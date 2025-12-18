Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir’e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı

FOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI



58. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Yerden gelen şuta soluna uzanarak müdahale eden kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



61. dakikada Barış Alper, sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'ten döndü. Pozisyonun devamında Icardi, dar açıdan bir kez daha vurdu, kaleci Muhammed direk dibinde dokunarak topu kornere gönderdi.



64. dakikada Brnic, sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Savunmada Arda'nın dokunduğu top kaleye yöneldi, kaleci Günay topu son anda çıkardı. Pozisyonun devamında Arda, topu uzaklaştırdı.



70. dakikada Hamza'nın savunma arkasına attığı uzun pasa Bertuğ hareketlendi. Bu oyuncunun kaleci Günay'ı çalımlamaya çalıştığı esnada Sanchez araya girerek topu kornere gönderdi.



90+4. dakikada sol kanattan Ebosele topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Günay topu çıkardı.

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 22) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sallai, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay (Galatasaray)

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sara, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Sane, Ahmed Kutucu, Icardi.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ Yıldırım.