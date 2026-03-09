Orta Doğu'da İran üzerinden din savaşı mı? Hegseth'in "kafir" dövmesi ve "Amalek" kehaneti

ABD'nin Savaş Bakanı Pete Hegseth'in vücudundaki dövmelerin derin anlamlar taşınmasına dikkat etmesi Akan, "Eski bir asker ve Fox sunucusu olan Hegseth'in kolundaki 'Deus Vult' dövmesi 'Tanrı böyle istiyor' anlamına gelir. Bu ifade, 1095 yılında Papa Urban'ın ilk Haçlı seferi kullanımında kullanımı sloganıdır. Hegseth, bu dövmeyi koluna kazıyarak modern bir Haçlı seferini işaret ediyor ve bu işi temsil ediyor" diyerek dövmenin altında yatan kirli zihniyete dikkat çekti.

Hegseth'in vücudunda taşıdığı başka bir simgeyi deşifre eden Murat Akan, " Hegseth'in kolunda Arapça 'Kafir' yazısı da bulunuyor. Bu, İslam'a yönelik doğrudan bir meydan okumadır. 'İnkar ediyorum, kabul ediyorum' mesajı veren bu yazı, Allah'ı ve inkar eden bir rejimindir. Bu dövme, ABD'deki evanjelist ve ezoterik yapılan zamanın İslam'ın aydınlanma açısını net bir şekilde ortaya çıkması" ifadesinde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü

TAPINAK ŞÖVALYELERİ VE EVANJELİK YAPILANMANIN KİRLİ PLANI

ABD'deki ezoterik yapılanların sembolleri üzerinden mesaj anlatıldığı vurgulayan Akan, "Hegseth'in kolunda sadece Haçlı sloganları değil, Tapınak Şövalyeleri'nin kılıç ve kalkan simgeleri de yer alıyor. ABD'deki bu evanjelik yapı, gösterilen bu semboller üzerinden ifade ediyor. Netanyahu'nun 'Amalek' çıkışı ile Hegseth'in 'Haçlı' sembolleri aynı kapıya çıkıyor: Orta Doğu'da yeni bir paylaşım ve bölünme savaşı adı altında. parçanın yeniden şekillendirilmesi işlemidir" şeklinde konuştu.

Pete Hegseth'in kolundaki "kafir" dövmesi ne anlama geliyor?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kolunda Arapça "كافر" (kafir) yazılı bir dövme bulunduğu fotoğraflarla doğrulandı. Bu kelime Arapçada "inkârcı" veya "inançsız" anlamına geliyor ve özellikle İslam literatüründe Tanrı'ya inanmayan kişi için kullanılıyor. Dövme, bazı çevreler tarafından Müslümanlara karşı aşağılayıcı bir mesaj olarak yorumlanarak tartışma yarattı.

"Deus Vult" ne demek ve neden tartışılıyor?

Hegseth'in kolundaki bir diğer dövme olan "Deus Vult" Latince bir ifade olup "Tanrı böyle istiyor" anlamına gelir. Bu slogan, tarihsel olarak Haçlı Seferleri sırasında kullanılan bir savaş çağrısı olarak bilinir. Günümüzde bazı aşırı sağ grupların da bu ifadeyi kullanması nedeniyle sembol tartışmalara yol açmaktadır.

Amalek nedir?

Amalek, Tevrat'ta geçen eski bir kavimdir. Metinlere göre Amalekliler, İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra onlara saldıran düşman bir topluluk olarak anlatılır. Bu nedenle bazı dini yorumlarda Amalek, İsrail'e düşman olan güçlerin sembolik bir temsilcisi olarak kullanılır. Günümüzde siyasi söylemlerde bu kavramın kullanılması, dini referanslarla yürütülen bir mücadele algısını güçlendirdiği için tartışma yaratmaktadır.

Amalek kavramı güncel siyasette neden gündeme geliyor?

Bazı siyasetçiler ve dini liderler, modern düşmanlarını tanımlarken "Amalek" kavramına atıfta bulunabiliyor. Örneğin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ı eleştiren bir konuşmasında Tevrat'taki Amalek anlatısına göndermede bulunarak bu kavramı gündeme getirdi. Bu tür söylemler, çatışmaların yalnızca siyasi değil dini referanslarla da açıklanabileceği yönünde tartışmaları artırıyor.

Bu tartışmalar neden "din savaşı" söylemini gündeme getiriyor?

ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimde kullanılan dini semboller ve ifadeler, çatışmanın sadece jeopolitik değil ideolojik ve dini boyutlarının da olabileceği yönündeki tartışmaları güçlendiriyor. Uzmanlara göre bu tür söylemler, zaten kırılgan olan Orta Doğu dengelerini daha da hassas hale getirebilir.