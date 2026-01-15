Dijital platformlara yakın takip uyarısı!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), WhatsApp, Netflix ve TikTok gibi dijital platformlara yönelik denetim ve gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesini önerdi. Kurum, özellikle kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve üçüncü taraflarla paylaşılması konularında bağlayıcı ve ortak bir standart oluşturulmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan dijital platformlara yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yakın takip uyarısı geldi.
BTK hazırladığı raporda WhatsApp, Netflix, YouTube ve Tiktok gibi dijital platformlarda kullanıcı verilerinin işlenmesi ve paylaşımı konularında sıkı standartlar olması gerektiğine dikkat çekildi. Raporda "Dijital platformların faaliyetlerini sürekli denetleyen ve düzenli raporlar hazırlayan bir gözetim mekanizması oluşturulmalıdır" önerisine yer verildi.
REGÜLASYON ÇERÇEVESİ
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre BTK pek çok mecrayı içine alan dijital platformunda gözetim ve veri güvenliğini masaya yatırdı. Hazırlanan raporda, Türkiye'deki dijital platformların gözetimi ve veri güvenliği alanında mevcut düzenlemelerin önemli bir temel oluşturduğu belirtilerek "Daha etkin bir dijital ekosistem için bazı ek adımlar atılması gereklidir. İlk olarak, dijital platformların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak amacıyla, uluslararası iyi uygulamalardan esinlenerek daha detaylı bir regülasyon çerçevesi geliştirilebilir. Bu çerçeve, özellikle kullanıcı verilerinin işlenmesi, saklanması ve paylaşımı konularında sıkı standartlar içermelidir. Ayrıca, dijital platformların faaliyetlerini sürekli denetleyen ve düzenli raporlar hazırlayan bir gözetim mekanizması oluşturulmalıdır" denildi.
Raporda dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen veri toplamanın, kullanıcıların kişisel bilgileri üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olarak güvenlik risklerini artırdığı ifade edildi.
HAKLI TALEPLERE DİRENÇ GÖSTERİYORLAR
Sosyal ağ sağlayıcılarının, elde ettikleri milyarlarca dolar gelire rağmen, kişi haklarının korunması için ihtiyaç duyulan mekanizmaları geliştirmedikleri ya da etkin kullanmadıklarına işaret edilen raporda şunlar kaydedildi: "Kullanıcıların ve devletlerin haklı taleplerine direnç gösterdikleri gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında devletlere düşen pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır" denildi. İnternet ortamının ulusal sınır tanımayan şekilde hızlı erişim ve paylaşım kolaylığı sağlamasının, kötü niyetli kullanıcıların kimliklerini gizleyerek yasadışı eylemleri hayata geçirmesine fırsat tanıdığına dikkat çekilen raporda, "Sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, boşandığı eski eşine, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek amacıyla kullanıldığı durumlarda internet, düzenleme yapılması gereklidir."
