İran’daki ilkokul saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Öğrencileri ABD Tomahawk’ı böyle katletmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Washington Post'un özel haberine göre, İran'ın güneyindeki Minab kentinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ilkokul saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gazete tarafından doğrulanan videoda, İran Devrim Muhafızları'na ait deniz üssünün yanındaki bölgeye ABD yapımı Tomahawk seyir füzesinin isabet ettiği görülüyor. Uzmanlar görüntülerin ABD'nin saldırıdaki rolüne dair güçlü işaretler taşıdığını belirtiyor.

İranlı yetkililerin açıklamasına göre Şeceret Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıda en az 175 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, İran ile ABD ve İsrail arasında bir hafta süren çatışmalar sırasında siviller açısından en ölümcül olay olduğu değerlendiriliyor.

The Washington Post'un yayımladığı özel habere göre, Pazar günü internette dolaşıma giren bir video görüntüsü saldırının seyrine dair kritik bir ayrıntıyı ortaya koydu. Gazetenin doğruladığı görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait bir kompleksin yanındaki bölgeye doğru ilerleyen ve patlayan bir füze görülüyor.

ABD, İRAN'DAKİ 175 ÇOCUĞU BÖYLE KATLETTİ
Sekiz mühimmat uzmanının incelemesine göre videodaki mühimmatın ABD'nin kullandığı Tomahawk seyir füzesi olduğu değerlendiriliyor.

Gazete, bu görüntülerin 28 Şubat'ta Minab kentinde onlarca çocuğun ölümüne yol açan saldırıda ABD'nin rolüne işaret eden en güçlü kanıtlardan biri olduğunu yazdı.

KATLİAMIN MERKEZİNDE BİR İLKOKUL: 175 KİŞİ ÖLDÜ

İranlı yetkililer saldırıda en az 175 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayının büyük bölümünü çocukların oluşturduğu belirtiliyor. Ancak The Washington Post, can kaybı sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını da not etti.

Tomahawk füzeleri uzun menzilli seyir füzeleri olarak biliniyor ve ABD Donanması gemileri veya denizaltılarından fırlatılabiliyor.

Haberde dikkat çekilen kritik ayrıntılardan biri de şu:
ABD ordusu, çatışmaya katılan taraflar arasında Tomahawk füzesine sahip olduğu bilinen tek ülke.

ABD güçlerinin aynı operasyon kapsamında başka saldırılarda da Tomahawk kullandığı belirtiliyor.

7 SANİYELİK VİDEO: FÜZENİN GELİŞİ VE PATLAMA ANI

İran'daki yarı resmi Mehr Haber Ajansı tarafından yayımlanan 7 saniyelik video, saldırıya dair bugüne kadar ortaya çıkan ilk doğrudan görüntülerden biri oldu. Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntüler yalnızca saldırı sonrasını gösteriyordu.

Videoda şu anlar görülüyor:

Görüntünün başında okulun bulunduğu bölgeden gri duman yükseldiği fark ediliyor.

Füze kadraja kameranın sol tarafından giriyor.

Havada hızla ilerleyen füzenin uğultusu net biçimde duyuluyor.

Füze yere çarptığında şiddetli bir patlama meydana geliyor.

Patlamanın tam noktası ağaçlar nedeniyle kısmen görünmese de yoğun siyah bir duman bulutu yükseliyor.

Patlamanın hemen ardından çığlık sesleri duyuluyor.

Uydu görüntülerini inceleyen The Washington Post'a göre füze okulun hemen yanındaki Devrim Muhafızları deniz üssündeki bir binayı hedef almış olabilir.

UZMANLAR: GÖRÜNTÜLER TOMAHAWK İLE UYUMLU

ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonları'nda hedefleme uzmanı olarak görev yapmış ve Pentagon'da sivil kayıplar değerlendirme biriminin eski başkanı olan Wes Bryant, videodaki mühimmatın Tomahawk ile örtüştüğünü söyledi.

Bryant, füzenin:

  • düz ve silindirik gövdesinin
  • eğimli burun yapısının

Tomahawk özellikleriyle örtüştüğünü belirtti.

Bryant ayrıca patlamanın büyüklüğünün de "Tomahawk'ın patlayıcı kapasitesiyle uyumlu" olduğunu ifade etti.

Tomahawk programının geliştirilmesinde görev almış eski bir ABD Donanması yetkilisi de anonim kalma şartıyla konuşarak videodaki füzenin profilinin ve kanatlarının "gerçekten bir Tomahawk gibi göründüğünü" söyledi.

"TOMAHAWK VARSA SALDIRI ABD'YE AİT OLABİLİR"

Silah araştırmaları kuruluşu Armament Research Services direktörü N.R. Jenzen-Jones, videonun ABD'nin saldırıyla bağlantısını güçlendirdiğini belirtti.

Jenzen-Jones'a göre savaş sırasında görev paylaşımı şu şekilde yapıldı:

  • ABD güçleri güney İran'daki operasyonları yürütüyor
  • İsrail ise farklı operasyon bölgelerinde faaliyet gösteriyor

Bu nedenle bölgede Tomahawk görülmesinin, çevredeki saldırıların ABD tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündürdüğü ifade edildi.

"VİDEO SAHTE" İDDİALARINA YANIT

The Washington Post'un talebi üzerine videoyu inceleyen iki farklı uzman görüntünün manipüle edilmediği sonucuna vardı.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde dijital adli analiz profesörü olan Hany Farid, videoda füzenin izlediği rotayı analiz etti.

Farid'e göre:

  • Füze düz bir hat üzerinde ilerliyor
  • Kamera hareket ederken böyle bir görüntüyü sahte şekilde üretmek son derece zor

New York Eyalet Üniversitesi Buffalo kampüsünden bilgisayar bilimci Siwei Lyu ise görüntüde yapay zekâ üretimi olduğuna dair herhangi bir iz bulamadığını söyledi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ: BÖLGEDE EN AZ 11 SALDIRI NOKTASI

Saldırıdan sonraki günlerde çekilen uydu görüntüleri bölgede en az 11 noktada hasar bulunduğunu ortaya koydu.

Uydu analizine göre:

  • Kız ilkokulu ile İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri üssü arasında duvar bulunuyor.
  • Askeri kompleks birden fazla saldırının hedefi olmuş.

The Washington Post'un incelediği uydu görüntüleri ayrıca kompleksin 2016'dan bu yana önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor.

2013 ile 2016 yılları arasında:

  • Okul ile askeri tesisler arasında ayrı bir giriş kapısı inşa edildi
  • Okulun açık oyun alanları da uydu görüntülerinde görülebiliyor.
TOMAHAWK FÜZELERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Uzmanlara göre her bir Tomahawk seyir füzesi yaklaşık 3 bin pound (yaklaşık 1,3 ton) ağırlığında.

Füzelerin özellikleri şöyle:

Önceden programlanmış hedef koordinatlarına göre hareket eder

Gelişmiş yönlendirme sistemleri kullanır

Uçuş sırasında GPS ile rota düzeltmesi yapabilir

Üzerindeki kamera sistemi hedef görüntülerini operatörlere aktarabilir

Hedef ve yön uçuş sırasında değiştirilebilir

ABD GENELKURMAY BAŞKANI TOMAHAWK SALDIRISINI DOĞRULAMIŞTI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 28 Şubat'ta Güney İran'da Tomahawk füzeleri kullanılarak saldırılar düzenlendiğini açıklamıştı.

Caine'in gösterdiği haritada Minab yakınlarında iki hedef işareti bulunuyordu. Ancak haritada şehrin adı belirtilmemişti.

NEW YORK TIMES VE REUTERS DA ABD'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta The New York Times tarafından yayımlanan bir araştırma da saldırıyla ABD arasında bağlantı kurmuştu.

Gazete, Pentagon açıklamaları ve bölgedeki hassas saldırı izlerine dayanarak şu sonuca ulaştı:

Okul binası muhtemelen Devrim Muhafızları'na ait deniz üssünü hedef alan aynı saldırı dalgası sırasında vuruldu.

Reuters da yayımladığı haberinde ABD'li askeri soruşturmacıların okula yönelik saldırının büyük ihtimalle ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündüğünü aktarmıştı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Saldırıya ilişkin Washington ile Tahran'dan gelen açıklamalar ise birbirini tamamen yalanlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının "İran tarafından gerçekleştirildiğini" söyledi.

Trump'ın yanında bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise şunları söyledi:

"Olayı elbette araştırıyoruz ancak sivilleri hedef alan tek taraf İran'dır."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü ise videoya ilişkin sorulara yanıt vermedi ve görüntülerde ABD tarafından fırlatılmış bir Tomahawk füzesinin olup olmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Ortaya çıkan yeni görüntüler ve uydu verileri ise Minab'daki okul katliamının arkasındaki gerçeklerin hâlâ netleşmediğini, ancak uluslararası kamuoyunda ABD'nin rolüne dair soruların giderek arttığını gösteriyor.

