Malezya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

X

Paylaşımda, karşılamaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

(Foto: AA)

HANGİ KONULAR MASADA?

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" ifadelerine yer verdi.