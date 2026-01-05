05 Ocak 2026, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı

Başkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.01.2026 22:50
Başkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya’yı vefatının 51’inci yılında andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden şair Arif Nihat Asya’yı vefatının 51’inci yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli ve manevi değerlerimizi dizelerine ustalıkla, nakış nakış işleyen, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen büyük şair, muallim ve siyasetçi Arif Nihat Asya'yı ahirete irtihalinin 51'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andıBaşkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı

ARİF NİHAT ASYA KİMDİR?

Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904'te İstanbul Çatalca'da doğdu, 5 Ocak 1975'te Ankara'da yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat bölümünü bitirdi.

Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs'taki liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı.

1950-1954 arasında Seyhan (Adana) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. Milletvekilliğinden sonra tekrar öğretmenliğe döndü. Ankara Gazi Lisesi'nde edebiyat öğretmeni iken 1962'de emekliye ayrıldı. İstanbul'a döndü.

Yeni İstanbul ve Babıâli'de Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı. Daha sonra hece vezniyle ve serbest vezinli şiirler de yazdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya’yı vefatının 51’inci yılında andı Başkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya’yı vefatının 51’inci yılında andı Başkan Erdoğan şair Arif Nihat Asya’yı vefatının 51’inci yılında andı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör