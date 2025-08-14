Rezan Epözdemir'in terör suçundan ifadesine ahaber.com.tr ulaştı! Aynı masada yemek yediği CIA ve MOSSAD ajanlarını tanımıyormuş
Geçtiğimiz günlerde rüşvet, casusluk, terör ve FETÖ'ye yardım suçlamalarından gözaltına alınan ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen avukat Rezan Epözdemir'in Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı. Emniyette susma hakkını kullanan Epözemir, savcılıkta verdiği ifadede FETÖ ile bağlantısını reddederken; aynı masada yemek yediği CIA ve MOSSAD ajanları Michael Rubin ile Dan Arbell'i tanımadığını iddia etti. Söz konusu yemekle ilgili ise çelişkili ifadeler veren Epözdemir'in yemekte 25 dakika kaldığını söylemesine rağmen aynı noktada saatlerce BAZ kaydı verdiği belge dosyaya girdi.
10 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınan, ardından evinde ve ofisinde yapılan arama sonucu çok sayıda belge ve dijital materyale el konulan avukat Rezan Epözdemir; bu gece saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyette yapılan sorgusunda susma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddeden Epözdemir'in terör, casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı.
FETÖ İLE İRTİBATINI REDDETTİ
Epözdemir, savcılık tarafından sorulan FETÖ ile irtibatı ve iltisakı olup olmadığı ile ilgili soruya örgütle ilişkisini reddederek yanıt verdi. Epözdemir, FETÖ kumpaslarında mağdur olan kişilerin avukatlığını yaptığını iddia ederken; FETÖ'ye karşı çalışmaları nedeniyle de örgüt tarafından hedef alındığını söyledi.
AYNI MASADA YEMEK YEDİĞİ CIA VE MOSSAD AJANINI TANIMIYORMUŞ!
Epözdemir, FETÖ'nün hain darbe girişimi öncesinde CIA ajanı Michael Rubin ve MOSSAD ajanı Dan Arbell ile yediği yemeğe ilişkin sorularla ilgili olarak ise "Şahısların kim olduğunu bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı. Epözdemir, yemekte bir araya geldiği CIA ajanı Michael Rubin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, Chatnam House'dan Heather Hurlburt'la hayatı boyunca sadece 25 dakika o yemek masasında görüştüğünü iddia ederken; söz konusu yemekle ilgili de açıklama yaptı. Epözdemir, ilgili yemeğe CHP'li Gürsel Tekin tarafından davet edildiğini açıklarken; söz konusu davetin ise kardeşinin o dönemki nişanlısının İngilizce çeviri yapması ile ilgili olduğunu söyledi.
TERCÜME ÇELİŞKİSİ
Yemekte CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın bulunmasına rağmen çeviri için neden kardeşine ihtiyaç duyulmasıyla ilgili olarak ise çelişkili ifadeler kullanan Epözdemir, "Söz konusu yemekte Yurter Özcan gibi bir siyasi partinin ABD temsilcisi olan bir kişi varken neden çeviri olarak birine ihtiyaç duyulduğunu ben bilmiyorum." dedi. Epözdemir, yemeğe çeviri için çağırıldıklarını iddia etmesine rağmen kardeşinin nişanlısının hiç çeviri yapmadığını ve Yurter Özcan'ın masada olması nedeniyle buna gerek kalmadığını ifade etti. Yemeğe saat kaçta ve heyetle birlikte mi tek mi gittiğine ilişkin sorulan sorulara ise "Hatırlamıyorum." şeklinde yanıt verdi.
Epözdemir, CIA ve MOSSAD ajanlarının olduğu heyetin Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztırak gibi CHP'li isimlerle de görüştüğünü söyledi.
25 DAKİKA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ SAATLERCE BAZ KAYDI ÇIKTI
Öte yandan Epözdemir'in yemekte 25 dakika boyunca görüştüğünü söylemesine rağmen, yemeğin yendiği yer olan Su Ada'da aynı gün saatlerce baz kaydı verdiği dosyadaki belgelere yansıdı.
İŞTE EPÖZDEMİR'İN SAVCILIKTA VERDİĞİ O İFADENİN TAM METNİ
SORULDU : KISA ÖZ GEÇMİŞİNİZİ ANLATINIZ ?
CEVAP : 19 yıllık hukukçuyum, aynı zamanda akademisyenim 2024 yılında da doçentlik ünvanı da aldım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Evliyim 3 çocuğum var. 19 yıldır serbest avukatlık yapıyorum.
SORULDU : ADINIZA KAYITLI KAÇ ADET GSM NUMARASI BULUNMAKTADIR? BU NUMARALAR HANGİLERİDİR VE KİMLER TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR? AYRICA BAŞKASININ ADINA KAYITLI OLUP SIZIN TARAFINIZDAN KULLANILAN NUMARA VAR MIDIR? AÇIKLAYINIZ.
CEVAP: 0532 XXX XX XX numaralı hat benim adıma kayıtlıdır, bu hattı ben kullanmaktayım. Onun dışında eşim ve çocuklarımın kullandığı GSM hatları da benim üzerime kayıtlıdır.
SORULDU: FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ VE FAALİYETLERİ İLE HERHANGİ BİR İLTİSAKINIZ VEYA İRTİBATINIZ VAR MIDIR ?
CEVAP: Kesinlikle yoktur. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün en güçlü olduğu 2010 yılı döneminde açık bir sekilde referanduma karşı İstanbul Barosunda 200 avukat ile birlikte hayır dedik. Buna ilişkin gazete örneğini dosyanıza ibraz ediyorum. Yine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kumpaslarından mağdur olan kişilerin avukatlığını yapmış birisiyim. Bunlara ilişkin sert bir şekilde savunmalarımı yaptığımı gösterir mahiyette duruşma tutanaklarını soruşturma dosyanıza ibraz ediyorum. Yine ek 3 olarak sunduğum sorgu zaptında yargılama esnasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili nasıl ifade kullandığım görülecektir. Yine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karsı çalışmalarım sebebiyle FETÖ'cü savcılar tarafından şikayet edildiğime ve hakkımda tutanak tutulup soruşturma baslatıldığına dair evrakları sunuyorum. Ayrıca içerisinde 15 Temmuz darbe girisi gecesinde NTV televizyon kanalında hain darbe girişimine karşı söylemlerimin ve darbeyi icra edenlerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup kişiler olduğunu açıkça anlattığım yayın kaydı bulunan flash belleği Cumhuriyet Başsavcılıgınıza sunuyorum. Ben hain terör örgütüne karşı en sert görüşe bulunan birisiyim, tüm kamuoyu bu durumu bilir. Bu sorunun karsısında muhatap olarak karşınızda bulunmayı zul addederim.
SORULDU: BU GÜNE KADAR HERHANGİ BİR YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ İLE BAĞLANTINIZ OLDU MU ?
CEVAP: Ben yerli ve milli bir insanım. Herhangi bir yabancı istihbarat servisi ile bağlantım olamaz. Kimse de benimle bağlantıya geçmeye cesaret edemez.
SORULDU : MICHAEL ALLAN RUBIN ISIMLI SAHIS VE FAALIYETLERI HAKKINDA BILDIKLERINIZI ANLATINIZ.
CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kisiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bunun dışında bu şahsın Twitter hesabından yaptığı ''Gülen'in Çocukları....'' şeklindeki bir tweetine cevap olarak ''Gülen'in çocukları değil Fetullah Terör Örgütü Üyeleri'' şeklinde cevap vererek söylemlerini sert bir şekilde kınadım ve Türkiye düşmanı olduğunu, ifadelerinin hadsiz ve alçakça olduğunu ifade ettim.
SORULDU: DAN ARBELL İSIMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.
CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kisiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bu şahsın TRT World isimli kanalda 7 yıl boyunca program yaptığını gördüm. Dolayısıyla istihbarat servisi ile irtibat ve iltisaklı olarak adlandırılan bu şahsı benim bilmem hayatın olağan akışına aykırıdır. Şahsın program yaptığına ilişkin ek11 isimli dokümanı dosyanıza sunuyorum. Ayrıca Fatih Altaylı isimli şahıs ile yaptığım programda ifadelerim nedeniyle Türkiye'de yaşayan yahudiler sosyal medya üzerinden beni anti-semitizm ile suçlayıp karalama kampanyası yürüttüler.
SORULDU: HEATHER FIONA HURBURT İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.
CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın halen kim olduğunu bilmiyorum.
SORULDU : 2024 YILI SONLARINDA ULUSAL BASINDA YER ALAN BİR FOTOĞRAFTA BAZI YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İFADE EDİLEN KİŞİLERLE BİR YEMEKTE BULUŞTUNUZ GÖRÜLMEKTEDİR.
SÖZ KONUSU BULUŞMA KİM TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ? BULUNMA NEDENİNİZ NEDİR? GÖRÜŞMENİN KONUSU NEYDİ? BU GÖRÜŞMEDE BİLGİ/BELGE ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?
CEVAP: Öncelikle söz konusu fotoğraf ile ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcılıgınızın 2025/2096 ihbar numaralı dosyası üzerinden araştırma yapılmıs, Savcılığınız aynı fotoğraf sebebiyle soruşturma yapmaya bile gerek görmemiştir. İddiaları genel, soyut bulmuştur. Buna ilişkin kararı soruşturma dosyanıza sunuyorum. Gürsel Tekin'in vekaletnameli avukatıyım. Bu vekaletnameyi dosyanıza ibraz ediyorum. Bahse konu fotoğrafın hikayesi şu şekildedir;
Tam hatırlamamakla birlikte Gürsel Tekin benimle iletişime geçti, bana yurt dışından bir heyet geldiğini, heyetin İngilizce konuştuğunu, heyet ile yemek yiyeceklerini, bu yemekte kardeşimin nişanlısı Aylin Epözdemir'in çeviri yapıp yapamayacağını sordu. Aylin o dönem Bahçeşehir Kolejinde İngilizce öğretmenliği yapmaktaydı. Gürsel Tekin müvekkilimdir, ailecek de görüşürüz. Aile dostumdur. Kendisi o dönem kardeşimin nişanlısını bilmektedir. O sebeple benden böyle bir şey istedi. Neden kardeşimi ya da doğrudan Aylin'i aramayıp beni aradığı sorusuna ise söyle cevap verebilirim; Gürsel bey kardeşim ve Aylin'i yakınen tanımaz. O yüzden benden rica etti. Gürsel Tekin'in bunu beni arayarak mı yoksa yüz yüze mi sorduğunu üzerinden 11 yıl geçmesi sebebiyle hatırlamıyorum. Söz konusu yemekte Yurter Özcan gibi bir siyasi partinin ABD temsilcisi olan bir kişi varken neden çeviri olarak birine ihtiyaç duyulduğunu ben bilmiyorum. Gürsel bey benden böyle bir şey isteyince Aylin ile iletişime geçtim. O da kabul etti. Ancak ben Aylin'in kardeşimin nisanlısı olması sebebiyle tek başına böyle bir yemeğe katılmasını istemedim. Bu yüzden Gürsel Tekin'e bunu izah ederek bizzat kendim getireceğim dedim. Bu sebeple bende o yemeğe katılmış oldum. Keza Gürsel Tekin de 26/11/2024 tarihinde bu konu ile ilgili bir tweet atarak savunmamı teyit etmiştir. Bu tweete ilişkin görüntüyü soruşturma dosyanıza sunuyorum. Oraya saat kaçta gittiğimizi hatırlamıyorum. Yine bu heyetle birlikte beraber mi mekana geçtik, yoksa sonradan biz mi dahil olduk onu da hatırlamıyorum. Emin olamamakla birlikte gittiğimizde onların orada oturduklarını hatırlar gibiyim. Oraya geldiğimizde Gürsel Tekin ile selamlaştım, yine orada bulunan Türklere merhaba dedim. Bana sormuş olduğunuz yabancı şahıslarla herhangi bir iletişim kurmadım, İngilizce olarak merhaba demiş olabilirim. O dönem İngilizcem çok iyi değildi.
Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir. Tam hatırlamamakla birlikte daha öncede belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dk belki 1 saat kadar oturduk sonrada kalktık. Erken kalktığımıza eminim.
Orada bulunduğumuz süre zarfında Aylin hiç çeviri yapmadı, Yurter Özcan'ın orda olması sebebiyle buna gerek kalmadı. Bütün çevirileri de o yaptı, irtibatı o kurdu. Yani oraya gittiğimde aslında bize gerek olmadığını anladım. Neden çağrıldığımı anlayamadım. Ki ben zaten orada kimlerin olduğunu
bilmiyordum. CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Orada söz konusu heyet ile hiçbir temas kurmadım, şahit olduğum hiçbir konuşma olmadı. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey. Ben masanın sonundaydım. Herhangi bir bilgi ve belge alışverisine dair şahit olduğum bir durum olmadı. Ayrıca ifade etmem gereken söyle bir husus var. NSD/Fara isimli (ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Dairesi / Yabancı Temsilciler Kayıt Listesi) sistem tarafından akredite edilmiş ve resmi olarak Türkiye'ye gelmiştir. Bu heyet 20'si ile 26'sı arasında Türkiye'de bir çok kisi ile temas sağlamıştır. Bu programı da söz konusu sistemde kayıtlıdır. Bu evrakı Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunuyorum. İnceleyip göreceğiniz üzere benimle bir temas yoktur. 21 Haziran'daki programda Gürsel Tekin ile adı geçmiştir. Bu da heyetle benim herhangi bir irtibatım olmadığını kanıtlamaktadır. Bu heyet aynı gün ve tarihten önce ve sonra bir çok kişiyle görüşmüştür. Hatta aynı gün görüştüğü isimlerden Faruk Eczacıbaşı da bulunmaktadır. Bu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Sistemde kayıtlı olduğu için bu heyetle görüşen kisiler Türk Gazeteciler, İş İnsanları ve diplomatlar, Murat Gürkan, Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Logoğlu, Faik Öztırak, Bülent Kuşoğlu ile görüştüğü anlaşılmaktadır. O hafta boyunca onlarca kişi ile görüşülmüşken bu husus sadece bana sorulmaktadır. Neden sadece şüpheli benim ve ben gözaltına alındım.
SORULDU : SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA BTK'DAN TEMİN EDİLEN HTS VERİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER NETİCESİNDE 21/06/2014 TARİHİNDE KULLANIMIZDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 0532 XXX XX XX NUMARALI GSM HATTININ "SU ADA" İSİMLİ KONUMA OLAN UZAKLIĞINI GÖSTERİR TABLO AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.
KONU HAKKINDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm Faruk Ersan Yılmaz'ın da orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim, ama 11 yıl geçmesi sebebiyle tam hatırlamıyorum.
SORULDU : İSTANBUL CBS'NİN 2025/171234 SAYILI SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA ZİHNİ ÇAKIR İSİMLİ ŞAHSIN VERMİŞ OLDUĞU İHBAR EVRAKININ BİR KISMINDA SİZİNLE İLGİLİ OLARAK ;
ŞEKLİNDE İDDİALAR GEÇTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR. BAHSE KONU İHBAR DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR İLE SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP : Bana sormuş olduğunuz Zihni Çakır ile aramda hukuken husumet bulunmaktadır. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/14-15 ve 16 esas numaralı dosyalar incelenirse kendisi ile aramızda husumet görülecektir. Aynı zamanda kendisi FETÖ/PDY kumpas yargılamalarında FETÖ
tanığıdır. Buna ilişkin mahkeme kararlarını sunuyorum. Yalan tanıklık yaparak FETÖ terör örgütünün bir çok insana kumpas kurmasına sebebiyet vermiştir. İnsanları içeride çürümeye itmiştir. Buna ilişkin dosyayı savcılığınıza sunuyorum. Bu heyetin tamamının ihraç edildiğini de belirtmek isterim. Bu ihbarcı şahsın Galatasaray'dan dolayı da benden husumeti bulunmaktadır. Hasmane tavırla kumpas mahiyetinde bu ihbarda bulunmuştur. FETÖ'nün kumpas tanığı olan birisinin beyanına itibar edilemez. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ile ilgili ihbarda bulunma ve iftirada bulunma hakkımı saklı tutuyorum.
SORULDU : YİNE İHBAR İÇERİĞİNDE GEÇEN VE KAMUOYUNDA HALKBANK DAVASI OLARAK BİLİNEN YARGILAMA İLE İLGİLİ ADI GEÇEN MICHAEL RUBIN İSİMLİ ŞAHSIN ETKİ VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.
CEVAP : Michael Rubin isimli şahıs hakkında yukarıda bana sorduğunuz soruya verdiğim cevabın tekrarla bu konuya dair bilgimin olamayacağını belirtmek istiyorum.
SORULDU : CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZCA GÖZALTINA ALINDIĞINIZ TARİHTEN SONRA "MICHAEL RUBIN" İSİMLİ ŞAHSIN X HESABINDAN YAPMIŞ OLDUĞU PAYLAŞIM AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.
KONU HAKKINDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP: Bana bu tweetin avukatlarım aracılığıyla söylediğinde Michael Rubin'in Türkiye düşmanı olduğunu, bu açıklamayı kınadığımı, hadsiz bir açıklama olarak gördüğümü, seçilmiş ve meşrutiyetini halktan alan halkın teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanımıza karşı alçakça olduğunu
ifade eden bir tweetimin avukatım aracılığıyla cevapladım. Bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu şekilde bir tweet atılmış olabilir.
Yoksa benimle hiçbir tanışıklığı yoktur, kendisini hayatımda hiç görmedim.
SORULDU : SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA BTK'DAN TEMİN EDİLEN HTS VERİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER NETİCESİNDE AŞAĞIDAKİ TESPİTLERE YER VERİLMİŞTİR. SÖZ KONUSU TESPİTLERDEN ÖZELLİKLE AŞAĞIDA LİSTEDE YER ALAN ŞAHISLARLA İLETİŞİM SIKLIĞI GÖZE ÇARPMIŞTIR.
BU KONUDA SAVUNMANIZI YAPINIZ.
CEVAP : Bana sormuş olduğunuz kişilerin CMK anlamında mahkumiyet kararı aldığı anlamına gelmez. Mesela Umut Baycan beraat etmiştir, meslektaşımızdır. Son on yıllık dönemde devletin bile kimin FETÖCÜ olup olmadığını bilmediği durumda benim görüştüğüm herkesin FETÖ ile irtibatı var ise bilmem mümkün değildir. Dinçer Gökçe Halk TV'de gazetecidir. Hakan Karaali beraat etmiştir. Bahse konu HTS'nin alındığı dönem 11 yıldır, bu uzun bir dönemdir. Bu kadar uzun dönemde bu irtibat sayıları normalin dahi altındadır. Türkiye'de herhangi birini çağırsanız belki daha fazla irtibat çıkacağını düşünmekteyim. Temas ettiğim kişilerin FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığını bilmem mümkün değildir. İsimleri geçen kişilerin çoğunun kamuoyunda bilinen ve haklarında mahkumiyet kararı olmayan kişilerdir. Keza anayasa mahkemesinin HTS kayıtlarının suçun işlendiğine
dair kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını belirtmiştir. Buna dair kararı soruşturma dosyasına sunuyoruz.
SORULDU : SAVUNMANIZA EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ BAŞKACA BİR HUSUS VAR MIDIR ?
CEVAP : Her ne kadar bazı yerlerde kötü niyetli olarak gözaltına alındığım gün Londra'ya kaçacağımı ifade eden haber içerikleri olsa da bu iddianın yalan olduğunu söylemek istiyorum. Buna ilişkin fatura ve gidiş dönüş biletlerimi savcılığınıza sunuyorum. Geçen sene olduğu gibi bu yılda çocuğumun dil okulu için 5 günlüğüne 23.07.2025 tarihinde Londra'ya bilet aldım. Dönüş biletimi de almıştım. Yani benim geri döneceğim belliydi. Bu konudaki algı doğru değildir. Herhangi bir kaçma durumum söz konusu olamaz. 20 yıldır bu ülkede hukukçuyum. 2010 yılından beri herkesin sıcak baktığı FETÖ'nün güçlü olduğu dönemde FETÖ'ye karşı sert bir tavır takınan birisiyim. Tam tersi FETÖ'nün mağduruyum. Yaşadığım süreç telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Bana sadece bir fotoğraftan FETÖ örgütüne yardım etti ve askeri casusluk yaptı demek son derece hakkaniyetsiz ve hukuksuz bir isnat olacaktır. Kaldı ki konu ile ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar vardır. Başkada delil yoktur. Zihni Çakır'ın aramızda husumet ve davalar olması sebebiyle iftiraları bana atmıştır. Böyle bir suçlama ile karşınızda bulunmayı zul görüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, tüm bu gerekçelerle hakkımda herhangi bir adli kontrol tedbirleri uygulanmaksızın salıverilmemi talep ediyorum, aksi halde mesleki faaliyetlerimi yapamayacağıma ve müvekkillerim nezdinde de telafisi mümkün olmayan zarar getirecektir. Suçlama ile ilgili kuvvetli suç şüphesi yoktur. Tutuklama şartları oluşmamıştır, sabit ikametgah sahibiyim, 3 çocuk babasıyım, son olarak bu heyetin kaydedildiği sistemde de İstanbul'da
görüseceği 30 kişiler arasında benim adımın da olmadığı görülecektir. Keza ayrıntı olarak yukarıda da belirttim. Gürsel Tekin'in de tweeti ortadadır. Dosyanın mevcut deliller ile isnatın hukuka aykırı olduğu açıktır. Haksız adli kontrol veya koruma tedbiri halinde CMK 141 gereğince tazminat hakkımı saklı tutuyorum. Daha fazla mağdur olmamak için hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum, dedi.
