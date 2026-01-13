Dijital savaşların merkezi: Sosyal medya! İşte kapımızdaki tehlike

DEVLETLER KADAR GÜÇLÜ OLDULAR

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Sosyolog Prof. Dr. Tunay Kamer, bu platformların belki birer devlet olmadıklarını ancak devlet kadar güçlü birer aktör olduklarına dikkat çekti. Kamer, "Çünkü hesap vermeden güç kullanabiliyorlar. Meta gibi şirketler artık sadece teknoloji şirketi değil, tamamen siyasi bir aktör. İş hesap vermeye gelince birden 'Biz özel şirketiz' durumuna dönüşüyor. Şeffaflık yoksa güvenlik de yoktur. Bugün sessiz kalınırsa yarın aynı döngü devam eder. Bu duruma artık dur denilmesi gerekiyor" diye konuştu.