Dijitalde denetimsiz kazanç dönemi bitti: Telif yasasının detayları belli oldu

SEFERBERLİK ÇAĞRISI



Dijital dünyanın sorunlarını çözmek için ailelerde dijital farkındalık oluşması ve çocuklarına rehberlik yapmaları gerektiğine dikkat çeken Elmas, bireyden aileye, sivil toplum örgütlerinden sosyal medya ve basın yayın kuruluşları ile devlet birimlerine kadar "seferberlik" başlatılması gerektiğini söyledi. Elmas, anaokulundan üniversiteye kadar her aşamada gençliğe dijital bilinç kazandırılması için çalıştaylar, sosyal programların devreye alınmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

MİLLİ OYUNLARLA HAKİMİYET KURULMALI

Elmas, başka ülkelerin platformları ve oyunlarıyla saatlerce ömrünü tüketen ve para harcayan insanlarımızla "pasif" durumda kalmak yerine, milli platform, program ve milli oyunlarla dijital dünyada hakimiyet kurulabileceğini ifade etti.

HIZLI OLMAK ZORUNDAYIZ



Her kesimde konuşmanın ötesine geçilerek aksiyon kazanılması gerektiğini dile getiren Elmas, "siyasi ve ideolojik ayrıma kapılmadan, ciddi bir çalışmayla hızlı olmak zorundayız" diyerek uyarıda bulundu.

DİJİTAL TELİF TEKLİFİ



Dijital kuşatmayı kurmak için hükümetin bir çok bakanlık ve ilgili kurumlarıyla kapsamlı çalışma yürüttüğüne işaret eden Elmas, bu çalışmaların bir ayağında da TBMM olarak kendilerinin bulunduğunu söyledi. "Dijital Telif" yasa taslağı çalışmalarının olgunlaştığını bildiren Elmas, şunları kaydetti:

EMEĞİN KARŞILIĞI ÖDENECEK



"İnsanların ilgisini çeken içerik üretenlerin, bu üretimlerinden pratik gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Dijital platformlar ve servis sağlayıcıları üretilen içeriklerle milyarlarca lira kazanmalarına rağmen, içerik üreticileri emeklerinin karşılığını alamıyor."

HABERİN DİJİTAL İZİ SÜRÜLECEK



Elmas'ın verdiği bilgilere göre teklifle, platformlar ve servis sağlayıcıları elde ettiği tüm gelirlerden içerik üreticisinin de yararlanacağı bir sistem kurulacak. Yapay zeka programlı bu sistemde üretilen içeriklerin hangi platform üzerinden, saat kaçta yayına verildiği, ilk yayınlayan ve bu içeriği kimlerin kullandığı takip edilecek. Örneğin bir haber içeriğinin ilk üreticisinden son kullanıcısına kadar dijital izi sürülebilecek.