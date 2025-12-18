Haberler

Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'e yakalama kararı

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı ''uyuşturucu' soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ VE BURAK ATEŞ'E YAKALAMA KARARI

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı '"uyuşturucu" soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı.

