Malezya Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim'i Külliye'ye resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. İki ülke arasında 7 kritik anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşuyor.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Türkiye Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğiz. Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın iş dünyamızla yapacağı görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık, önümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz adımları görüşmeyi sürdüreceğiz.
Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar. Malezya ile savunma alanında iş birliğimiz artıyor.
Gazze konusunu yakından takip edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Erdoğan Ankara'da Malezya Başbakanı İbrahim'i resmi törenle karşıladı.Konuk Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Enver İbrahim'e protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan, Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
BAŞKAN ERDOĞAN İBRAHİM'İ KABUL ETTİ
Öte yandan Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin anlaşmalar ve imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.
BAKAN GÜLER HAVALİMANINDA KARŞILADI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, Başkan Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Paylaşımda, karşılamaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adres belli oldu! Çılgınlar filmi İstanbul'un farklı bölgelerinde çekildi
- Etkili sunumun anahtarı! “Hayal edin ki…” kelimesiyle dikkatleri çekmek mümkün
- Kadın ve erkek arasındaki boy farkının nedeni SHOX geni çıktı!
- Lif deposu 5 kış sebzesi: Şişkinlik ve hazımsızlığa karşı etkili
- Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Karaciğer, böbrek, beyin: Vücut kendini nasıl temizliyor?
- Alışveriş yapacaklar dikkat: Yurt dışı alışverişinde 30 Euro sınırı kalktı
- BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?
- Ev bitkileri neden solar? Yanlış bakım kökleri çürütüyor!
- ATA AÖF finali ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
- ÖSYM duyurdu: 2025 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
- Darüşşafaka giriş sınavı 2026: Kimler başvurabilir, sınav ne zaman?