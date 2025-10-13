Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme: Rüşvete aracılık etmek suçundan hapis talebi

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.14 Ağustos'ta tutuklanan Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.