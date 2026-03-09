Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze ile ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" denildi.
CANLI ANLATIM
İRAN'IN BALİSTİK FÜZESİ GAZİANTEP'TE DÜŞÜRÜLDÜ!
İran'dan ateşlenen balistik füze, Türk hava sahasına girdikten sonra NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından anında müdahale ile etkisiz hale getirildi. Füzenin parçaları Gaziantep'te boş bir araziye düşerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması yüreklere su serpti. Devletin zirvesi olayı anbean takip ederken, Türkiye'den bölgedeki tüm taraflara net ve sert bir uyarı geldi.
FACİA KIL PAYI ATLATILDI: KEPÇENİN YANINA DÜŞTÜ!
İran'dan fırlatıldığı açıklanan füzenin parçaları, Gaziantep'in Güneşehir Mahallesi'nde boş bir alana düştü. Bölgede büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Füze enkazının, o sırada alanda çalışan bir iş makinesinin ve operatörünün hemen yakınına düştüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı, füze parçasının iş makinesinin kepçe kısmındaki boşluktan geçerek bu noktaya yuvarlandığını aktardı. Olay yerine anında çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi ve bölge güvenlik çemberine alındı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN NET MESAJ: "TEREDDÜTSÜZ ADIM ATILIR!"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili yaptığı açıklamada füzenin İran'dan ateşlendiğini ve Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Bakanlık açıklamasında, "Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir" denilirken, Türkiye'nin egemenliğine yönelik tehditlere karşı tavrı da net bir dille ortaya kondu. Bakanlık, "Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin her kimin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz" sözleriyle taraflara uyarıda bulunuldu.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: DEVLETİMİZ TEYAKKUZDA, GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada devletin tüm kurumlarının olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirtti. Duran, İran'dan ateşlenen füzenin Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO unsurlarınca zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Gelişmenin ilk andan itibaren tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Duran, "Gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhal devreye alınmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir" dedi. Türkiye'nin kararlılığını vurgulayan Duran, "Devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir" sözleriyle aktardı. Duran ayrıca, bölgedeki gerilimin tırmanmaması için, "İran başta olmak üzere tüm taraflara bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz" çağrısında bulundu.
JANDARMA BÖLGEDE: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Füzenin gövde kısmı ve diğer parçalarının düştüğü arazi tamamen kontrol altına alındı. Füzenin rotasından mı saptığı yoksa başka bir mahiyette mi Türk hava sahasına girdiği henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili radar iz takipleri dahil olmak üzere çok yönlü soruşturmanın sürdüğü ve önümüzdeki saatlerde yeni bir açıklama yapılabileceği belirtildi. Şu an için bölgede yaralı ve can kaybının olmaması en büyük teselli oldu.
İRAN'DAKİ KAOS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI! NATO FÜZEYİ HAVADA İMHA ETTİ! ANKARA'DAN SERT UYARI GELDİ!
İran'dan ateşlenen ve Türk topraklarına yönelen bir balistik füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından Gaziantep semalarında imha edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Ankara'dan Tahran'a peş peşe sert uyarılar geldi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında yaptığı çarpıcı analizde olayın perde arkasına dikkat çekerek, İran'daki bir "otorite boşluğuna" ve "kötü niyetli" çevrelere işaret etti. Akgün, bu olayın Türkiye'nin NATO üyeliğinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SATIR SATIR AÇIKLAMA
Olayın hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama ile durum netliğe kavuştu. Bakanlık, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü belirtilirken, "Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" denildi. Ankara'nın kararlı duruşu ise, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz" sözleriyle dünyaya ilan edildi.
"BU İKİNCİ FÜZE!"
A Haber canlı yayınına katılan Ankara Temsilcisi Murat Akgün, bu olayın bir ilk olmadığına dikkat çekti. Daha önce de Hatay'a mühimmat parçalarının düştüğünü hatırlatan Akgün, "Bu, İran'dan topraklarımıza ateşlendiği tespit edilen ikinci bir füze söz konusu" diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu. Akgün, Gaziantep'e düşen parçaların İran füzesine mi yoksa onu imha eden NATO önleyici füzesine mi ait olduğunun henüz bilinmediğini, ancak en önemli unsurun herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğunu belirtti.
İRAN'DA OTORİTE BOŞLUĞU MU VAR?
Murat Akgün, İran içindeki çelişkili duruma ve olası bir otorite boşluğuna işaret etti. İlk füze olayından sonra İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın komşulardan özür dilediğini ancak daha sonra Tahran'daki sertlik yanlılarının baskısıyla bu açıklamasını yalanlamak zorunda kaldığını belirten Akgün, "İran'da bir otorite boşluğu hala var mı? Bu daha büyük bir olasılık olarak gözüküyor. Çünkü bir mozaik sisteminden bahsediliyor. Yani yetkinin merkezden daha uçlardaki başka bölgelere iletilmesi. Bu çok tehlikeli bir durum" analizinde bulundu. Akgün, bu durumun ardında gidişatı okuyamayan "basiretsizler" ya da Türkiye'yi kasten hedefe koyan "kötü niyetliler" olabileceğini, "Hani İran batarken, kendi kafalarına göre biz batarken herkes batsın" zihniyetine sahip çevrelerin var olabileceğini sözlerine ekledi.
"TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ HAYATİ ÖNEMDE"
Akgün, yaşanan bu skandal provokasyonun Türkiye'nin NATO üyeliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Akgün, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü ilk füzede olduğu gibi bu füze de NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getiriliyor. Ortada şöyle bir gerçek var: Türkiye NATO için çok önemli, NATO da Türkiye için çok önemli" ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN PEŞ PEŞE UYARILAR
Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından İletişim Başkanlığı'ndan da net bir açıklama geldi. Füzenin Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO unsurlarınca imha edildiği teyit edilirken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yeniliyoruz" sözleriyle Tahran yönetimine seslendi. Duran ayrıca, dezenformasyona karşı vatandaşları uyararak yalnızca resmi makamlardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini önemle rica etti.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk hava sahasına giren balistik füzenin imhasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhal devreye alınmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir" dedi.
'ÇATIŞMALARIN YAYILMAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'
Duran, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmamasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE'NİN UYARILARINA RİAYET EDİLMESİ HERKESİN MENFAATİNE"
Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."