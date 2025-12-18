Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir'e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
İLK YARI
9. dakikada Sallai'nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.
14. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
22. dakikada Sane'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.
İKİNCİ YARI
58. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Yerden gelen şuta soluna uzanarak müdahale eden kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Barış Alper, sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'ten döndü. Pozisyonun devamında Icardi, dar açıdan bir kez daha vurdu, kaleci Muhammed direk dibinde dokunarak topu kornere gönderdi.
64. dakikada Brnic, sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Savunmada Arda'nın dokunduğu top kaleye yöneldi, kaleci Günay topu son anda çıkardı. Pozisyonun devamında Arda, topu uzaklaştırdı.
70. dakikada Hamza'nın savunma arkasına attığı uzun pasa Bertuğ hareketlendi. Bu oyuncunun kaleci Günay'ı çalımlamaya çalıştığı esnada Sanchez araya girerek topu kornere gönderdi.
90+4. dakikada sol kanattan Ebosele topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Günay topu çıkardı.
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 22) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sallai, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay (Galatasaray)
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sara, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Sane, Ahmed Kutucu, Icardi.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ Yıldırım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Aralık ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- Evinizde bu eşyalar varsa dikkat! En masum görüneni bile hastalık saçıyor
- Titanic efsanesinin gizli hazinesi! Yönetmen James Comeron servetiyle gündem oldu
- 19 Aralık Cuma namazı saati | Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Tam bir şifa bombası çıktı! Dünyanın en sağlıklı meyvesi açıklandı: Gözümüzün önündeymiş
- Her şeyi kendi lehine çevirebilen 3 burç: Çıkarlarını hep ön planda tutarlar
- 19 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Her Anımızı Ebedi Kazanca Dönüştürebiliriz”
- Lekeler bile çağa ayak uydurdu! Temizlikte bilmediğiniz büyük değişim
- DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?
- Çocuğunuz sizi kopyalıyor olabilir! Anneden öğrenilen 7 davranış
- Üç aylar orucu nedir, nasıl niyet edilir? 2025 3 aylar orucu ne zaman başlayacak?
- KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! 2024 lisans, ön lisans ve ortaöğretim