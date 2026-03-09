Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze ile ilgili açıklama

İran'dan ateşlenen balistik füze, Türk hava sahasına girdikten sonra NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından anında müdahale ile etkisiz hale getirildi. Füzenin parçaları Gaziantep'te boş bir araziye düşerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması yüreklere su serpti. Devletin zirvesi olayı anbean takip ederken, Türkiye'den bölgedeki tüm taraflara net ve sert bir uyarı geldi.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, İran füzesinin düşürüldüğü bölgeden son durumu aktardı.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI: KEPÇENİN YANINA DÜŞTÜ!

İran'dan fırlatıldığı açıklanan füzenin parçaları, Gaziantep'in Güneşehir Mahallesi'nde boş bir alana düştü. Bölgede büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Füze enkazının, o sırada alanda çalışan bir iş makinesinin ve operatörünün hemen yakınına düştüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı, füze parçasının iş makinesinin kepçe kısmındaki boşluktan geçerek bu noktaya yuvarlandığını aktardı. Olay yerine anında çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi ve bölge güvenlik çemberine alındı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN NET MESAJ: "TEREDDÜTSÜZ ADIM ATILIR!"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili yaptığı açıklamada füzenin İran'dan ateşlendiğini ve Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Bakanlık açıklamasında, "Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir" denilirken, Türkiye'nin egemenliğine yönelik tehditlere karşı tavrı da net bir dille ortaya kondu. Bakanlık, "Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin her kimin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz" sözleriyle taraflara uyarıda bulunuldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: DEVLETİMİZ TEYAKKUZDA, GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada devletin tüm kurumlarının olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirtti. Duran, İran'dan ateşlenen füzenin Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO unsurlarınca zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Gelişmenin ilk andan itibaren tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Duran, "Gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhal devreye alınmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir" dedi. Türkiye'nin kararlılığını vurgulayan Duran, "Devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir" sözleriyle aktardı. Duran ayrıca, bölgedeki gerilimin tırmanmaması için, "İran başta olmak üzere tüm taraflara bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz" çağrısında bulundu.

JANDARMA BÖLGEDE: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Füzenin gövde kısmı ve diğer parçalarının düştüğü arazi tamamen kontrol altına alındı. Füzenin rotasından mı saptığı yoksa başka bir mahiyette mi Türk hava sahasına girdiği henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili radar iz takipleri dahil olmak üzere çok yönlü soruşturmanın sürdüğü ve önümüzdeki saatlerde yeni bir açıklama yapılabileceği belirtildi. Şu an için bölgede yaralı ve can kaybının olmaması en büyük teselli oldu.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgeden son durumu bu sözlerle aktardı.