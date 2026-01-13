13 Ocak 2026, Salı
Dijital savaşların merkezi: Sosyal medya! İşte kapımızdaki tehlike
Sosyal medya platformlarında her geçen gün yeni bir skandal patlak verirken, uzmanlar dijital alanın modern savaşların yeni cephesi haline geldiğine dikkat çekti. Günümüzde çatışmaların artık yalnızca silahlarla yürütülmediğini vurgulayan uzmanlar, toplumu yönlendirme ve algı oluşturma gücüne sahip sosyal medya platformlarının fiilen birer savaş aracına dönüştüğünü ifade ediyor.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 07:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 07:54