İran’daki ilkokul saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Öğrencileri ABD Tomahawk’ı böyle katletmiş

Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 11:29 Son Güncelleme: 09 Mart 2026 11:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

The Washington Post'un özel haberine göre, İran'ın güneyindeki Minab kentinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ilkokul saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gazete tarafından doğrulanan videoda, İran Devrim Muhafızları'na ait deniz üssünün yanındaki bölgeye ABD yapımı Tomahawk seyir füzesinin isabet ettiği görülüyor. Uzmanlar görüntülerin ABD'nin saldırıdaki rolüne dair güçlü işaretler taşıdığını belirtiyor.

İranlı yetkililerin açıklamasına göre Şeceret Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıda en az 175 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, İran ile ABD ve İsrail arasında bir hafta süren çatışmalar sırasında siviller açısından en ölümcül olay olduğu değerlendiriliyor. The Washington Post'un yayımladığı özel habere göre, Pazar günü internette dolaşıma giren bir video görüntüsü saldırının seyrine dair kritik bir ayrıntıyı ortaya koydu. Gazetenin doğruladığı görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait bir kompleksin yanındaki bölgeye doğru ilerleyen ve patlayan bir füze görülüyor. ABD, İRAN'DAKİ 175 ÇOCUĞU BÖYLE KATLETTİ

Sekiz mühimmat uzmanının incelemesine göre videodaki mühimmatın ABD'nin kullandığı Tomahawk seyir füzesi olduğu değerlendiriliyor. Gazete, bu görüntülerin 28 Şubat'ta Minab kentinde onlarca çocuğun ölümüne yol açan saldırıda ABD'nin rolüne işaret eden en güçlü kanıtlardan biri olduğunu yazdı.

KATLİAMIN MERKEZİNDE BİR İLKOKUL: 175 KİŞİ ÖLDÜ İranlı yetkililer saldırıda en az 175 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayının büyük bölümünü çocukların oluşturduğu belirtiliyor. Ancak The Washington Post, can kaybı sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını da not etti. Tomahawk füzeleri uzun menzilli seyir füzeleri olarak biliniyor ve ABD Donanması gemileri veya denizaltılarından fırlatılabiliyor. Haberde dikkat çekilen kritik ayrıntılardan biri de şu:

ABD ordusu, çatışmaya katılan taraflar arasında Tomahawk füzesine sahip olduğu bilinen tek ülke. ABD güçlerinin aynı operasyon kapsamında başka saldırılarda da Tomahawk kullandığı belirtiliyor.

7 SANİYELİK VİDEO: FÜZENİN GELİŞİ VE PATLAMA ANI İran'daki yarı resmi Mehr Haber Ajansı tarafından yayımlanan 7 saniyelik video, saldırıya dair bugüne kadar ortaya çıkan ilk doğrudan görüntülerden biri oldu. Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntüler yalnızca saldırı sonrasını gösteriyordu.