer Kürtler de kendilerini kullandırmayacaklarsa o takdirde bu savaş hava saldırılarıyla ne kadar sürebilir?" sorusunu sordu.