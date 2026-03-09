CANLI YAYIN

Orta Doğu'da İran üzerinden din savaşı mı? Hegseth'in "kafir" dövmesi ve "Amalek" kehaneti

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in kirli ittifakıyla İran'a yönelik başlatılan savaşta 10 gün geride kalırken ABD'li senatör Lindsey Graham'ın yaptığı "Bu bir din savaşıdır" açıklamasının yankıları sürüyor. O sözlerin ardından ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in kolundaki Arapça yazılı "Kafir" ve Latince "Deus Vult" yazılı "Tanrı böyle istiyor" dövmeleri de birçok tartışmaları beraberinde getirirken "İran üzerinden din savaşı mı?" sorusunun sorulmasına neden oldu. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Stratejist - Yazar Murat Akan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akan Netanyahu'nun Gazze soykırımında ve İran'daki saldırılarda "Amanek" çıkışını hatırlatarak Hegseth'in kolundaki sembollerle aynı kapıya çıktığını belirtti. Akan ayrıca Orta Doğu'da yaşananları bir paylaşım ve bölünme savaşı olarak nitelendirdi.

ABD'nin müzakere masasını dağıtarak İsrail ile İran'a başlattığı savaşta gerilim her geçen gün tırmanarak sürüyor. Orta Doğu'da kaos eksik olmazken ABD'li senatör Lindsey Graham'ın yaptığı "Bu bir din savaşıdır" açıklaması ise tansiyonu yeniden artırırken Savaş Bakanı Pete Hegseth'in dövmeleri ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

KOLUNDA "KAFİR" VE DEUS VULT" DÖVMELERİ

Eski sunucu ve şimdilerde ABD'nin Savaş Bakanı Pete Hegseth'in geçmiş yıllarda çekildiği bir fotoğraf ve görseldeki dövmeler gündeme geldi. Hegseth'in kolundaki dövmelerde Arapça "kâfir" yazılı dövme ile Latince "Deus Vult" yani "Tanrı böyle istiyor" dövmesi yeniden gündeme geldi.

HEGSETH'İN "KAFİR" DÖVMESİ VE AMALEK KEHANETİ

İran'da günlerdir süren savaşın ardından Graham ve Hegseth'in peş peşe ortaya çıkan iki olay Orta Doğu'da yeni bir tartışmayı beraberinde getirerek "Saldırılar İran üzerinden din savaşı mı?" sorusuna neden oldu. Yaşanan gelişmeler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programda masaya yatırılırken Stratejist-Yazar Murat Akan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

NETANYAHU'NUN "AMALEK" ŞİFRESİ VE NİL-FIRAT HEDEFİ

Netanyahu'nun savaş sürecinde kullandığı dini referansların tesadüf olmadığını belirten Murat Akan, "Netanyahu hem Gazze katliamında hem de İran savaşında 'Amalek' kelimesini kullanıyor. Bu kelime İsrail'in tarihi düşmanlarını, kan yalayan kavimleri ifade eder. Tevrat'ta geçen bu emir, Nil'den Fırat'a kadar olan yerde yaşayan bu 'düşmanların' hafızasını silmek için kadın, çocuk, demeden herkesin yokluğu var. bölgedeki katliam planını itiraf ediyor" dedi.

PETE HEGSETH'İN KOLUNDAKİ HAÇLI MESAJLARI

ABD'nin Savaş Bakanı Pete Hegseth'in vücudundaki dövmelerin derin anlamlar taşınmasına dikkat etmesi Akan, "Eski bir asker ve Fox sunucusu olan Hegseth'in kolundaki 'Deus Vult' dövmesi 'Tanrı böyle istiyor' anlamına gelir. Bu ifade, 1095 yılında Papa Urban'ın ilk Haçlı seferi kullanımında kullanımı sloganıdır. Hegseth, bu dövmeyi koluna kazıyarak modern bir Haçlı seferini işaret ediyor ve bu işi temsil ediyor" diyerek dövmenin altında yatan kirli zihniyete dikkat çekti.

İSLAM DÜNYASINA MEYDAN OKUMA: ARAPÇA "KAFİR" DÖVMESİ

Hegseth'in vücudunda taşıdığı başka bir simgeyi deşifre eden Murat Akan, "Hegseth'in kolunda Arapça 'Kafir' yazısı da bulunuyor. Bu, İslam'a yönelik doğrudan bir meydan okumadır. 'İnkar ediyorum, kabul ediyorum' mesajı veren bu yazı, Allah'ı ve inkar eden bir rejimindir. Bu dövme, ABD'deki evanjelist ve ezoterik yapılan zamanın İslam'ın aydınlanma açısını net bir şekilde ortaya çıkması" ifadesinde bulundu.

TAPINAK ŞÖVALYELERİ VE EVANJELİK YAPILANMANIN KİRLİ PLANI

ABD'deki ezoterik yapılanların sembolleri üzerinden mesaj anlatıldığı vurgulayan Akan, "Hegseth'in kolunda sadece Haçlı sloganları değil, Tapınak Şövalyeleri'nin kılıç ve kalkan simgeleri de yer alıyor. ABD'deki bu evanjelik yapı, gösterilen bu semboller üzerinden ifade ediyor. Netanyahu'nun 'Amalek' çıkışı ile Hegseth'in 'Haçlı' sembolleri aynı kapıya çıkıyor: Orta Doğu'da yeni bir paylaşım ve bölünme savaşı adı altında. parçanın yeniden şekillendirilmesi işlemidir" şeklinde konuştu.

Pete Hegseth'in kolundaki "kafir" dövmesi ne anlama geliyor?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kolunda Arapça "كافر" (kafir) yazılı bir dövme bulunduğu fotoğraflarla doğrulandı. Bu kelime Arapçada "inkârcı" veya "inançsız" anlamına geliyor ve özellikle İslam literatüründe Tanrı'ya inanmayan kişi için kullanılıyor. Dövme, bazı çevreler tarafından Müslümanlara karşı aşağılayıcı bir mesaj olarak yorumlanarak tartışma yarattı.

"Deus Vult" ne demek ve neden tartışılıyor?

Hegseth'in kolundaki bir diğer dövme olan "Deus Vult" Latince bir ifade olup "Tanrı böyle istiyor" anlamına gelir. Bu slogan, tarihsel olarak Haçlı Seferleri sırasında kullanılan bir savaş çağrısı olarak bilinir. Günümüzde bazı aşırı sağ grupların da bu ifadeyi kullanması nedeniyle sembol tartışmalara yol açmaktadır.

Amalek nedir?

Amalek, Tevrat'ta geçen eski bir kavimdir. Metinlere göre Amalekliler, İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra onlara saldıran düşman bir topluluk olarak anlatılır. Bu nedenle bazı dini yorumlarda Amalek, İsrail'e düşman olan güçlerin sembolik bir temsilcisi olarak kullanılır. Günümüzde siyasi söylemlerde bu kavramın kullanılması, dini referanslarla yürütülen bir mücadele algısını güçlendirdiği için tartışma yaratmaktadır.

Amalek kavramı güncel siyasette neden gündeme geliyor?

Bazı siyasetçiler ve dini liderler, modern düşmanlarını tanımlarken "Amalek" kavramına atıfta bulunabiliyor. Örneğin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ı eleştiren bir konuşmasında Tevrat'taki Amalek anlatısına göndermede bulunarak bu kavramı gündeme getirdi. Bu tür söylemler, çatışmaların yalnızca siyasi değil dini referanslarla da açıklanabileceği yönünde tartışmaları artırıyor.

Bu tartışmalar neden "din savaşı" söylemini gündeme getiriyor?

ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimde kullanılan dini semboller ve ifadeler, çatışmanın sadece jeopolitik değil ideolojik ve dini boyutlarının da olabileceği yönündeki tartışmaları güçlendiriyor. Uzmanlara göre bu tür söylemler, zaten kırılgan olan Orta Doğu dengelerini daha da hassas hale getirebilir.

