Dijital egemenlik tehlikede: Yabancı platformlar 200 milyar TL'yi alıp Türkiye'ye yatırım yapmadı
2024 yılında toplam 213 milyar TL’ye ulaşan medya yatırımlarının yüzde 74,6’sı X, Meta, Google, YouTube ve TikTok gibi yabancı dijital platformlara yöneldi. Bu mecraların aldığı reklam payı 158 milyar TL’ye ulaştı. 2025’te dijital reklamlara giden kaynağın 200 milyar TL seviyesine çıkması öngörülürken, pastanın büyümesine rağmen yerli medyanın payı giderek azalıyor. Uzmanlara göre küresel platformlar reklam gelirlerinde büyük pay sahibi olurken Türkiye’de yeterli ölçekte yatırım yapmıyor. Bu durum yalnızca yerli medya kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliğini zayıflatmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin dijital egemenliği açısından da ciddi riskler barındırıyor.
Türkiye'de reklam ve medya yatırımları son iki yılda dikkat çekici biçimde yükselirken, oluşan pastanın yaklaşık yüzde 75'i yabancı dijital platformların kontrolüne geçti. Bu durum, yerli medya kuruluşlarının pay kaybını artırırken dijital devlerin pazardaki ağırlığını daha da pekiştirdi.
PASTANIN BÜYÜK PAYI ABD VE ÇİN MERKEZLİ PLATFORMLARDA
Reklam sektörünün çatı kuruluşlarının Deloitte'a hazırlattığı Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, 2024'te 213 milyar TL'ye ulaşan medya ve reklam yatırımlarının yüzde 74.6'sına karşılık gelen 158 milyar TL'sini, ABD ve Çin merkezli küresel dijital platformları kaptı. Aynı dönemde televizyonun reklam pastasından aldığı pay yüzde 18.2'ye, yazılı basının payı ise yüzde 0.8'e kadar geriledi.
PARA KAZANIP YATIRIM YAPMADILAR
Uzmanlar, 2025 yılında yurtdışına aktarılan bu tutarın 200 milyar TL seviyesine ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Her yıl milyarlarca liralık reklam gelirini Türkiye'den elde eden X, Meta, YouTube, TikTok vb. platformların, buna karşın ülkeye yatırım, vergi, istihdam ve altyapı oluşturma konusunda aynı iştahı göstermediği vurgulanıyor.
Bu tablo, yalnızca ekonomik bir kayba değil; dijital kamusal alanın kontrolünün yabancı şirketlerin algoritmalarına bırakılması anlamına geldiği için stratejik bir risk olarak da değerlendiriliyor. Öte yandan, reklam verenlerden yüksek meblağlar alınmasına rağmen, reklamların ne kadarının vatandaşa yansıtıldığı ise belirlenemiyor.
YÜZDE 55'İ VİDEO PLATFORMUNA
Hürriyet'in haberine göre Deloitte'ın hazırladığı Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, 2024'te gerçekleştirilen 158 milyar TL'lik dijital yatırımların yüzde 55.50'sini video reklamı yatırımları aldı. Bunlar YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok gibi video paylaşım mecralarıydı. Yüzde 47.97'lik kısmı ise gösterim ve tıklama bazlı reklamlardan oluştu. Burada da Google gibi büyük arama motorları büyük pay aldı. Aynı dönemde Influencer reklam yatırımlarının payı ise yüzde 6.27 olarak gerçekleşti.