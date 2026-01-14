Dijital egemenlik tehlikede: Yabancı platformlar 200 milyar TL'yi alıp Türkiye'ye yatırım yapmadı

Türkiye 'de reklam ve medya yatırımları son iki yılda dikkat çekici biçimde yükselirken, oluşan pastanın yaklaşık yüzde 75'i yabancı dijital platformların kontrolüne geçti. Bu durum, yerli medya kuruluşlarının pay kaybını artırırken dijital devlerin pazardaki ağırlığını daha da pekiştirdi.

PASTANIN BÜYÜK PAYI ABD VE ÇİN MERKEZLİ PLATFORMLARDA

Reklam sektörünün çatı kuruluşlarının Deloitte'a hazırlattığı Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, 2024'te 213 milyar TL'ye ulaşan medya ve reklam yatırımlarının yüzde 74.6'sına karşılık gelen 158 milyar TL'sini, ABD ve Çin merkezli küresel dijital platformları kaptı. Aynı dönemde televizyonun reklam pastasından aldığı pay yüzde 18.2'ye, yazılı basının payı ise yüzde 0.8'e kadar geriledi.

PARA KAZANIP YATIRIM YAPMADILAR

Uzmanlar, 2025 yılında yurtdışına aktarılan bu tutarın 200 milyar TL seviyesine ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Her yıl milyarlarca liralık reklam gelirini Türkiye'den elde eden X, Meta, YouTube, TikTok vb. platformların, buna karşın ülkeye yatırım, vergi, istihdam ve altyapı oluşturma konusunda aynı iştahı göstermediği vurgulanıyor.

Bu tablo, yalnızca ekonomik bir kayba değil; dijital kamusal alanın kontrolünün yabancı şirketlerin algoritmalarına bırakılması anlamına geldiği için stratejik bir risk olarak da değerlendiriliyor. Öte yandan, reklam verenlerden yüksek meblağlar alınmasına rağmen, reklamların ne kadarının vatandaşa yansıtıldığı ise belirlenemiyor.