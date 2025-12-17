Adım adım Terörsüz Türkiye’ye: Kurtulmuş parti grup başkanvekilleriyle görüşecek

17 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 11:56 Güncelleme: 17.12.2025 12:22
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında bugün saat 16.00’da komisyondaki partilerin grup başkanvekilleriyle kritik bir toplantı yapacak. Görüşmede sürecin işleyişi ve atılacak yasal adımlar ele alınacak. Toplantıya ilişkin detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndaki partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek.

Başkent Ankara'da "Terörsüz Türkiye" gündemiyle trafik baş döndürücü bir hıza ulaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün gerçekleştirilecek kritik zirve öncesi tüm gözler Meclis'e çevrildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki sıcak gelişmeleri ve masadaki "kırmızı çizgileri" canlı yayında aktardı.

KURTULMUŞ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞECEK!

İşte Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilerle "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum:

MECLİS'TE KRİTİK ZİRVE: SAAT 16.00'DA BAŞLAYACAK

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün kritik bir görüşmeye imza atacak.

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ve koordinatör grup başkanvekilleriyle bugün saat 16.00'da bir araya gelecek. Toplantıda sürecin işleyişine dair önemli başlıkların ele alınması bekleniyor."

PARTİLER RAPORLARINI SUNUYOR: HEDEF YASAL ALTYAPI

Sürecin en önemli ayağını siyasi partilerin hazırladığı raporlar oluşturuyor. MHP ve DEM Parti raporlarını sunarken, gözler AK Parti ve CHP'nin hazırlayacağı metinlere çevrildi.

"Siyasi partiler tarafından hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' raporları masada. Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti raporlarını sundu. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önümüzdeki günlerde raporlarını tamamlayıp sunması bekleniyor. Raporların içeriği, terör örgütü PKK'nın tasfiyesinin hukuki altyapısına ve yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin önerileri barındırdığı için hayati önem taşıyor."

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (ahaber.com.tr)A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (ahaber.com.tr)

ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ: SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON ŞART

Toplantıda ele alınacak en kritik başlıklardan biri de sınır ötesindeki durum. Ankara, PYD konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

"Hukuki ve yasal düzenlemeler için terör örgütünün tüm unsurlarının yok olması gerekiyor. Özellikle PYD'nin Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyması; yani Suriye ordusuna entegrasyonu şart. Bu, Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Atılacak adımlar, saat 16.00'daki görüşmede masaya yatırılacak."

SİYASİ TRAFİK HIZLANDI: CUMARTESİ GÜNÜ AK PARTİ ZİYARETİ VAR

Bir yandan Meclis'teki komisyon çalışmaları sürerken, diğer yandan siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği de devam ediyor. DEM Parti heyeti, siyasi turlarını sürdürüyor.

"Siyasi partiler turuna çıkan DEM Parti İmralı heyeti, Cumartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha önce MHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla bir araya gelmişti. Önümüzdeki günlerde CHP ile de bir görüşme yapılması planlanıyor. Bu görüşmelerde sürece dair atılacak yasal adımlar değerlendirilecek."

