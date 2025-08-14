Rezan Epözdemir’in terör suçundan ifadesine ahaber.com.tr ulaştı! Aynı masada yemek yediği CIA ve MOSSAD ajanlarını tanımıyormuş

Savcılığın Rezan Epözdemir'e sorgusunda sorduğu CIA ve MOSSAD ajanlarının bulunduğu yemek (A Haber arşiv)

AYNI MASADA YEMEK YEDİĞİ CIA VE MOSSAD AJANINI TANIMIYORMUŞ!

Epözdemir, FETÖ'nün hain darbe girişimi öncesinde CIA ajanı Michael Rubin ve MOSSAD ajanı Dan Arbell ile yediği yemeğe ilişkin sorularla ilgili olarak ise "Şahısların kim olduğunu bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı. Epözdemir, yemekte bir araya geldiği CIA ajanı Michael Rubin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, Chatnam House'dan Heather Hurlburt'la hayatı boyunca sadece 25 dakika o yemek masasında görüştüğünü iddia ederken; söz konusu yemekle ilgili de açıklama yaptı. Epözdemir, ilgili yemeğe CHP'li Gürsel Tekin tarafından davet edildiğini açıklarken; söz konusu davetin ise kardeşinin o dönemki nişanlısının İngilizce çeviri yapması ile ilgili olduğunu söyledi.

TERCÜME ÇELİŞKİSİ

Yemekte CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın bulunmasına rağmen çeviri için neden kardeşine ihtiyaç duyulmasıyla ilgili olarak ise çelişkili ifadeler kullanan Epözdemir, "Söz konusu yemekte Yurter Özcan gibi bir siyasi partinin ABD temsilcisi olan bir kişi varken neden çeviri olarak birine ihtiyaç duyulduğunu ben bilmiyorum." dedi. Epözdemir, yemeğe çeviri için çağırıldıklarını iddia etmesine rağmen kardeşinin nişanlısının hiç çeviri yapmadığını ve Yurter Özcan'ın masada olması nedeniyle buna gerek kalmadığını ifade etti. Yemeğe saat kaçta ve heyetle birlikte mi tek mi gittiğine ilişkin sorulan sorulara ise "Hatırlamıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Epözdemir, CIA ve MOSSAD ajanlarının olduğu heyetin Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztırak gibi CHP'li isimlerle de görüştüğünü söyledi.

25 DAKİKA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ SAATLERCE BAZ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan Epözdemir'in yemekte 25 dakika boyunca görüştüğünü söylemesine rağmen, yemeğin yendiği yer olan Su Ada'da aynı gün saatlerce baz kaydı verdiği dosyadaki belgelere yansıdı.

İŞTE EPÖZDEMİR'İN SAVCILIKTA VERDİĞİ O İFADENİN TAM METNİ



SORULDU : KISA ÖZ GEÇMİŞİNİZİ ANLATINIZ ?

CEVAP : 19 yıllık hukukçuyum, aynı zamanda akademisyenim 2024 yılında da doçentlik ünvanı da aldım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Evliyim 3 çocuğum var. 19 yıldır serbest avukatlık yapıyorum.



SORULDU : ADINIZA KAYITLI KAÇ ADET GSM NUMARASI BULUNMAKTADIR? BU NUMARALAR HANGİLERİDİR VE KİMLER TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR? AYRICA BAŞKASININ ADINA KAYITLI OLUP SIZIN TARAFINIZDAN KULLANILAN NUMARA VAR MIDIR? AÇIKLAYINIZ.



CEVAP: 0532 XXX XX XX numaralı hat benim adıma kayıtlıdır, bu hattı ben kullanmaktayım. Onun dışında eşim ve çocuklarımın kullandığı GSM hatları da benim üzerime kayıtlıdır.

SORULDU: FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ VE FAALİYETLERİ İLE HERHANGİ BİR İLTİSAKINIZ VEYA İRTİBATINIZ VAR MIDIR ?

CEVAP: Kesinlikle yoktur. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün en güçlü olduğu 2010 yılı döneminde açık bir sekilde referanduma karşı İstanbul Barosunda 200 avukat ile birlikte hayır dedik. Buna ilişkin gazete örneğini dosyanıza ibraz ediyorum. Yine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kumpaslarından mağdur olan kişilerin avukatlığını yapmış birisiyim. Bunlara ilişkin sert bir şekilde savunmalarımı yaptığımı gösterir mahiyette duruşma tutanaklarını soruşturma dosyanıza ibraz ediyorum. Yine ek 3 olarak sunduğum sorgu zaptında yargılama esnasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili nasıl ifade kullandığım görülecektir. Yine FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karsı çalışmalarım sebebiyle FETÖ'cü savcılar tarafından şikayet edildiğime ve hakkımda tutanak tutulup soruşturma baslatıldığına dair evrakları sunuyorum. Ayrıca içerisinde 15 Temmuz darbe girisi gecesinde NTV televizyon kanalında hain darbe girişimine karşı söylemlerimin ve darbeyi icra edenlerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup kişiler olduğunu açıkça anlattığım yayın kaydı bulunan flash belleği Cumhuriyet Başsavcılıgınıza sunuyorum. Ben hain terör örgütüne karşı en sert görüşe bulunan birisiyim, tüm kamuoyu bu durumu bilir. Bu sorunun karsısında muhatap olarak karşınızda bulunmayı zul addederim.

SORULDU: BU GÜNE KADAR HERHANGİ BİR YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ İLE BAĞLANTINIZ OLDU MU ?

CEVAP: Ben yerli ve milli bir insanım. Herhangi bir yabancı istihbarat servisi ile bağlantım olamaz. Kimse de benimle bağlantıya geçmeye cesaret edemez.



SORULDU : MICHAEL ALLAN RUBIN ISIMLI SAHIS VE FAALIYETLERI HAKKINDA BILDIKLERINIZI ANLATINIZ.

CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kisiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bunun dışında bu şahsın Twitter hesabından yaptığı ''Gülen'in Çocukları....'' şeklindeki bir tweetine cevap olarak ''Gülen'in çocukları değil Fetullah Terör Örgütü Üyeleri'' şeklinde cevap vererek söylemlerini sert bir şekilde kınadım ve Türkiye düşmanı olduğunu, ifadelerinin hadsiz ve alçakça olduğunu ifade ettim.

SORULDU: DAN ARBELL İSIMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.

CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kisiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim. Bu şahsın TRT World isimli kanalda 7 yıl boyunca program yaptığını gördüm. Dolayısıyla istihbarat servisi ile irtibat ve iltisaklı olarak adlandırılan bu şahsı benim bilmem hayatın olağan akışına aykırıdır. Şahsın program yaptığına ilişkin ek11 isimli dokümanı dosyanıza sunuyorum. Ayrıca Fatih Altaylı isimli şahıs ile yaptığım programda ifadelerim nedeniyle Türkiye'de yaşayan yahudiler sosyal medya üzerinden beni anti-semitizm ile suçlayıp karalama kampanyası yürüttüler.

SORULDU: HEATHER FIONA HURBURT İSİMLİ ŞAHIS VE FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ ANLATINIZ.

CEVAP: 21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın halen kim olduğunu bilmiyorum.

SORULDU : 2024 YILI SONLARINDA ULUSAL BASINDA YER ALAN BİR FOTOĞRAFTA BAZI YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İFADE EDİLEN KİŞİLERLE BİR YEMEKTE BULUŞTUNUZ GÖRÜLMEKTEDİR.

Savcılığın söz konusu yemekle ilgili dosyaya sunduğu fotoğraf. (A Haber arşiv)

SÖZ KONUSU BULUŞMA KİM TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ? BULUNMA NEDENİNİZ NEDİR? GÖRÜŞMENİN KONUSU NEYDİ? BU GÖRÜŞMEDE BİLGİ/BELGE ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

CEVAP: Öncelikle söz konusu fotoğraf ile ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcılıgınızın 2025/2096 ihbar numaralı dosyası üzerinden araştırma yapılmıs, Savcılığınız aynı fotoğraf sebebiyle soruşturma yapmaya bile gerek görmemiştir. İddiaları genel, soyut bulmuştur. Buna ilişkin kararı soruşturma dosyanıza sunuyorum. Gürsel Tekin'in vekaletnameli avukatıyım. Bu vekaletnameyi dosyanıza ibraz ediyorum. Bahse konu fotoğrafın hikayesi şu şekildedir;



Tam hatırlamamakla birlikte Gürsel Tekin benimle iletişime geçti, bana yurt dışından bir heyet geldiğini, heyetin İngilizce konuştuğunu, heyet ile yemek yiyeceklerini, bu yemekte kardeşimin nişanlısı Aylin Epözdemir'in çeviri yapıp yapamayacağını sordu. Aylin o dönem Bahçeşehir Kolejinde İngilizce öğretmenliği yapmaktaydı. Gürsel Tekin müvekkilimdir, ailecek de görüşürüz. Aile dostumdur. Kendisi o dönem kardeşimin nişanlısını bilmektedir. O sebeple benden böyle bir şey istedi. Neden kardeşimi ya da doğrudan Aylin'i aramayıp beni aradığı sorusuna ise söyle cevap verebilirim; Gürsel bey kardeşim ve Aylin'i yakınen tanımaz. O yüzden benden rica etti. Gürsel Tekin'in bunu beni arayarak mı yoksa yüz yüze mi sorduğunu üzerinden 11 yıl geçmesi sebebiyle hatırlamıyorum. Söz konusu yemekte Yurter Özcan gibi bir siyasi partinin ABD temsilcisi olan bir kişi varken neden çeviri olarak birine ihtiyaç duyulduğunu ben bilmiyorum. Gürsel bey benden böyle bir şey isteyince Aylin ile iletişime geçtim. O da kabul etti. Ancak ben Aylin'in kardeşimin nisanlısı olması sebebiyle tek başına böyle bir yemeğe katılmasını istemedim. Bu yüzden Gürsel Tekin'e bunu izah ederek bizzat kendim getireceğim dedim. Bu sebeple bende o yemeğe katılmış oldum. Keza Gürsel Tekin de 26/11/2024 tarihinde bu konu ile ilgili bir tweet atarak savunmamı teyit etmiştir. Bu tweete ilişkin görüntüyü soruşturma dosyanıza sunuyorum. Oraya saat kaçta gittiğimizi hatırlamıyorum. Yine bu heyetle birlikte beraber mi mekana geçtik, yoksa sonradan biz mi dahil olduk onu da hatırlamıyorum. Emin olamamakla birlikte gittiğimizde onların orada oturduklarını hatırlar gibiyim. Oraya geldiğimizde Gürsel Tekin ile selamlaştım, yine orada bulunan Türklere merhaba dedim. Bana sormuş olduğunuz yabancı şahıslarla herhangi bir iletişim kurmadım, İngilizce olarak merhaba demiş olabilirim. O dönem İngilizcem çok iyi değildi.

Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir. Tam hatırlamamakla birlikte daha öncede belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dk belki 1 saat kadar oturduk sonrada kalktık. Erken kalktığımıza eminim.

Orada bulunduğumuz süre zarfında Aylin hiç çeviri yapmadı, Yurter Özcan'ın orda olması sebebiyle buna gerek kalmadı. Bütün çevirileri de o yaptı, irtibatı o kurdu. Yani oraya gittiğimde aslında bize gerek olmadığını anladım. Neden çağrıldığımı anlayamadım. Ki ben zaten orada kimlerin olduğunu

bilmiyordum. CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Orada söz konusu heyet ile hiçbir temas kurmadım, şahit olduğum hiçbir konuşma olmadı. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey. Ben masanın sonundaydım. Herhangi bir bilgi ve belge alışverisine dair şahit olduğum bir durum olmadı. Ayrıca ifade etmem gereken söyle bir husus var. NSD/Fara isimli (ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Dairesi / Yabancı Temsilciler Kayıt Listesi) sistem tarafından akredite edilmiş ve resmi olarak Türkiye'ye gelmiştir. Bu heyet 20'si ile 26'sı arasında Türkiye'de bir çok kisi ile temas sağlamıştır. Bu programı da söz konusu sistemde kayıtlıdır. Bu evrakı Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunuyorum. İnceleyip göreceğiniz üzere benimle bir temas yoktur. 21 Haziran'daki programda Gürsel Tekin ile adı geçmiştir. Bu da heyetle benim herhangi bir irtibatım olmadığını kanıtlamaktadır. Bu heyet aynı gün ve tarihten önce ve sonra bir çok kişiyle görüşmüştür. Hatta aynı gün görüştüğü isimlerden Faruk Eczacıbaşı da bulunmaktadır. Bu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Sistemde kayıtlı olduğu için bu heyetle görüşen kisiler Türk Gazeteciler, İş İnsanları ve diplomatlar, Murat Gürkan, Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Logoğlu, Faik Öztırak, Bülent Kuşoğlu ile görüştüğü anlaşılmaktadır. O hafta boyunca onlarca kişi ile görüşülmüşken bu husus sadece bana sorulmaktadır. Neden sadece şüpheli benim ve ben gözaltına alındım.