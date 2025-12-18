18 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Galatasaray Haberleri Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir'e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı

Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir'e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 08:27 Güncelleme: 18.12.2025 22:43
Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir’e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

İLK YARI

9. dakikada Sallai'nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

22. dakikada Sane'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI

58. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Yerden gelen şuta soluna uzanarak müdahale eden kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Barış Alper, sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'ten döndü. Pozisyonun devamında Icardi, dar açıdan bir kez daha vurdu, kaleci Muhammed direk dibinde dokunarak topu kornere gönderdi.

64. dakikada Brnic, sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Savunmada Arda'nın dokunduğu top kaleye yöneldi, kaleci Günay topu son anda çıkardı. Pozisyonun devamında Arda, topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Hamza'nın savunma arkasına attığı uzun pasa Bertuğ hareketlendi. Bu oyuncunun kaleci Günay'ı çalımlamaya çalıştığı esnada Sanchez araya girerek topu kornere gönderdi.

90+4. dakikada sol kanattan Ebosele topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Günay topu çıkardı.

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 22) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sallai, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay (Galatasaray)

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sara, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Sane, Ahmed Kutucu, Icardi.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ Yıldırım.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir’e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir’e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı Aslan tek golle kazandı! Galatasaray, Başakşehir’e karşı sahadan galibiyetle ayrıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör