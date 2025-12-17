Adım adım Terörsüz Türkiye’ye: Kurtulmuş parti grup başkanvekilleriyle görüşecek

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (ahaber.com.tr)

ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ: SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON ŞART

Toplantıda ele alınacak en kritik başlıklardan biri de sınır ötesindeki durum. Ankara, PYD konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

"Hukuki ve yasal düzenlemeler için terör örgütünün tüm unsurlarının yok olması gerekiyor. Özellikle PYD'nin Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyması; yani Suriye ordusuna entegrasyonu şart. Bu, Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Atılacak adımlar, saat 16.00'daki görüşmede masaya yatırılacak."

SİYASİ TRAFİK HIZLANDI: CUMARTESİ GÜNÜ AK PARTİ ZİYARETİ VAR

Bir yandan Meclis'teki komisyon çalışmaları sürerken, diğer yandan siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği de devam ediyor. DEM Parti heyeti, siyasi turlarını sürdürüyor.

"Siyasi partiler turuna çıkan DEM Parti İmralı heyeti, Cumartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha önce MHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla bir araya gelmişti. Önümüzdeki günlerde CHP ile de bir görüşme yapılması planlanıyor. Bu görüşmelerde sürece dair atılacak yasal adımlar değerlendirilecek."