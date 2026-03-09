Orta Doğu'da İran üzerinden din savaşı mı? Hegseth'in "kafir" dövmesi ve "Amalek" kehaneti
Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in kirli ittifakıyla İran'a yönelik başlatılan savaşta 10 gün geride kalırken ABD'li senatör Lindsey Graham'ın yaptığı "Bu bir din savaşıdır" açıklamasının yankıları sürüyor. O sözlerin ardından ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in kolundaki Arapça yazılı "Kafir" ve Latince "Deus Vult" yazılı "Tanrı böyle istiyor" dövmeleri de birçok tartışmaları beraberinde getirirken "İran üzerinden din savaşı mı?" sorusunun sorulmasına neden oldu. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Stratejist - Yazar Murat Akan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akan Netanyahu'nun Gazze soykırımında ve İran'daki saldırılarda "Amanek" çıkışını hatırlatarak Hegseth'in kolundaki sembollerle aynı kapıya çıktığını belirtti. Akan ayrıca Orta Doğu'da yaşananları bir paylaşım ve bölünme savaşı olarak nitelendirdi.
ABD'nin müzakere masasını dağıtarak İsrail ile İran'a başlattığı savaşta gerilim her geçen gün tırmanarak sürüyor. Orta Doğu'da kaos eksik olmazken ABD'li senatör Lindsey Graham'ın yaptığı "Bu bir din savaşıdır" açıklaması ise tansiyonu yeniden artırırken Savaş Bakanı Pete Hegseth'in dövmeleri ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
KOLUNDA "KAFİR" VE DEUS VULT" DÖVMELERİ
Eski sunucu ve şimdilerde ABD'nin Savaş Bakanı Pete Hegseth'in geçmiş yıllarda çekildiği bir fotoğraf ve görseldeki dövmeler gündeme geldi. Hegseth'in kolundaki dövmelerde Arapça "kâfir" yazılı dövme ile Latince "Deus Vult" yani "Tanrı böyle istiyor" dövmesi yeniden gündeme geldi.
İran'da günlerdir süren savaşın ardından Graham ve Hegseth'in peş peşe ortaya çıkan iki olay Orta Doğu'da yeni bir tartışmayı beraberinde getirerek "Saldırılar İran üzerinden din savaşı mı?" sorusuna neden oldu. Yaşanan gelişmeler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programda masaya yatırılırken Stratejist-Yazar Murat Akan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
NETANYAHU'NUN "AMALEK" ŞİFRESİ VE NİL-FIRAT HEDEFİ
Netanyahu'nun savaş sürecinde kullandığı dini referansların tesadüf olmadığını belirten Murat Akan, "Netanyahu hem Gazze katliamında hem de İran savaşında 'Amalek' kelimesini kullanıyor. Bu kelime İsrail'in tarihi düşmanlarını, kan yalayan kavimleri ifade eder. Tevrat'ta geçen bu emir, Nil'den Fırat'a kadar olan yerde yaşayan bu 'düşmanların' hafızasını silmek için kadın, çocuk, demeden herkesin yokluğu var. bölgedeki katliam planını itiraf ediyor" dedi.